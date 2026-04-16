Thứ Năm, 16/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp thân nhân tướng lĩnh, nhân sĩ hữu nghị Việt - Trung

Hà Lê

16/04/2026, 07:59

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, nhấn mạnh truyền thống gắn bó, tri ân sự giúp đỡ trong các giai đoạn lịch sử.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Tối 15/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp gỡ thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Bày tỏ xúc động được gặp thân nhân các cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc từng giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh sự đồng cam cộng khổ của các chuyên gia, cố vấn Trung Quốc cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng gian khổ, góp phần làm nên những thắng lợi có ý nghĩa quyết định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ to lớn cả về con người và vật chất của Trung Quốc đối với Cách mạng Việt Nam.

Thông tin về những kết quả nổi bật trong quan hệ hai nước thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước được duy trì thường xuyên; hợp tác an ninh – quốc phòng ngày càng thực chất; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và kết nối giao thông đạt nhiều tiến triển.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên toàn cầu. Giao lưu địa phương và nhân dân tiếp tục được mở rộng, đưa quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc, toàn diện.

Khẳng định Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng hữu nghị, bạn bè truyền thống, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp mặt thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng cảm ơn và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, tri ân sự giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc; mong muốn thân nhân các tướng lĩnh, chuyên gia, nhân sĩ hữu nghị hai nước tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và truyền lại cho các thế hệ sau truyền thống hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc.

Trước đó, chiều 15/4, tại Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Sau khi tham quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đã khởi công xây dựng Bảo tàng Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội – công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, trưng bày tư liệu lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã viết lưu bút khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam cùng Đảng, Nhà nước Trung Quốc gìn giữ và phát huy quan hệ hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, vì lợi ích của nhân dân hai nước, hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

* Tối 15/4, tại Bắc Kinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc tổ chức Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, đồng thời hướng tới Năm hợp tác du lịch Việt Nam – Trung Quốc 2026–2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự Chương trình biểu diễn nghệ thuật Việt Nam – Trung Quốc. Ảnh: TTXVN
Chương trình quy tụ các tiết mục nghệ thuật tiêu biểu của hai nước, phản ánh chiều sâu giao lưu văn hóa và tình hữu nghị truyền thống. Các màn biểu diễn kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, sân khấu dân tộc và đương đại, khép lại bằng hòa tấu chung ca ngợi quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, để lại dấu ấn về sự gắn kết và tin cậy giữa hai dân tộc.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, sau Lễ đón chính thức, Giáo sư Bành Lệ Viên, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.

Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. Ảnh: TTXVN  
Hai Phu nhân cùng xem tổng duyệt một vở nhạc kịch, tham quan không gian biểu diễn ứng dụng công nghệ hiện đại, giao lưu và trao đổi về hợp tác, phát triển văn hóa – nghệ thuật giữa hai nước.

Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao trình độ nghệ thuật, kỹ thuật dàn dựng sân khấu và cơ sở vật chất của Trung Quốc; đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường lưu diễn nghệ thuật, thúc đẩy giao lưu văn hóa và gắn kết nhân dân hai nước.

Giáo sư Bành Lệ Viên chia sẻ về các loại hình nghệ thuật sân khấu Trung Quốc, đặc biệt là nhạc kịch, cùng kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong các sự kiện lớn; đồng thời bày tỏ tình cảm với văn hóa, ẩm thực Việt Nam và vui vẻ nhận lời mời thăm lại Việt Nam trong thời gian phù hợp.

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

20:47, 15/04/2026

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

17:15, 15/04/2026

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.

16:02, 15/04/2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.

Từ khóa:

chuyến thăm cấp nhà nước hợp tác văn hóa Việt - Trung Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc Tổng Bí thư Tô Lâm

Đọc thêm

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Đưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, lấy kết nối hạ tầng làm đột phá

Chiều 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển toàn diện, thực chất và bền vững trong giai đoạn mới.

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa hợp tác lập pháp Việt Nam – Trung Quốc đi vào chiều sâu, thực chất

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế...

Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Thủ tướng đề xuất ba định hướng hợp tác năng lượng – chuỗi cung ứng

Ngày 15/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến AZEC mở rộng về tự chủ năng lượng, đề xuất ba định hướng hợp tác nhằm ứng phó khủng hoảng năng lượng và bảo đảm ổn định, thông suốt chuỗi cung ứng khu vực.

Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc

Việt Nam – Slovakia: Làm mới quan hệ song phương bằng tin cậy chính trị và hợp tác sâu sắc

Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Robert Fico đã làm mới quan hệ song phương, nâng tầm tin cậy chính trị và mở ra chương hợp tác sâu sắc hơn giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thanh niên là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt – Trung.

Tại Bắc Kinh, lãnh đạo cao nhất Việt Nam và Trung Quốc gặp gỡ thanh niên hai nước tham gia Chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, khẳng định coi trọng bồi dưỡng thế hệ kế thừa quan hệ hữu nghị truyền thống.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

Tài chính

2

VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

Chứng khoán

3

Hạ tầng thoát nước Hải Phòng chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá

Địa phương

4

Khoảng cách điểm số thương hiệu giữa các ngân hàng đang thu hẹp

Doanh nghiệp

5

Thương mại biên giới Quảng Trị: Từ lợi thế hành lang Đông – Tây đến “nút thắt” hạ tầng

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy