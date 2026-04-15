Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân
Hà Lê
15/04/2026, 13:29
Sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia...
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026.
Lễ đón diễn ra trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì. Sau nghi thức chào đón, hai nhà lãnh đạo bước lên bục Danh dự; Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc được cử, 21 loạt đại bác chào mừng vang lên. Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, chào các cháu thiếu nhi và chụp ảnh chung trước Quốc kỳ, Đảng kỳ hai nước.
Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện; tin cậy chính trị được củng cố, giao lưu đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Hợp tác ngoại giao, quốc phòng – an ninh có nhiều chuyển biến thực chất; hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương.
Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN; Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và phối hợp tại các cơ chế đa phương tiếp tục được đẩy mạnh.
Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường gắn kết chiến lược, xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời định hướng các đột phá hợp tác về kinh tế – thương mại, đầu tư, du lịch, chuỗi cung ứng – sản xuất, giáo dục đào tạo và khoa học – công nghệ.
Ngày 14/4, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Tài chính phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 14/4 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Italy Sergio Mattarella.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua nguyên tắc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho địa phương.
Phát biểu tại Đại học Thanh Hoa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và thanh niên là động lực then chốt, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Trung Quốc phát triển ở tầm cao mới.
Chiều tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Trung Quốc.
