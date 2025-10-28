Tổng Bí thư Tô Lâm bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Hà Lê
28/10/2025, 16:10
Đúng 7h05 ngày 28/10 theo giờ địa phương (tức 14h05 theo giờ Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay London Stansted, thủ đô London, bắt đầu thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland theo lời mời của Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Keir Starmer, từ ngày 28 - 30/10/2025.
Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay về phía Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland có: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Seema Malhotra; Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew; đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Stephen Walton.
Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và Phu nhân; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Đại sứ Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Đỗ Minh Hùng và đại diện Vụ Lễ tân Bộ Ngoại giao Anh Stephen Walton lên chuyên cơ chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân xuống máy bay bắt tay các quan chức, cán bộ hai bên, trong sự vui mừng chào đón của các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (2010–2025), là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đánh giá những thành tựu nổi bật, đồng thời đề ra tầm nhìn và định hướng phát triển mới cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá mới trong hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, qua đó góp phần triển khai hiệu quả các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị về phát triển khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, hoàn thiện thể chế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy giáo dục – đào tạo, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phù hợp với tầm nhìn phát triển bền vững và chiến lược dài hạn của Việt Nam, hướng tới một kỷ nguyên phát triển mới, năng động và sáng tạo.
09:38, 28/10/2025
Những năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được triển khai thiết thực và đạt nhiều kết quả quan trọng...
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra ba định hướng chiến lược thúc đẩy hợp tác toàn diện, kết nối sâu rộng và củng cố lòng tin giữa hai bên trong giai đoạn mới...
Làm việc với các Đại sứ, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần thúc đẩy quan hệ hữu nghị trên tất cả các mặt giữa Việt Nam với các nước đối tác trong khu vực và trong khuôn khổ ASEAN, khẳng định đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam...
Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu bật vai trò của Saudi Arabia như "cửa ngõ" để Việt Nam bước vào thị trường Trung Đông và Việt Nam là "cánh cửa" để Saudi Arabia tiến sâu vào thị trường ASEAN...
Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 3 sáng 28/10 tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Quân khu tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: