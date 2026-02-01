Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển

Làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng, đổi mới tư duy phát triển, nâng cao năng lực quản trị, tổ chức lại không gian kinh tế – xã hội, nhằm tạo chuyển biến thực chất, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ trong thời bình.

Chiều 31/1, trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 45 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

TỔ CHỨC TẾT BẢO ĐẢM AN SINH, KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Theo báo cáo của tỉnh, Điện Biên đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư tại buổi làm việc trước; đồng thời cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động và các nghị quyết chuyên đề. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là đưa Điện Biên phát triển theo hướng kinh tế xanh, thông minh, bền vững.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: TTXVN.

Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 17,78%, giảm 3,51% so với năm trước. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, mở rộng diện tích cây công nghiệp. Du lịch là điểm sáng với hơn 1,45 triệu lượt khách. Quốc phòng – an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay vận hành ổn định, thông suốt. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã từng bước có chuyển biến tích cực, sát thực tiễn hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Điện Biên triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đến nay, tỉnh đã chuẩn bị hơn 16.500 suất quà Tết, bảo đảm các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đều được đón Tết.

Tỉnh phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia đến hai bản thuộc xã Sáng Nhè, phục vụ 209 hộ dân, kịp thời trước Tết Nguyên đán. Đồng thời, phối hợp với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Chương trình “Ngày hội Biên phòng toàn dân” và “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó quân – dân.

Các hoạt động quảng bá, trải nghiệm du lịch dịp Tết Nguyên đán cũng được đẩy mạnh, giới thiệu không khí đón Tết tại các bản du lịch cộng đồng tiêu biểu, tạo thêm điểm nhấn thu hút du khách.

ĐỔI MỚI TƯ DUY, NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ĐỂ BỨT PHÁ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu của hội nghị là quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV của Đảng, nhìn lại thực tiễn phát triển của tỉnh, từ đó làm rõ các lựa chọn chiến lược và hướng đi phù hợp để tinh thần Điện Biên Phủ thực sự trở thành động lực phát triển.

Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên thời gian qua.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ một số hạn chế, đồng thời lưu ý rằng nếu không sớm đổi mới tư duy và hành động, nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tổ chức lại không gian kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng lao động, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, Điện Biên sẽ khó tạo ra đột phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách - Ảnh: TTXVN.

Trong giai đoạn tới, Tổng Bí thư đề nghị tỉnh tập trung kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, bảo đảm có trình độ, khả năng ứng dụng khoa học – công nghệ, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết. Việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp cần được triển khai nghiêm túc, để người dân cảm nhận rõ sự chuyển biến của chính quyền gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh mọi chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng phải được triển khai hiệu quả từ cấp cơ sở, chi bộ, đảng bộ, xã, phường đến cấp tỉnh, gắn với trách nhiệm cụ thể và kết quả thực chất.

Cùng với đó, tỉnh cần chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng số, công nghệ và dữ liệu. Các ngành, các cấp có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện dữ liệu, coi đây là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ quản lý và phát triển.

Tổng Bí thư lưu ý việc tăng cường quản lý, giám sát hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm triển khai đến từng người dân, giảm bớt các khâu trung gian, để người dân được thụ hưởng trực tiếp. Trong quá trình xây dựng và thực hiện chương trình, cần lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, với mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách tỉnh Điện Biên - Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường kết nối với doanh nghiệp, phát triển việc làm tại chỗ, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, gắn giáo dục – đào tạo với các ưu tiên phát triển của địa phương; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững và chính sách xã hội.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Tổng Bí thư yêu cầu giữ vững biên giới để phát triển và phát triển để củng cố biên giới vững chắc; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện gắn với trách nhiệm và kết quả.

Tổng Bí thư khẳng định Điện Biên là mảnh đất lịch sử linh thiêng, nơi hun đúc ý chí độc lập và khát vọng vươn lên của dân tộc. Quán triệt tinh thần Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, với tư duy phát triển mới, lựa chọn đột phá đúng và kỷ luật thực thi nghiêm, Điện Biên được kỳ vọng tạo ra những chuyển biến thực chất trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Điện Biên và Tập đoàn Sun Group; đồng thời trao quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo trên địa bàn.