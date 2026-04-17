Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN

Hà Lê

17/04/2026, 10:39

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN.

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đã tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa Trung Quốc và Việt Nam, cùng khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp với các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và cùng có lợi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn cầu. Trung tâm được coi là dự án mang tính biểu tượng trong tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của thành phố Nam Ninh.

Ngày 30/6/2025, Trung tâm chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1 với tổng diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km², trong đó diện tích xây dựng của Trung tâm khoảng 19.000 m².

Trung tâm tập trung thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN và các đối tác liên quan, đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng quốc gia, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo.

Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN được ký kết trong khuôn khổ hợp tác này. Trung tâm dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới, thành lập các chi nhánh tại một số thành phố của Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngày 26/11/2025, thành phố Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Trung Quốc.

