Trang chủ Doanh nghiệp

Tổng giám đốc Hòa Phát: "Chúng tôi chưa nhận được đơn đặt hàng nào của Chính phủ về sản xuất thép đường ray"

An Nhiên

02/10/2025, 17:58

"Hòa Phát mong muốn Chính phủ có chính sách rõ ràng hơn, đặt hàng doanh nghiệp thế nào, chi phí giá cả tiến độ thế nào...", ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát nói.

Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.
Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát.

Chiều ngày 2/10, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, Vụ Kinh tế Tổng hợp, Viện nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế mới - VNEF 2025 và Chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22.

Diễn đàn do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các địa phương, các hiệp hội, tập đoàn kinh tế, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các hiệp hội doanh nghiệp trong nước, nước ngoài cùng lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.

Thảo luận tại diễn đàn, các lãnh đạo tập đoàn/doanh nghiệp và khách mời đối thoại, phản hồi là các đại diện bộ, ban, ngành, địa phương, chuyên gia cho ý kiến về mô hình tăng trưởng xuất khẩu theo hướng tăng vị thế và tăng giá trị trong các chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Việt Thắng, Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát, cho biết hiện nay ngành thép Việt Nam đứng thứ 12 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Mặc dù là cường quốc sản xuất thép trên thế giới rồi nhưng thực tiễn Việt Nam vẫn chỉ sản xuất thép xây dựng trong khi thép chế tạo hợp kim chúng ta sản xuất ít.

Đặc thù đầu tư ngành thép là ngành thâm dụng vốn lớn nên chỉ doanh nghiệp lớn mới có thể đầu tư thượng nguồn. Việt Nam hiện có 2 tổ hợp thép lớn là Dung Quất và Fomosa Hà Tĩnh. Để đầu tư thì Hòa Phát đã có tích lũy nguồn lực hơn 30 năm nay. Hòa Phát đang đứng trong top đơn vị sản xuất thép lớn thế giới.

Thép là sản phẩm phục vụ hầu hết ngành công nghiệp từ xây dựng, cơ khí đóng tầu, năng lượng, đường sắt. Đây đều là những ngành sử dụng thép nhưng doanh nghiệp sử dụng thép đa phần là doanh nghiệp nhỏ. Hòa Phát tiếp cận nhiều doanh nghiệp trong Hiệp hội cơ khí, mỗi năm họ cho biết cần các chủng loại thép khác nhau nhưng chỉ khoảng 10-20 tấn thép trong khi một mẻ thép Hòa Phát sản xuất là 300 tấn.

"Nếu sản xuất một mẻ của Hòa Phát thì họ phải dùng vài ba năm. Bài toán "con gà quả trứng" đặt ra là: Nếu không có ngành công nghiệp nền đủ lớn mạnh thì không có doanh nghiệp cơ khí lớn, nếu không có thị trường lớn thì doanh nghiệp sản xuất không biết bán đi đâu. Và bài toán đó rất khó", đại diện Hòa Phát cho hay.

Hòa Phát vướng bài toán đó và phải xác định là doanh nghiệp đi đầu nên chấp nhận đầu tư một phần vào ngành và phải đi trước. Ví dụ vừa rồi Hòa Phát đầu tư nhà máy sản xuất thép ray. Chưa từng có doanh nghiệp Việt Nam nào sản xuất thép ray đường sắt thường chứ chưa nói tốc độ cao.

"Nhiều nhà đầu tư, nhiều ngân hàng hỏi chúng tôi là nếu Chính phủ không mua thép của Hòa Phát thì sao? Chúng tôi trả lời rằng chúng tôi có niềm tin mạnh mẽ vào chủ trương của Chính phủ là sẽ đặt hàng doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đầu tư sản xuất ra sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý. Đó là niềm tin chúng tôi làm nhà máy đó.

Chính phủ cũng có Nghị định về việc đặt hàng doanh nghiệp nhưng đến nay chúng tôi chưa nhận được đơn đặt hàng nào về sản xuất thép ray. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn đang đầu tư nhà máy, triển khai quyết liệt để đến 2027 có thể vận hành.

Hòa Phát mong muốn Chính phủ có chính sách rõ ràng hơn, đặt hàng doanh nghiệp thế nào, chi phí giá cả tiến độ thế nào...", Tổng giám đốc Hòa Phát chia sẻ.

Chia sẻ với Tổng giám đốc Hòa Phát, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC Group cho biết CMC cũng đã nhận hai nhiệm vụ quốc gia. "Nhưng với chúng tôi cần có hợp đồng vì chúng tôi cần sự đảm bảo. Quan điểm chúng tôi không chờ nhưng nếu có thêm bệ đỡ của Chính phủ thì doanh nghiệp công nghệ Việt Nam chắc chắn sẽ có khả năng cạnh tranh được", ông Chính khẳng định. 

Mới đây, Hòa Phát và Tập đoàn Primetals vừa ký kết hợp đồng cung cấp dây chuyền đúc và cán thép chất lượng cao công suất 500.000 tấn/năm. Với dây chuyền này, Tập đoàn Hòa Phát sẽ đẩy mạnh sản xuất các dòng thép chất lượng cao

Theo thỏa thuận, Primetals sẽ thiết kế, cung cấp, lắp đặt máy đúc phôi cho phép Hòa Phát sản xuất sản phẩm thép làm tanh lốp ô tô (tire cord, bead wire), thép chế tạo, thép vòng bi, thép dự ứng lực... và nhiều sản phẩm chất lượng cao khác. Đặc biệt, dây chuyền còn tích hợp dự chờ cho module đúc phôi khổ lớn để sản xuất thép đường ray (bloom), và phôi beam blank để sản xuất các loại thép hình đến 800mm phục vụ ngành kết cấu thép.

Theo Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, Tập đoàn tập trung đẩy mạnh sản xuất thép chất lượng cao, thép chế tạo để góp phần thay thế mặt hàng thép cao cấp đang phải nhập khẩu.

Hòa Phát tự tin sản xuất được các loại thép phục vụ ngành công nghiệp đường sắt, trục bánh xe tàu hỏa, tàu cao tốc theo đặt hàng của Chính phủ cũng như các loại thép chất lượng cao phục vụ cho các dự án trọng điểm quốc gia và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

10:32, 30/09/2025

10:32, 30/09/2025

Từ Đổi mới đến Vươn tầm: Doanh nhân Việt Nam Những người khai mở và kiến tạo

Doanh nghiệp dẫn dắt hành trình phát triển và hội nhập

10:30, 30/09/2025

10:30, 30/09/2025

Doanh nghiệp dẫn dắt hành trình phát triển và hội nhập

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

20:13, 29/09/2025

20:13, 29/09/2025

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế mới lần thứ 3 - Vietnam New Economy Forum 2025

Phó Chủ tịch KAFI: Cần một hệ thống xếp hạng tín nhiệm tầm cỡ quốc gia cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Phó Chủ tịch KAFI: Cần một hệ thống xếp hạng tín nhiệm tầm cỡ quốc gia cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Với một hệ thống xếp hạng tín nhiệm minh bạch hiệu quả tầm quốc gia xây dựng riêng cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cơ hội mở ra cho khối doanh nghiệp này tiếp cận nguồn vốn khác nhau cực kỳ lớn...

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng doanh nghiệp chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

Ban Tổ chức chương trình Diễn đàn Kinh tế mới 2025 (Vietnam New Economy Forum 2025) đã phát động sáng kiến “Chia sẻ cùng miền Trung” nhằm kêu gọi doanh nghiệp và các đại biểu cùng đóng góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 vừa qua...

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Diễn đàn Kinh tế mới 2025 diễn ra vào lúc 13h30 ngày 2/10/2025 tại Hà Nội có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: Từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Masan với chiến lược số: Khi dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh

Masan với chiến lược số: Khi dữ liệu trở thành lợi thế cạnh tranh

Chuyển đổi số đang trở thành xu thế không thể đảo ngược trong ngành bán lẻ. Ở Việt Nam, các tập đoàn lớn bắt đầu đưa trí tuệ nhân tạo và dữ liệu thời gian thực vào quản lý vận hành, từ dự báo nhu cầu đến chuỗi cung ứng. Đây không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí, mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh trong một thị trường ngày càng khốc liệt.

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Cùng Standard Chartered hòa nhịp đập bứt phá, lan tỏa điều tốt đẹp khi tham gia “Ngày hội vui khỏe trực tuyến”

Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) và đơn vị tổ chức giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội vừa ra mắt chương trình “Ngày hội vui khỏe trực tuyến” (3F - Fun Fit Fest) với thông điệp “Hòa nhịp đập bứt phá, mang tốt đẹp lan tỏa”.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

1

Nghiên cứu đề xuất quy định màu nền biển nhận diện xe năng lượng xanh và gắn mã QR vào hệ thống đăng ký, thu phí

Kinh tế xanh

2

Tư duy kinh doanh số của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế

Thị trường

3

VietinBank và BIDV cùng trả cổ tức 2024 với tỷ lệ 4,5%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Nhà thông minh thay đổi phong cách sống của người Việt

Nhà

5

Vinamilk dự chi gần 5.960 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2024 và tạm ứng đợt 1/2025

Doanh nghiệp niêm yết

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy