Tổng Bí thư Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia

Thứ Bảy, 07/02/2026
Hà Lê
07/02/2026, 09:18
Tối 6/2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, cùng Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Samdech Techo Hun Sen; thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung; đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia – Việt Nam; dự Lễ ký và trao các văn kiện hợp tác; gặp Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin; dự lễ khởi công Trường Hữu nghị Campuchia – Việt Nam; thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Tại các cuộc gặp, hai bên khẳng định củng cố quan hệ chính trị là nền tảng định hướng cho quan hệ hai Đảng, hai nước; phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh; tăng cường gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam – Campuchia.
Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Hoàng gia và nhân dân Campuchia, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.
Tại Cuộc gặp giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, hai bên nhất trí củng cố tin cậy chính trị; duy trì thường xuyên, hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; tăng cường hợp tác quốc phòng – an ninh, trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm an ninh mạng.
Tại Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, các bên thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.
Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia giai đoạn 2026–2030; đồng thời chứng kiến trao 11 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành và địa phương hai nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia – Việt Nam. Nhà trường hiện có 11 tòa nhà học tập với 54 phòng học, 135 cán bộ, giáo viên và khoảng 6.000 học sinh; thời gian tới sẽ được cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất với sự hỗ trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm góp phần củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ Việt Nam – Campuchia, đồng thời thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và ba Đảng, ba nước Việt Nam – Campuchia – Lào.
18:22, 06/02/2026
Nền kinh tế của Việt Nam đã khởi sắc ngay từ tháng đầu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho một năm được kỳ vọng sẽ chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất trong tháng 1 khởi đầu khả quan khi chỉ số PMI đạt 52,2 điểm...
Nhân dịp tham dự các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển hiệu quả, thực chất hơn trong thời gian tới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia, ngày 6/2 tại Phnom Penh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Heng Samrin và gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán cùng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia.
Cuộc gặp Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam – Campuchia – Lào, thống nhất các định hướng lớn nhằm tăng cường đoàn kết, hợp tác toàn diện trong giai đoạn phát triển mới.
Chiều 6/2, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào vừa diễn ra ngay trước đó.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: