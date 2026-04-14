Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, trao đổi các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, thực chất và lâu dài.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc từ ngày 14–17/4 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ngày 14/4, tại Đại Lễ đường Nhân dân, Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

CỦNG CỐ TIN CẬY CHÍNH TRỊ, PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC KÊNH HỢP TÁC

Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở. Hai bên bày tỏ vui mừng trước những tiến triển quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước thời gian qua; trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, đặc biệt kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và việc Trung Quốc tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội năm 2026, thông qua Cương yếu Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ 15.

Hai bên cũng thảo luận một số phương hướng lớn nhằm hiện thực hóa các nhận thức chung cấp cao, tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương tiếp tục phát triển ổn định trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ảnh:TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Trung Quốc đạt được những thành tựu quan trọng cả về thực tiễn và lý luận trong sự nghiệp cải cách, mở cửa và hiện đại hóa đất nước; đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Vương Hộ Ninh đối với quá trình hoạch định đường lối, chính sách và thành tựu phát triển của Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam thời gian qua.

Đồng thời, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh hoan nghênh chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam – Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

THÚC ĐẨY KẾT NỐI HẠ TẦNG, CÔNG NGHỆ VÀ GIAO LƯU NHÂN DÂN

Trao đổi về định hướng hợp tác, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam mong muốn thông qua chuyến thăm tiếp tục làm sâu sắc tin cậy chính trị, xác lập tầm cao mới của hợp tác song phương với kết nối toàn diện, sâu rộng hơn, cùng hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên thúc đẩy ba kết nối gồm: kết nối về lý tưởng, niềm tin; kết nối về lợi ích phát triển; kết nối về văn hóa, lòng dân.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị duy trì thường xuyên tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội – Nhân đại, Mặt trận – Chính hiệp; đồng thời củng cố trụ cột hợp tác quốc phòng – an ninh.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác truyền thống như: thương mại, đầu tư, hai bên cùng nỗ lực tạo ra các điểm sáng hợp tác mới, nhất là trong phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đặc biệt là kết nối đường sắt; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số và các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, bán dẫn, gắn với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị phát huy vai trò của Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc ủng hộ, khuyến khích các địa phương, đoàn thể nhân dân hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có; đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời phối hợp kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng trên biển, góp phần củng cố hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng; đánh giá cao những thành tựu đổi mới lý luận của Việt Nam và ủng hộ Việt Nam xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp với điều kiện đất nước.

Nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường kết nối chiến lược, ưu tiên thúc đẩy hợp tác hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản chất lượng cao của Việt Nam, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng đầu tư, hợp tác cùng có lợi tại Việt Nam.

Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh bày tỏ Chính hiệp Trung Quốc sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; mở rộng hợp tác giáo dục, y tế, giao lưu địa phương; đồng thời ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công các sự kiện đa phương quan trọng, trong đó có Năm APEC 2026 tại Trung Quốc và Năm APEC 2027 tại Việt Nam.