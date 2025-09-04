Thứ Năm, 04/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí trong giáo dục

Dũng Hiếu

04/09/2025, 19:07

Chính phủ ban hành Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nghị định này được xây dựng nhằm tạo ra một khung pháp lý rõ ràng cho việc thu, quản lý học phí và các chính sách hỗ trợ học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Nghị định gồm 6 chương và 29 điều, quy định chi tiết về khung học phí, cơ chế thu, quản lý học phí, cũng như các chính sách miễn, giảm và hỗ trợ học phí cho các đối tượng khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điều này không chỉ giúp các cơ sở giáo dục có cơ sở pháp lý để thực hiện mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người học, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

14 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN HỌC PHÍ

Một trong những điểm nổi bật của Nghị định là quy định về đối tượng miễn học phí. Theo đó, những người theo học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh sẽ được miễn học phí. Danh mục các ngành này sẽ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định 14 đối tượng được miễn học phí, bao gồm: trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Các đối tượng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học là người khuyết tật;

Người học từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định. Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên);

Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng, đối với các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu theo danh mục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; Người học các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp; và nhiều đối tượng khác…

HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC NGÀNH NGHỆ THUẬT TRUYỀN THỐNG VÀ ĐẶC THÙ SẼ ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ

Với đối với các đối tượng được giảm học phí, Nghị định quy định rõ ràng về mức giảm. Cụ thể, học sinh, sinh viên học các ngành nghệ thuật truyền thống và đặc thù sẽ được giảm 70% học phí.

Các đối tượng khác như học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được giảm 50% học phí. Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về các đối tượng được hỗ trợ học phí. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí. Học viên sau đại học trong các cơ sở giáo dục tư thục thuộc khối ngành sức khỏe cũng nằm trong danh sách được hỗ trợ.

Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cũng được quy định rõ ràng trong Nghị định. Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên mà mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc là người khuyết tật sẽ được hỗ trợ chi phí học tập.

Nghị định cũng nhấn mạnh vai trò của các cơ sở giáo dục trong việc thực hiện chính sách học phí. Các cơ sở giáo dục cần phải công khai thông tin về học phí, các khoản thu khác liên quan đến học tập, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc thu phí.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ về cơ chế thu học phí. Các cơ sở giáo dục sẽ được phép thu học phí theo từng kỳ học, năm học, hoặc theo từng chương trình đào tạo. Việc thu học phí sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho người học.

Chính sách học phí và hỗ trợ học tập trong Nghị định 238/2025/NĐ-CP không chỉ thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với giáo dục mà còn góp phần tạo ra một môi trường học tập công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi người. Việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho các đối tượng khó khăn sẽ giúp nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên đến trường, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước.

Nghị định này cũng là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Chính sách học phí hợp lý, công bằng sẽ tạo điều kiện cho mọi người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, có cơ hội tiếp cận giáo dục, từ đó góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Miễn học phí cho học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026

16:22, 26/06/2025

Miễn học phí cho học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026

Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu tự nguyện để phát huy hiệu quả chủ trương miễn học phí

15:05, 16/06/2025

Kiểm soát chặt chẽ các khoản thu tự nguyện để phát huy hiệu quả chủ trương miễn học phí

Bổ sung quy định về miễn học phí, đề xuất bỏ Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

10:33, 12/05/2025

Bổ sung quy định về miễn học phí, đề xuất bỏ Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở

Từ khóa:

miễn học phí

Đọc thêm

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 156/CĐ-TTg, yêu cầu các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và các Bộ trưởng liên quan tập trung khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai, nhằm đảm bảo điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho học sinh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phải đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả về xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng...

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2025-2026

Nhân dịp khai giảng năm học 2025 – 2026, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi thư tới toàn ngành...

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại

Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh: Hai trụ cột của ngành du lịch hiện đại

Sáng ngày 4/9/2025, trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Diễn đàn du lịch cấp cao với chủ đề “Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh”…

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Cả nước hướng về Ba Đình: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

Multimedia

[Phóng sự ảnh]: Tuyệt đẹp những hình ảnh diễu binh trên biển

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Video

[Trực tiếp]: Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ qua khớp lệnh nhưng vẫn gom HPG

Chứng khoán

2

Bắt đầu chiếu miễn phí phim Mưa đỏ tại Thành cổ Quảng Trị

Giải trí

3

ECB có thể tiếp tục “án binh bất động” về lãi suất

Thế giới

4

Hình thành và phát triển được các khu, cụm công nghiệp tái chế ở Việt Nam

Kinh tế xanh

5

Thanh Hoá khẩn trương hỗ trợ hai xã vùng cao thiệt hại nặng sau bão số 5

Dân sinh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: