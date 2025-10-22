Chiều 21/10 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ các doanh nghiệp Phần Lan tiêu biểu tại thủ đô Helsinki...

Phát biểu tại cuộc gặp, Bộ trưởng Bộ Việc làm Phần Lan Matias Marttinen khẳng định, trong suốt nhiều thập kỷ qua, Phần Lan và Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác bền chặt, tin cậy và hiệu quả, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và các kênh đối thoại thường xuyên.

Ông nhấn mạnh, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai nước không ngừng phát triển, trong đó Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Phần Lan tại Đông Nam Á.

Theo Bộ trưởng Matias Marttinen, các doanh nghiệp Phần Lan luôn tự hào là đối tác tích cực đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như năng lượng sạch, số hóa, công nghệ thông tin, xây dựng, hàng hải và quản lý tài nguyên nước. Ông khẳng định Phần Lan coi Việt Nam không chỉ là một thị trường năng động và phát triển nhanh, mà còn là đối tác quan trọng trong xây dựng tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững.

Nhìn về tương lai, Bộ trưởng Matias Marttinen cho rằng hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác to lớn trong xây dựng nền kinh tế tự cường, xanh và kỹ thuật số; đồng thời khẳng định Phần Lan sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, mang lại giá trị thiết thực về kinh tế, môi trường và xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp một số doanh nghiệp tiêu biểu của Phần Lan tại thủ đô Helsinki, ngày 21/10. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, đại diện các tập đoàn hàng đầu của Phần Lan trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, công nghệ, dịch vụ và hạ tầng đã chia sẻ định hướng hợp tác cụ thể với Việt Nam, thể hiện khát vọng cùng phát triển bền vững. Các doanh nghiệp cho rằng dù cách xa về địa lý, nhưng Việt Nam và Phần Lan lại có nhiều điểm tương đồng về tầm nhìn phát triển, về định hướng chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đại diện cộng đồng doanh nghiệp Phần Lan trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, coi đây là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử trong tiến trình phát triển quan hệ song phương.

Tổng Bí thư khẳng định sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam – Phần Lan đã không ngừng phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư nhấn mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư luôn là trụ cột vững chắc và là động lực chủ yếu thúc đẩy quan hệ hai nước. Việt Nam đang kiên định thực hiện chiến lược phát triển chất lượng cao, lấy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng.

Đồng thời, Việt Nam không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng hoạt động lâu dài.

Hoan nghênh các ý tưởng hợp tác của doanh nghiệp Phần Lan trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn và công nghệ xanh, Tổng Bí thư cho biết Việt Nam xác định doanh nghiệp là trung tâm của phát triển, là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thúc đẩy cơ chế chính sách linh hoạt, hiệu quả, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực và con người làm trung tâm của quá trình phát triển.

Tổng Bí thư khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và nhu cầu tương đồng như năng lượng tái tạo, công nghiệp sạch, công nghệ môi trường, quản lý rừng bền vững, giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

"Các doanh nghiệp chính là cầu nối sinh động đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Phần Lan đi vào chiều sâu, góp phần kiến tạo những giá trị bền vững, thực chất và lâu dài cho cả hai nền kinh tế", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và minh bạch; đồng thời thúc đẩy các mô hình hợp tác công – tư, tăng cường nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước và sự năng động, sáng tạo của doanh nghiệp sẽ là động lực quan trọng đưa hợp tác Việt Nam – Phần Lan phát triển thực chất và bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng tương lai hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan còn nhiều tiềm năng rộng mở; hai bên có thể cùng xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu giữa một nền kinh tế Bắc Âu tiên tiến và một quốc gia Đông Nam Á năng động, trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng và cùng phát triển.