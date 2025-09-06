Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam
Như Nguyệt
06/09/2025, 15:24
Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm...
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư nhấn mạnh trải qua 80
năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ
lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bộ Tổng Tham mưu
đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều
chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc,
cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao
nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống
“Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến
- Quyết thắng”.
Tổng Bí thư chỉ rõ trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu
vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng
cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; nhiệm vụ
bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân
và toàn dân ta.
Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là
cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước,
Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.
ĐƯA NỀN KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ PHÁT TRIỂN LÊN TẦM
CAO MỚI
Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc
phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kế thừa
và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng
sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học
và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới…
Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng, nâng cao năng lực
toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là
những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển
Đông...;
Kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược,
sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ
chiến tranh, xung đột; chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, dự báo, đánh
giá tình hình;
Tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng,
quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc
phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế
trận lòng dân” vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp
vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT, CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA NHÂN DÂN
Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tổng Tham mưu tăng cường chỉ huy, chỉ
đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp,
chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng
trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tiến hành điều chỉnh thế
bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đội quân
chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân
dân; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong
phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dịch bệnh, môi trường
và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.
Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng
xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp,
sức mạnh chiến đấu ngày càng cao.
Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của
Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tham
mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội
hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi.
Kịp thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư thích
đáng bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.
Bộ Tổng Tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân
quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ
quyền biển đảo trong tình hình mới.
Đồng thời tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột
phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mặt khác,
đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ huy,
chỉ đạo, quản lý điều hành trong Bộ Quốc phòng và trong toàn quân…
Bộ Tổng Tham mưu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan,
trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu
ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất;
có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý
tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng
lợi mọi nhiệm vụ.
