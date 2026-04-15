Trang chủ Tiêu điểm

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân

Hà Lê

15/04/2026, 13:29

Sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với thiếu nhi Trung Quốc tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Lễ đón diễn ra trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì. Sau nghi thức chào đón, hai nhà lãnh đạo bước lên bục Danh dự; Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc được cử, 21 loạt đại bác chào mừng vang lên. Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, chào các cháu thiếu nhi và chụp ảnh chung trước Quốc kỳ, Đảng kỳ hai nước.

 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện; tin cậy chính trị được củng cố, giao lưu đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Hợp tác ngoại giao, quốc phòng – an ninh có nhiều chuyển biến thực chất; hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN; Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và phối hợp tại các cơ chế đa phương tiếp tục được đẩy mạnh.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường gắn kết chiến lược, xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời định hướng các đột phá hợp tác về kinh tế – thương mại, đầu tư, du lịch, chuỗi cung ứng – sản xuất, giáo dục đào tạo và khoa học – công nghệ.

Trao đổi 10 Bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa các doanh nghiệp Việt – Trung

Ngày 14/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 14/4 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.

Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và thanh niên là động lực then chốt, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới.

Chiều tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy