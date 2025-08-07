Tổng thống Trump có thể gặp Tổng thống Putin vào tuần sau, tín hiệu tốt cho Ukraine?

Theo thông tin từ Nhà Trắng ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất vào tuần sau.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Washington duy trì kế hoạch áp trừng phạt thứ cấp nhằm gây áp lực buộc Moscow chấm dứt chiến tranh ở Ukarine. Trừng phạt thứ cấp này bao gồm việc tăng thuế quan đối với các quốc gia mua sản phẩm năng lượng của Nga.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Nga kể từ sau cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và ông Putin tại Geneva, Thụy Sỹ vào tháng 6/2021 - khoảng 8 tháng trước khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán tiến tới hòa bình ở Ukraine vẫn dậm chân tại chỗ. Kể từ tháng 12/2019, ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy chưa gặp nhau.

Theo tờ báo New York Times, trong một cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu ngày 6/8, ông Trump đề cập tới dự định gặp Tổng thống Nga và sau đó sẽ tổ chức một cuộc gặp ba bên có sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga và ông Zelenskiy.

“Phía Nga đã bày tỏ mong muốn được gặp Tổng thống Trump và Tổng thống cũng sẵn sàng gặp cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelenskiy”, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết. “Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Putin có thể diễn ra sớm nhất vào tuần sau”.

Theo người phát ngôn Chính phủ Đức, ông Trump đã cung cấp thông tin về tình hình đàm phán “đạt được tiến triển lớn” với Nga trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz và các nhà lãnh đạo châu Âu khác. Đây là những thông tin cập nhật sau cuộc gặp ngày 6/8 giữa Tổng thống Nga Putin và đặc phát viên Steve Witkoff của ông Trump. Cuộc gặp diễn ra khi chỉ còn hai ngày nữa tới thời hạn 8/8 mà ông Trump đặt ra để Nga đồng ý với thỏa thuận hòa bình ở Ukraine, nếu không sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Thời gian qua, ông chủ Nhà Trắng ngày càng tỏ ra mất kiên nhẫn vì ông Putin chưa đồng ý với một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine. Ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan cao với tất cả các quốc gia mua hàng hóa của Nga, bao gồm dầu mỏ.

Theo bà Leavitt, dù cuộc gặp giữa ông Putin và ông Witkoff diễn ra tốt đẹp và Moscow mong muốn tiếp tục hợp tác với Mỹ, biện trừng phạt thứ cấp của Mỹ với các quốc gia làm ăn với Nga vẫn dự kiến được đưa ra vào ngày 8/8. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào được đưa ra.

Phát biểu trên kênh Fox Business ngày 6/8, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng các bên vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt thỏa thuận.

“Hôm nay là một ngày tốt lành, nhưng chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm”, ông Rubio nói. “Vẫn còn nhiều trở ngại cần vượt qua và chúng tôi hy vọng sẽ làm được điều đó trong vài ngày tới”.

Trước đó, ông Yuri Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Điện Kremlin, cho biết Tổng thống Putin và ông Witkoff đã có một cuộc hội đàm “hữu ích và mang tính xây dựng”. Cuộc hội đàm kéo dài khoảng 3 giờ để tìm kiếm một bước đột phát cho cuộc chiến đã kéo dài ba năm rưỡi ở Ukraine.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelenskiy tin tưởng rằng những áp lực từ Washington có thể mang lại hiệu quả và Moscow giờ đây sẵn sàng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn hơn.

“Dường như Nga đang nghiêng về phía thỏa thuận ngừng bắn hơn. Sức ép có vẻ đã hiệu quả”, ông Zelenskiy phát biểu đêm ngày 6/8.

Nằm trong nỗ lực gây sức ép với Nga, ngày 6/8, ông Trump tuyên bố sẽ áp đặt thuế quan bổ sung 25% với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ vào Mỹ. Lý do là quốc gia Nam Á vẫn đang tiếp tục nhập khẩu dầu Nga. Hiện chưa có một hành động tương tự nào đối với Trung Quốc - cũng là một khách hàng lớn của dầu Nga.

Theo đó, thuế quan của Mỹ với hàng hóa Ấn Độ sẽ tăng lên 50% - mức thuế quan cao nhất trong số các đối tác thương mại của Mỹ.

Phản ứng với tuyên bố của ông Trump, Điện Kremlin nói rằng việc đe dọa trừng phạt các quốc gia giao thương với Nga là bất hợp pháp.