Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quảng Tây tạo đột phá 5 kết nối chiến lược với các địa phương Việt Nam
Hà Lê
17/04/2026, 08:18
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với lãnh đạo Khu tự trị Quảng Tây, thúc đẩy hợp tác địa phương đi vào chiều sâu, thực chất.
Tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thành phố Nam Ninh (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây), tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Tại Nam Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những thành tựu phát triển của Quảng Tây; tin tưởng địa phương sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, phồn vinh. Nhắc lại Quảng Tây từng là “hậu phương lớn” của cách mạng Việt Nam, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo cách mạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Quảng Tây phát huy lợi thế địa lý, vai trò đầu tàu, tạo đột phá về gắn kết chiến lược trong hợp tác với các địa phương Việt Nam.
Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương bày tỏ vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm địa phương; khẳng định Việt Nam là láng giềng gần gũi, đối tác quan trọng hàng đầu của Quảng Tây. Đảng bộ và chính quyền Khu tự trị coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương Việt Nam, cam kết triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.
Hai bên ghi nhận những tiến triển tích cực trong giao lưu, hợp tác thời gian qua; tiếp xúc giữa các cấp diễn ra thường xuyên, hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học – công nghệ được thúc đẩy; Việt Nam liên tục 27 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Quảng Tây.
Về hợp tác thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tạo đột phá trong 5 kết nối chiến lược gồm: chính sách phát triển; kinh tế – thương mại; cơ sở hạ tầng, logistics; khoa học – công nghệ; và nền tảng xã hội. Trong đó, Quảng Tây tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân giữa các địa phương giáp biên, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm về chính sách và quy hoạch.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tăng cường liên kết kinh tế, bảo đảm thông quan thông suốt; gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, logistics, chuỗi cung ứng và thị trường; đẩy nhanh kết nối đa phương thức, dành ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt, trong đó có các tuyến Lạng Sơn – Hà Nội và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng.
Về khoa học – công nghệ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo; triển khai các dự án nông nghiệp xanh, năng lượng sạch, chế biến công nghệ cao; tăng cường quản lý biên giới, tạo thuận lợi cho giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch, đóng góp cho Năm hợp tác du lịch Việt – Trung 2026–2027.
Nhất trí với các định hướng nêu trên, Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương khẳng định địa phương sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể; thúc đẩy hợp tác thực chất, đặc biệt về hạ tầng giao thông đường sắt, công nghệ cao như AI, dữ liệu lớn; sẵn sàng mở rộng nhập khẩu nông sản Việt Nam, đẩy nhanh thí điểm cửa khẩu thông minh và tăng cường giao lưu nhân dân giữa Quảng Tây và các địa phương Việt Nam.
* Trước đó - sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.
Trên tàu, lãnh đạo doanh nghiệp ngành đường sắt Trung Quốc đã báo cáo nhanh với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về sự phát triển của ngành đường sắt Trung Quốc. Theo đó, tính đến đầu năm 2026, hệ thống đường sắt đang vận hành của Trung Quốc đạt tổng chiều dài 165.000 km. Trong đó, đường sắt cao tốc khoảng 54.000 km, dẫn đầu thế giới và chiếm hơn 70% tổng chiều dài đường sắt cao tốc toàn cầu.
Từ khi ban hành “Quy hoạch mạng lưới đường sắt trung và dài hạn” (năm 2004), chỉ sau hai thập kỷ, Trung Quốc đã nhanh chóng xây dựng nên một mạng lưới đường sắt kết nối rộng khắp các khu đô thị lớn và hiện đại hàng đầu thế giới, với tỷ lệ kết nối đến các thành phố có 200.000 dân cư trở lên đạt 99%; hơn 130 địa phương cấp huyện trên toàn quốc đã có đường sắt.
Tổng chiều dài đường sắt vận hành của Trung Quốc đã tăng từ 68.700 km trong năm 2000 lên 165.000 km hiện nay, tương đương khoảng 2,4 lần. Về lộ trình xây dựng, phát triển đường sắt từ nay đến năm 2035, cụ thể đến hết năm 2035, Trung Quốc hình thành mạng lưới giao thông hiện đại, chất lượng cao, với tổng chiều dài khoảng 700.000 km.
Trong đó, đường sắt đạt tổng chiều dài 200.000 km, đóng vai trò chủ đạo trong tổng thể hệ thống giao thông, qua đó kết nối toàn bộ các đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, cửa khẩu biên giới, các khu vực cơ sở hạ tầng quan trọng.
Bày tỏ ấn tượng về quá trình phát triển mạng lưới đường sắt cao tốc của Trung Quốc không chỉ là hệ thống dài nhất, mà còn được khai thác rộng rãi nhất trên thế giới và trong tương lai gần dự báo sẽ tiếp tục mở rộng mạnh mẽ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác kết nối giao thông, bao gồm đường sắt, vì sự phát triển xanh và tăng trưởng quốc gia.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông đường sắt tốc độ cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lãnh đạo ngành đường sắt và các doanh nghiệp Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ, tham gia cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng, chuyển giao công nghệ cho các dự án đường sắt quan trọng tại Việt Nam.
