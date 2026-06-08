Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia
Hà Lê
08/06/2026, 22:12
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng nghị quyết mới về kinh tế biển với tầm nhìn dài hạn, tư duy đột phá, quản trị hiện đại, để biển trở thành động lực tăng trưởng nhanh, bền vững...
Sáng 8/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sau khi nghe báo cáo tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW và các ý kiến thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc đánh giá, tổng kết cần tiếp tục hoàn thiện các nhận định lớn về kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn lớn hiện nay, những vấn đề mới do thực tiễn đặt ra.
Trên cơ sở đó, việc xây dựng nghị quyết mới của Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển cần có tính khái quát cao hơn, không chỉ kế thừa kết quả đã đạt được mà còn tạo bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, thể chế và mô hình phát triển biển trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW là quyết sách đúng đắn, có tầm chiến lược. Sau 8 năm thực hiện, nhận thức về vị trí, vai trò của biển được nâng lên; hệ thống thể chế, chính sách từng bước hoàn thiện; nhiều ngành kinh tế biển phát triển khá; kết cấu hạ tầng ven biển được tăng cường; đời sống người dân vùng biển được cải thiện.
Cùng với đó, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý phải thẳng thắn nhìn nhận kinh tế biển vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước. Vì vậy, việc tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW và xây dựng nghị quyết mới cần được tiến hành khẩn trương, với yêu cầu cao hơn về tầm nhìn và tính hành động.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trọng tâm trong giai đoạn mới là đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển, chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh.
Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, nơi hội tụ các lợi ích phát triển, quốc phòng, an ninh, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.
Nghị quyết mới, theo yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, không chỉ trả lời câu hỏi phát triển các ngành kinh tế biển như thế nào, mà phải làm rõ Việt Nam sẽ khai thác, quản trị và phát huy toàn bộ không gian biển quốc gia ra sao để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới.
Nghị quyết cũng cần xác định rõ hình hài của một quốc gia biển mạnh trong thế kỷ XXI; làm rõ vai trò đóng góp của biển trong thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, năm 2045 và các giai đoạn tiếp theo.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị đặt biển vào vị trí một trong những động lực phát triển chiến lược trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ chủ trương phát triển và các lĩnh vực có khả năng tạo đột phá.
Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tiếp cận biển bằng tư duy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nghiên cứu bổ sung các nội dung về dữ liệu biển quốc gia, bản đồ số đại dương, trí tuệ nhân tạo trong quản trị biển.
Cùng với phát triển, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu kết hợp chặt chẽ với bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ biển. Mọi quy hoạch, chiến lược, chương trình phát triển biển phải đồng thời phục vụ yêu cầu bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao năng lực phòng thủ và bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mỗi công trình kinh tế trên biển đều phải góp phần tăng cường tiềm lực phát triển và bảo vệ Tổ quốc.
Một yêu cầu quan trọng khác được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là xây dựng mô hình quản trị biển quốc gia hiện đại, thống nhất, liên thông, dựa trên dữ liệu và quy hoạch không gian biển quốc gia.
Ngay trong quá trình xây dựng nghị quyết và chương trình hành động, cần xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình quốc gia, dự án động lực, chỉ tiêu đo lường cụ thể, trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, từng ngành và từng địa phương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện đề án cùng chương trình hành động kèm theo, trình Bộ Chính trị cho ý kiến và báo cáo xin ý kiến Trung ương.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu là xây dựng nghị quyết mới có tầm nhìn chiến lược dài hạn, tư duy đột phá, tính hành động cao; đưa biển thực sự trở thành không gian phát triển chiến lược của quốc gia, tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và khát vọng đến năm 2045 đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
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