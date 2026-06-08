Việt Nam - Campuchia thúc đẩy kết nối chiến lược, đưa hợp tác đi vào chiều sâu

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Campuchia Hun Manet và cuộc hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mở ra các định hướng hợp tác mới, trọng tâm là kết nối kinh tế, hạ tầng, biên giới và ASEAN...

Sáng 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 - 9/6/2026.

Tham dự lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; cùng lãnh đạo một số bộ, ngành hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet - Ảnh: VGP

Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Sau nghi thức đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Thủ tướng Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố trên nền tảng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ, LÀM SÂU SẮC QUAN HỆ HỮU NGHỊ

Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Việt Nam và sự tham dự của Thủ tướng Hun Manet tại Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba, cho rằng chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, đồng thời thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và kết nối trong ASEAN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen và các lãnh đạo cấp cao khác của Campuchia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet - Ảnh: VGP

Nhấn mạnh chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam - Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2050.

Thủ tướng Hun Manet chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, trong đó có mức tăng trưởng hơn 8% năm 2025; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu quan trọng, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đã đề ra, nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định cam kết của Chính phủ Campuchia phối hợp cùng Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả các kết quả, cam kết và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trong đó có những nội dung đạt được nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 2/2026.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam - Campuchia thời gian qua. Tin cậy chính trị tiếp tục được tăng cường; hợp tác quốc phòng - an ninh giữ vai trò trụ cột; thương mại, đầu tư và du lịch là những điểm sáng trong hợp tác song phương.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai nước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam đón gần 400.000 lượt khách Campuchia, tăng 41,6% so với cùng kỳ. Công tác biên giới có nhiều tiến triển; hợp tác giáo dục, văn hóa - xã hội, giao lưu nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ BIÊN GIỚI

Trên tinh thần chuyển biến thực chất từ “tình nghĩa truyền thống” thành “động lực phát triển”, đưa “gần gũi lịch sử” thành “gần gũi chiến lược”, hai bên trao đổi về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy kết nối Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tái khẳng định nguyên tắc không để các thế lực thù địch sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, đe dọa an ninh và lợi ích của nước kia.

Về hợp tác kinh tế, hai bên thống nhất tăng cường kết nối hai nền kinh tế, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, biên giới, cửa khẩu; thúc đẩy kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh/Mộc Bài - Bavet/Phnom Penh; nghiên cứu mở rộng các đường bay kết nối Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào - Campuchia; nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế xuyên biên giới; đồng thời tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa giữa hai nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng với đường lối đúng đắn của Đảng CPP, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của người dân, Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực - Ảnh: VGP

Thủ tướng Hun Manet nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu như chế biến nông sản, nuôi trồng thủy sản, năng lượng sạch, nguyên vật liệu xây dựng, logistics.

Hai bên cũng thống nhất mở rộng hợp tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về truyền thống quan hệ láng giềng gắn bó giữa hai nước; phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia vào năm 2027.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet thống nhất giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan của hai nước xây dựng kế hoạch, biện pháp và lộ trình cụ thể để triển khai những nội dung đã được thống nhất tại hội đàm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, hai bên cam kết tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ hợp tác tiểu vùng Mekong, ASEAN và Liên hợp quốc; duy trì trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; phối hợp cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tự cường, thúc đẩy giải quyết hòa bình các khác biệt, bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet chứng kiến lễ trao văn kiện Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia.