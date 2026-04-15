Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại lễ đường Nhân dân

Sáng 15/4, tại Đại lễ đường Nhân dân, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia...

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14–17/4/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với thiếu nhi Trung Quốc tại Lễ đón. Ảnh: TTXVN

Lễ đón diễn ra trang trọng tại Đại lễ đường Nhân dân, do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì. Sau nghi thức chào đón, hai nhà lãnh đạo bước lên bục Danh dự; Quốc thiều Việt Nam và Trung Quốc được cử, 21 loạt đại bác chào mừng vang lên. Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội danh dự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, chào các cháu thiếu nhi và chụp ảnh chung trước Quốc kỳ, Đảng kỳ hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Ngay sau Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Thời gian qua, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện; tin cậy chính trị được củng cố, giao lưu đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động. Hợp tác ngoại giao, quốc phòng – an ninh có nhiều chuyển biến thực chất; hợp tác kinh tế – thương mại, đầu tư duy trì đà tăng trưởng, trở thành điểm sáng trong quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN.

Việt Nam 10 năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN; Trung Quốc nhiều năm liền là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giao lưu nhân dân, hợp tác giáo dục, văn hóa, du lịch, hợp tác địa phương và phối hợp tại các cơ chế đa phương tiếp tục được đẩy mạnh.

Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường gắn kết chiến lược, xác lập tầm cao mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước; đồng thời định hướng các đột phá hợp tác về kinh tế – thương mại, đầu tư, du lịch, chuỗi cung ứng – sản xuất, giáo dục đào tạo và khoa học – công nghệ.