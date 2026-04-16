Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung
Hà Lê
16/04/2026, 07:59
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, nhấn mạnh truyền thống gắn bó, tri ân sự giúp đỡ trong các giai đoạn lịch sử.
Tối 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.
Bày tỏ xúc động được gặp thân nhân các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự đồng cam cộng khổ của các chuyên gia, cố vấn Trung Quốc cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng gian khổ, góp phần làm nên những thắng lợi có ý nghĩa quyết định.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ to lớn cả về con người và vật chất của Trung Quốc đối với Cách mạng Việt Nam.
Thông tin về những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước được duy trì thường xuyên; hợp tác an ninh – quốc phòng ngày càng thực chất; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối giao thông đạt nhiều tiến triển.
Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu. Giao lưu địa phương và nhân dân tiếp tục được mở rộng, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc, toàn diện.
Khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị, bạn bè truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, tri ân sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; mong muốn thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và truyền lại cho các thế hệ sau truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.
Trước đó, chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Sau khi tham quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội – công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, trưng bày tư liệu lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng.
Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã viết lưu bút khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.
* Tối 15/4, tại Bắc Kinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, đồng thời hướng tới Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027.
Chương trình quy tụ các tiết mục nghệ thuật tiêu biểu của hai nước, phản ánh chiều sâu giao lưu văn hóa và tình hữu nghị truyền thống. Các màn biểu diễn kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, sân khấu dân tộc và đương đại, khép lại bằng hòa tấu chung ca ngợi quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, để lại dấu ấn về sự gắn kết và tin cậy giữa hai dân tộc.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, sau Lễ đón chính thức, Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.
Hai Phu nhân cùng xem tổng duyệt một vở nhạc kịch, tham quan không gian biểu diễn ứng dụng công nghệ hiện đại, giao lưu và trao đổi về hợp tác, phát triển văn hóa – nghệ thuật giữa hai nước.
Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao trình độ nghệ thuật, kỹ thuật dàn dựng sân khấu và cơ sở vật chất của Trung Quốc; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường lưu diễn nghệ thuật, thúc đẩy giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân hai nước.
Giáo sư Bành Lệ Viên chia sẻ về các loại hình nghệ thuật sân khấu Trung Quốc, đặc biệt là nhạc kịch, cùng kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong các sự kiện lớn; đồng thời bày tỏ tình cảm với văn hóa, ẩm thực Việt Nam và vui vẻ nhận lời mời thăm lại Việt Nam trong thời gian phù hợp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.
Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá
Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.
Tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, khẳng định coi trọng bồi dưỡng thế hệ kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: