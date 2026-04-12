Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc: Tạo xung lực mới cho quan hệ song phương

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa lịch sử, mang tính định hướng chiến lược, tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác song phương.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là hoạt động đối ngoại song phương cấp cao nổi bật nhất giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2026, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình cho biết trong cuộc phỏng vấn với TTXVN.

CHUYẾN THĂM MANG Ý NGHĨA LỊCH SỬ, ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình, đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đại sứ nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, có nhiều bước chuyển rõ nét và toàn diện. Những kết quả gần đây như cuộc điện đàm cấp cao đầu năm 2026, Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương và Hội nghị Đối thoại chiến lược “3-3” cấp Bộ trưởng tháng 3/2026 đã tạo nền tảng thuận lợi cho việc nâng tầm quan hệ song phương.

Theo Đại sứ, các nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm sẽ có vai trò định hướng chiến lược sâu sắc, góp phần đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn, mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Về nội dung trọng tâm, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết hai bên đang tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chương trình và nội dung làm việc. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có cuộc hội đàm quan trọng với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến các đồng chí lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc.

Hai bên dự kiến trao đổi sâu về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới, đồng thời tăng cường phối hợp trong xử lý các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác tại các cơ chế đa phương.

HỢP TÁC THỰC CHẤT TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM NỔI BẬT

Đại sứ cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nhà lãnh đạo sẽ cùng gặp gỡ và phát biểu với đại diện thế hệ trẻ hai nước tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng dự kiến có bài phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ các nhân sĩ hữu nghị, tham dự và khởi động một số hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, du lịch.

Những hoạt động này, theo Đại sứ, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, đặc biệt là giữa thế hệ trẻ hai nước.

Đánh giá về hợp tác thực chất, Đại sứ Phạm Thanh Bình cho biết hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai chữ số. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 256,4 tỷ USD; Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Đầu tư, du lịch và giao lưu nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2026.

Đại sứ nhấn mạnh hợp tác kết nối chiến lược, đặc biệt là ba tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn. Hai bên đang phối hợp để sớm hoàn thành báo cáo khả thi của tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, hướng tới khởi công toàn diện trong năm 2026, đồng thời tích cực triển khai công tác lập quy hoạch các tuyến Lạng Sơn - Hà Nội và Móng Cái – Hạ Long – Hải Phòng. Ngoài ra, hai bên cũng đẩy mạnh kết nối hạ tầng số, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghiệp và logistics.

Bên cạnh đó, hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch đang mở ra những hướng hợp tác mới.

Về định hướng thời gian tới, Đại sứ cho biết hai bên sẽ tập trung thúc đẩy gắn kết kinh tế, kết nối hạ tầng chiến lược, chuỗi cung ứng và hành lang kinh tế; đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng sạch, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới.