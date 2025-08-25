Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngoại giao Việt Nam tiên phong kết nối hợp tác, không ngừng nâng cao vị thế đất nước

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam có thể tự hào rằng ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển...

Sáng 25/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

NÂNG CAO VỊ THẾ ĐẤT NƯỚC ĐI ĐÔI VỚI TÔN VINH GIÁ TRỊ HÒA BÌNH

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cách đây tròn 80 năm, giữa thời điểm trọng đại của dân tộc khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên. Từ phút khởi đầu ấy, ngành Ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả – là “binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam” trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những cuộc đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là nỗ lực cao nhất để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia – dân tộc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Được thử thách, trui rèn trong thực tiễn vào những thời điểm đất nước phải đối mặt với muôn ngàn khó khăn, chặng đường 80 năm qua đã qua chứng kiến sự trưởng thành và những nỗ lực vượt bậc của nền Ngoại giao cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay xin hứa sẽ quyết tâm làm hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần thực hiện hai mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta mãi khắc ghi sự lãnh đạo tài tình, đúng đắn sáng suốt của Đảng, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi, xương máu và trí tuệ trên mặt trận không tiếng súng song hết sức vẻ vang này; cảm ơn bạn bè quốc tế đã đồng hành; trân trọng đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài luôn là hậu phương vững chắc của đối ngoại, ngoại giao.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao; đồng thời kỳ vọng toàn ngành Ngoại giao tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, lập nên nhiều thành tích, thành tựu mới, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: VGP.

Tổng Bí thư chỉ rõ, truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho Ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau. Đó là sự kết tinh của lý luận và thực tiễn cách mạng, đã tôi luyện nên bản lĩnh của một nền ngoại giao trưởng thành ngày nay. Bài học về kiên định lợi ích quốc gia - dân tộc; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược; lấy nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược làm cơ sở của Ngoại giao; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt; gắn ngoại giao với lòng dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ngành Ngoại giao tập trung vào một số định hướng: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả ba trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân; kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại; hiện đại về tư duy, phương pháp, công cụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu bộ thực hiện chuyển đổi số ngoại giao, phân tích dữ liệu lớn, ngoại giao số - công dân số - truyền thông số; chuẩn hóa các quy trình, tiêu chuẩn ngoại giao. Chuyên nghiệp về con người, tổ chức, kỷ luật thực thi; văn hóa ứng xử, nghệ thuật đàm phán, kỹ năng đa phương ngang tầm khu vực và toàn cầu. Phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam: Kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Không ngừng nâng cao vị thế đất nước đi đôi với tôn vinh giá trị của hòa bình, đề cao chủ nghĩa nhân văn cao cả và tích cực đóng góp có trách nhiệm đối với giá trị chung của nhân loại và cộng đồng quốc tế.

GÓP PHẦN THẮP SÁNG NIỀM TIN VỀ MỘT THẾ GIỚI HỢP TÁC, HÒA BÌNH VÀ PHÁT TRIỂN

Tổng Bí thư yêu cầu, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), xử lý thỏa đáng các vấn đề trên biển, trên đất liền với phương châm vừa hợp tác, vừa đấu tranh, trong đó nỗ lực thúc đẩy hợp tác, đối thoại, tìm kiếm điểm đồng với các bên liên quan.

Đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ: Chủ động thu hút nguồn lực chất lượng cao (vốn đầu tư chiến lược, công nghệ lõi, nhân lực tinh hoa). Tiếp tục khai mở thị trường, nâng cấp - ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, chất lượng cao. Kết nối các sáng kiến hạ tầng - logistics - chuỗi cung ứng - tài chính xanh. Nâng cao vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khai thác tối đa vai trò của ngoại giao trong các lĩnh vực chuyên ngành, đặc biệt là ngoại giao khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo: Tăng cường đào tạo, trao đổi chuyên gia, thành lập các trung tâm Nghiên cứu - Phát triển. Làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo, làm chỗ dựa tin cậy cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài dù ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ thời điểm nào; phát huy có hiệu quả nguồn lực trí thức Việt toàn cầu.

Tổng Bí thư chỉ rõ, nâng tầm đóng góp của Việt Nam cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, cho hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chủ động, tích cực, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực; vươn lên đảm nhiệm vai trò nòng cốt, dẫn dắt tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể. Góp phần tăng cường điểm đồng, thu hẹp khác biệt, đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Tổng Bí thư lưu ý, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược về đối ngoại. Để làm được điều đó, cần tăng cường đầu tư cho công tác nghiên cứu, đổi mới tư duy và cách tiếp cận về văn hoá tham mưu theo hướng thẳng thắn, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia - dân tộc. Xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu đối ngoại.

Tổng Bí thư căn dặn, xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao "vừa hồng, vừa chuyên", đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, chuyên môn pháp lý quốc tế, ngôn ngữ - văn hóa đối tác, kỹ năng ngoại giao đa phương, ngoại giao số, ngoại giao công chúng. Chú trọng xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh trong toàn ngành. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là quốc phòng, an ninh, tạo "thế chân kiềng" vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam có thể tự hào rằng: Ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tổng Bí thư tin tưởng, Ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Ảnh: VGP.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất trong công tác tham mưu, triển khai các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ năm 2023 đến năm 2025.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, do đã có công lao to lớn trong lĩnh vực đối ngoại, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc