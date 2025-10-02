Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chiều 1/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban liên nghị viện Việt Nam - Cuba.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm chào mừng Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández thăm chính thức Việt Nam dịp hai nước kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025), “Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba”, thể hiện tình cảm, quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, nhân dân Cuba và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Esteban Lazo Hernández đối với quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Tổng bí thư bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của Cuba trong quá khứ, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giành độc lập và tái thiết đất nước của Việt Nam. Câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng cho tình hữu nghị không thể lay chuyển giữa hai dân tộc.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ này trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa và giáo dục.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề nghị Quốc hội Cuba tiếp tục ưu tiên hỗ trợ các dự án hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học và dược phẩm.
Đây là những lĩnh vực mà cả hai nước đều có tiềm năng lớn và có thể mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế của cả hai bên. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi lý luận và kinh nghiệm thực tiễn giữa hai Đảng, đặc biệt trong bối cảnh cả hai nước đều đang chuẩn bị cho các kỳ Đại hội Đảng quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, đã bày tỏ sự khâm phục đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông tin tưởng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi kinh nghiệm từ Việt Nam trong công cuộc Đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong bối cảnh Cuba đang chuẩn bị cho Đại hội IX Đảng Cộng sản Cuba vào năm 2026
Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng đã thông báo về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm và Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ và hỗ trợ của Việt Nam dành cho Cuba trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đặc biệt là thông qua các dự án hợp tác kinh tế và đầu tư.
Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Cuba luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh và đầu tư tại Cuba, đồng thời tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến với Cuba trong tương lai.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của Việt Nam trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước, cũng như những định hướng chiến lược trong thời gian tới. Đồng thời, hoan nghênh các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Cuba trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương và tổ chức chính trị - xã hội của hai nước.
Đặc biệt, Tổng bí thư đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục và tuyên truyền, để thế hệ trẻ hai nước hiểu rõ hơn về truyền thống quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
