Trang chủ Tiêu điểm

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam

Như Nguyệt

06/09/2025, 15:24

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm...

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư nhấn mạnh trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bộ Tổng Tham mưu đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy tham mưu cao nhất của Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam, xứng đáng với truyền thống “Trung thành - Mưu lược, Tận tụy - Sáng tạo, Đoàn kết - Hiệp đồng, Quyết chiến - Quyết thắng”.

Tổng Bí thư chỉ rõ trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, cấp bách cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Trong đó, có nhiệm vụ xây dựng Bộ Tổng Tham mưu xứng đáng là cơ quan chỉ huy, tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

ĐƯA NỀN KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ PHÁT TRIỂN LÊN TẦM CAO MỚI

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kế thừa và phát huy tinh hoa nghệ thuật quân sự dân tộc, tiếp thu có chọn lọc, vận dụng sáng tạo khoa học công nghệ quân sự tiên tiến trên thế giới, đưa nền khoa học và nghệ thuật quân sự Việt Nam phát triển lên tầm cao mới…

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng, nâng cao năng lực toàn diện, chủ động, nhạy bén trong nghiên cứu, dự báo sớm tình hình, nhất là những động thái, xu hướng điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tình hình Biển Đông...;

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Kịp thời tham mưu, đề xuất về hoạch định đường lối chiến lược, sách lược; giải quyết tốt các mối quan hệ quốc tế, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột; chỉ đạo nâng cao hơn nữa chất lượng nắm, dự báo, đánh giá tình hình;

Tiếp tục nâng cao hiệu quả kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc; xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp vững chắc, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

PHÁT HUY VAI TRÒ NÒNG CỐT, CHỖ DỰA TIN CẬY CỦA NHÂN DÂN

Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tổng Tham mưu tăng cường chỉ huy, chỉ đạo toàn quân thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, hoạt động tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng; tiến hành điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch, phương án tác chiến, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất của Quân đội nhân dân; tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa, dịch bệnh, môi trường và xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội trong thời bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Bộ tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tiếp tục quán triệt, nắm vững định hướng xây dựng lực lượng vũ trang của Đảng, xây dựng Quân đội có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu ngày càng cao.

Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tham mưu hiện thực hóa, cụ thể hóa để thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Quân đội hiện đại với lộ trình, bước đi, tiêu chí cụ thể, thiết thực, chắc chắn, khả thi. Kịp thời có giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt; quan tâm đầu tư thích đáng bảo đảm vũ khí trang bị cho các lực lượng tiến lên hiện đại.

Bộ Tổng Tham mưu xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ; chú trọng xây dựng hải đội dân quân thường trực, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới.

Đồng thời tham mưu, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 3488 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mặt khác, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả chỉ huy, chỉ đạo, quản lý điều hành trong Bộ Quốc phòng và trong toàn quân…

Bộ Tổng Tham mưu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến lược, chuyên gia đầu ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất; có tầm tư duy chiến lược, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8

15:40, 03/09/2025

Đối thoại Chiến lược Quốc phòng Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ 8

Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước

21:43, 01/09/2025

Bộ trưởng Phan Văn Giang tiếp lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội các nước

Thủ tướng: Trung tâm Dữ liệu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt trên phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh - quốc phòng

20:46, 18/08/2025

Thủ tướng: Trung tâm Dữ liệu quốc gia có ý nghĩa đặc biệt trên phương diện kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh - quốc phòng

chuyển đổi số nghệ thuật quân sự quốc phòng Tổng Bí thư Tô Lâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phải rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là phấn đấu cắt giảm 30% thời gian, số lượng và chi phí thực hiện thủ tục hành chính; phải tăng cường xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng...

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Hơn 26 tỷ USD vốn FDI chảy vào Việt Nam trong 8 tháng, tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng tích cực

Không những tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong 8 tháng vừa qua giữ vững đà tăng trưởng mạnh mẽ mà số vốn FDI thực hiện cũng đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm qua...

CPI tháng 8 tăng nhẹ

CPI tháng 8 tăng nhẹ

Giá nhà ở thuê và ăn uống ngoài gia đình tăng đẩy CPI tháng 8 tăng 0,05% so với tháng trước; tăng 2,18% so với tháng 12/2024 và tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước...

Việt Nam và kỳ tích giảm nghèo bền vững, tiến tới kỷ nguyên vươn mình

Việt Nam và kỳ tích giảm nghèo bền vững, tiến tới kỷ nguyên vươn mình

Thành tựu giảm nghèo trong hành trình suốt 80 năm qua (2/9/1945-2/9/2025) không những góp phần ổn định kinh tế – xã hội, nâng cao sức cạnh tranh quốc gia mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều quốc gia đang phát triển.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các dự án tồn đọng

Đến nay, Hệ thống đầu tư công đã tổng hợp được 2.991 dự án vướng mắc, được phân loại thành 16 nhóm khó khăn, vướng mắc...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

