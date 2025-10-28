Thứ Ba, 28/10/2025

Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Hà Lê

28/10/2025, 16:10

Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay London Stansted. Ảnh: TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Vương quốc Anh đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân tại Sân bay London Stansted. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra; Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew; đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton.

Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Anh Stephen Walton lên chuyên cơ chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân xuống máy bay bắt tay các quan chức, cán bộ hai bên, trong sự vui mừng chào đón của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010–2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục – đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.

VnEconomy