Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN
Hà Lê
17/04/2026, 10:39
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, sáng 17/4, tại thành phố Nam Ninh (Quảng Tây), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN.
Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có đồng chí Trần Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây.
Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đã tham quan triển lãm về hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo giữa Trung Quốc và Việt Nam, cùng khu trưng bày các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tiêu biểu của doanh nghiệp Trung Quốc.
Trung tâm Hợp tác đổi mới trí tuệ nhân tạo Trung Quốc – ASEAN do Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây phối hợp với các nước ASEAN thành lập, nhằm thúc đẩy phát triển bao trùm và cùng có lợi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn cầu. Trung tâm được coi là dự án mang tính biểu tượng trong tiến trình xây dựng “Con đường tơ lụa số” của thành phố Nam Ninh.
Ngày 30/6/2025, Trung tâm chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1 với tổng diện tích các hạng mục liên quan khoảng 7,78 km², trong đó diện tích xây dựng của Trung tâm khoảng 19.000 m².
Trung tâm tập trung thúc đẩy các doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc khai thác tiềm năng, nhu cầu của các nước ASEAN và các đối tác liên quan, đẩy mạnh hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, du lịch, giáo dục, tài chính, logistics, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của từng quốc gia, đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về trí tuệ nhân tạo.
Tính đến cuối năm 2025, đã có 51 dự án tại Trung Quốc và 16 dự án tại các nước ASEAN được ký kết trong khuôn khổ hợp tác này. Trung tâm dự kiến tiếp tục mở rộng mạng lưới, thành lập các chi nhánh tại một số thành phố của Trung Quốc và các nước ASEAN. Ngày 26/11/2025, thành phố Hà Nội và Quảng Tây đã ký Bản ghi nhớ về việc cùng nghiên cứu xây dựng Trung tâm Hợp tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Đề nghị nội luật hóa các cam kết quốc tế
Phát biểu tại phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị phát huy vai trò tiên phong của nghị viện trong việc tạo khuôn khổ pháp lý, nội luật hóa các cam kết quốc tế, nhất là các cam kết về hòa bình, an ninh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt...
Làm việc với đoàn 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư, đồng thời đề nghị thúc đẩy sớm đạt hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước...
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hai nước cần phấn đấu nâng cao kim ngạch thương mại theo hướng cân bằng, bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, tối 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với lãnh đạo Khu tự trị Quảng Tây, thúc đẩy hợp tác địa phương đi vào chiều sâu, thực chất.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung cùng Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 21 - 24/4/2026.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: