Việt Nam mở rộng hợp tác viễn thông với Campuchia

Campuchia đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam...
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN 6) mới đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Campuchia do ông Chea Vandeth, Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông Campuchia, dẫn đầu.
Tại buổi làm việc Bộ trưởng Campuchia đề xuất ba nội dung hợp tác trọng tâm:
Thứ nhất, hai bộ sớm thành lập nhóm công tác chung nhằm trao đổi chuyên môn, thảo luận các vấn đề kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số.
Thứ hai, tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để Metfone mở rộng, phát triển hoạt động tại Campuchia.
Thứ ba, đề nghị Việt Nam hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án cáp quang biển của Campuchia có giao cắt với hệ thống đường ống của PV Gas trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó vấn đề chi phí bảo hiểm đang ở mức rất cao so với quy mô dự án.
Trao đổi về các đề xuất trên của phía Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ.
Theo đó, nhóm công tác chung sẽ được thành lập ngay trong tháng 1/2026 do Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phía Việt Nam.
Nhóm sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm về Chính phủ số, hóa đơn điện tử, nền tảng đào tạo trực tuyến, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển 5G, cũng như kinh nghiệm xây dựng thể chế, pháp luật trong các lĩnh vực mới.
Đối với vấn đề cáp quang biển, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Bộ sẵn sàng đóng vai trò là đầu mối, "cửa sổ" để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam.
Bộ trưởng cho biết sẽ sớm trao đổi trực tiếp với Bộ Công Thương để bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề nghị phía Campuchia gửi văn bản chính thức thông qua Vụ Hợp tác quốc tế để hai bên phối hợp xử lý, hướng tới giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, trong đó có Viettel và phải tuân thủ nghiêm pháp luật nước sở tại. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện để Viettel mở rộng hoạt động, trong đó có lĩnh vực bưu chính.
Kết thúc buổi làm việc, hai bộ trưởng thống nhất giao nhóm công tác chung xây dựng kế hoạch hợp tác cho thời gian tới, hướng tới các kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu.
Bộ trưởng Chea Vandeth cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chân thành từ phía Việt Nam và khẳng định sẽ sớm gửi văn bản chính thức để hai bên triển khai các nội dung đã thống nhất.
09:23, 12/01/2026
Ngày 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, một sự kiện quan trọng đã diễn ra, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghệ - Trường Đại học Đông Á và Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thành phố Đà Nẵng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.
Các thiết bị như TV box và smart TV giá rẻ được nhiều gia đình Việt Nam lựa chọn và có thể trở thành mối đe dọa an ninh mạng nghiêm trọng, nguy cơ bị biến thành mắt xích trong mạng botnet toàn cầu…
Chi tiêu AI toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong những năm tới, đạt khoảng 3,34 nghìn tỷ USD vào năm 2027...
Phó Chủ tịch Tập đoàn ASML cho biết Tập đoàn đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, đồng thời xem xét thiết lập hiện diện chính thức và cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam, qua đó góp phần hình thành và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước...
Khu sẽ là nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu- đào tạo- doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược. Nơi đây được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: