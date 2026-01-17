Việt Nam mở rộng hợp tác viễn thông với Campuchia

Campuchia đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6) mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Campuchia do ông Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia, dẫn đầu.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng Campuchia đề xuất ba nội dung hợp tác trọng tâm:

Thứ nhất, hai bộ sớm thành lập nhóm công tác chung nhằm trao đổi chuyên môn, thảo luận các vấn đề kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Thứ hai, tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để Metfone mở rộng, phát triển hoạt động tại Campuchia.

Thứ ba, đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó vấn đề chi phí bảo hiểm đang ở mức rất cao so với quy mô dự án.

Trao đổi về các đề xuất trên của phía Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ.

Theo đó, nhóm công tác chung sẽ được thành lập ngay trong tháng 1/2026 do Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phía Việt Nam.

Nhóm sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm về Chính phủ số, hóa đơn điện tử, nền tảng đào tạo trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển 5G, cũng như kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật trong các lĩnh vực mới.

Đối với vấn đề cáp quang biển, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ sẵn sàng đóng vai trò là đầu mối, "cửa sổ" để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết sẽ sớm trao đổi trực tiếp với Bộ Công Thương để bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề nghị phía Campuchia gửi văn bản chính thức thông qua Vụ Hợp tác quốc tế để hai bên phối hợp xử lý, hướng tới giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, trong đó có Viettel và phải tuân thủ nghiêm pháp luật nước sở tại. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện để Viettel mở rộng hoạt động, trong đó có lĩnh vực bưu chính.

Kết thúc buổi làm việc, hai bộ trưởng thống nhất giao nhóm công tác chung xây dựng kế hoạch hợp tác cho thời gian tới, hướng tới các kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng Chea Vandeth cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành từ phía Việt Nam và khẳng định sẽ sớm gửi văn bản chính thức để hai bên triển khai các nội dung đã thống nhất.