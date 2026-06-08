Việt Nam - Thái Lan thúc đẩy hợp tác thực chất trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, hai Thủ tướng nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện, hướng tới mục tiêu thương mại 25 tỷ USD và tăng cường phối hợp tại ASEAN.

Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026.

Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung...

Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 27-29/5/2026, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026).

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Ảnh: VGP

Trong không khí hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đón Thủ tướng Anutin Charnvirakul tại thảm đỏ. Sau khi nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước, hai Thủ tướng cúi chào quân kỳ, duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam và giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước trong giai đoạn tới.

TĂNG CƯỜNG TIN CẬY CHÍNH TRỊ, TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC THỎA THUẬN CẤP CAO

Tại hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng chào mừng Thủ tướng Thái Lan và Đoàn đại biểu Chính phủ Hoàng gia Thái Lan lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; đồng thời bày tỏ vui mừng được gặp lại Thủ tướng Anutin Charnvirakul sau Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines.

Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoàng gia, Chính phủ, Nhân dân Thái Lan và cá nhân Thủ tướng Thái Lan cùng Phu nhân đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thân tình trong chuyến thăm chính thức Thái Lan vừa qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul - Ảnh: VGP

Thủ tướng Anutin Charnvirakul bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định Thái Lan luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, thực chất với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong 50 năm qua; đánh giá quan hệ song phương hiện ở giai đoạn phát triển tốt đẹp, với nền tảng tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế năng động và giao lưu nhân dân ngày càng gắn bó.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất là cơ chế họp Nội các chung cấp Thủ tướng và các cơ chế hợp tác cấp bộ.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; duy trì tuần tra chung trên biển; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là buôn bán ma túy, mua bán người và tội phạm công nghệ cao; tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU THƯƠNG MẠI 25 TỶ USD, MỞ RỘNG CÁC LĨNH VỰC HỢP TÁC MỚI

Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả Chiến lược “Ba kết nối”; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hàng không và du lịch; nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải đường bộ, đường thủy ven biển kết nối hai nước và khu vực tiểu vùng Mê Công.

Hai bên thống nhất phát huy hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp Thương mại Việt Nam - Thái Lan; hạn chế rào cản thương mại, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau; phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD và hướng tới 50 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul - Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Thái Lan, đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam, Thủ tướng Anutin Charnvirakul mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động tại Việt Nam; đồng thời khẳng định sẽ khuyến khích doanh nghiệp Thái Lan mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam.

Hai bên cũng cam kết mở rộng hợp tác trong nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch năng lượng công bằng và đổi mới sáng tạo.

Về giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, kết nghĩa địa phương. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Chính phủ Thái Lan đã quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, tạo điều kiện cho việc bảo tồn và phát huy giá trị các Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như hệ thống chùa Việt tại Thái Lan.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Thái Lan tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc ổn định tại Thái Lan. - Ảnh: VGP

Thủ tướng Anutin Charnvirakul đánh giá cao ý nghĩa hợp tác giữa hai nước trong Dự án bảo tồn Sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim; khẳng định Thái Lan sẵn sàng chuyển giao các cá thể Sếu đầu đỏ từ Thái Lan cho Việt Nam nhằm bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN; thúc đẩy lập trường chung của ASEAN về Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Hai bên khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin Charnvirakul trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Thái Lan. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Thái Lan vào thời gian phù hợp.