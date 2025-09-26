Thứ Sáu, 26/09/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump ký sắc lệnh về TikTok Mỹ

Ngọc Trang

26/09/2025, 10:08

Thương vụ chuyển nhượng tại Mỹ có thể định giá nền tảng TikTok Mỹ ở mức 14 tỷ USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/9 đã ký một sắc lệnh điều hành nói rằng kế hoạch chuyển nhượng TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế do ông thúc đẩy sẽ đáp ứng các yêu cầu của đạo luật năm 2024 do Quốc hội Mỹ ban hành.

Đạo luật này nói rằng nền tảng video ngắn Trung Quốc này dừng hoạt động tại Mỹ nếu các chủ sở hữu Trung Quốc không chuyển giao hoạt động cho các thực thể Mỹ với thời hạn là tháng 1/2025.

Sau khi lên nhậm chức, ông Trump đã 4 lần trì hoãn thực thi đạo luật này. Lần hoãn gần đây nhất là tới ngày 16/12/2025 để có thêm thời gian tách các hoạt động tại Mỹ của TikTok khỏi nền tảng toàn cầu hiện do công ty Trung Quốc ByteDance kiểm soát, cũng như tìm kiếm các nhà đầu tư Mỹ. Một thỏa thuận chuyển nhượng như vậy cũng cần có sự phê duyệt của Chính phủ Trung Quốc.

Theo các điều khoản của thỏa thuận được phía Mỹ đưa ra, một công ty liên doanh mới dưới sự điều hành của các nhà đầu tư Mỹ sẽ kiểm soát hoạt động kinh doanh của TikTok tại Mỹ, trong đó ByteDance chỉ nắm giữ dưới 20% cổ phần. Các điều khoản này cần được Bắc Kinh phê duyệt.

Ông Trump từng nói rằng TikTok - ứng dụng có 170 triệu người dùng tại Mỹ - đã giúp ông tái đắc cử năm ngoái. Tài khoản TikTok cá nhân của ông hiện có 15 triệu người theo dõi. Tháng trước, Nhà Trắng cũng mở tài khoản TikTok.

Trong sắc lệnh, ông Trump nêu rõ thương vụ TikTok, một khi được hoàn tất, sẽ bảo vệ dữ liệu của người dùng Mỹ với việc công ty công nghệ Oracle kiểm soát các thuật toán trên nền tảng này.

Trong sự kiện ký sắc lệnh tại Văn phòng Bầu dục ngày 25/9, Tổng thống Mỹ nhắc lại rằng thương vụ này đã được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phê duyệt. Đây là kết quả đạt được sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào thứ Sáu tuần trước.

“Tôi đã có cuộc điện đàm rất tuyệt vời với ông Tập. Chúng tôi đã nói về TikTok và các vấn đề khác. Khi nói về TikTok, ông ấy đã đồng ý”, ông Trump nói.

Cũng trong ngày 25/9, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng thỏa thuận TikTok, cho biết thương vụ chuyển nhượng trên sẽ định giá của TikTok Mỹ ở mức gần 14 tỷ USD.

“Sau cùng, các nhà đầu tư sẽ quyết định xem họ muốn đầu tư vào đâu và định giá nào là phù hợp”, ông Vance nhận xét.

Nhóm nhà đầu tư tiềm năng của TikTok hiện vẫn chưa được quyết định. Theo nguồn tin của hãng tin CNBC, Oracle, Silver Lake Management LLC và công ty đầu tư MGX của Abu Dhabi đang thảo luận về việc đầu tư vào TikTok Mỹ và vị trí trong hội đồng quản trị của công ty liên doanh tiếp quản nền tảng này.

Các nhà đầu tư của ByteDance như General Atlantic, Susquehanna và Sequoia dự kiến ​​cũng sẽ tham gia vào liên doanh. Tháng trước, ByteDance được định giá 330 tỷ USD. Trước đây, một số chuyên gia ước tính định giá của TikTok Mỹ có thể nằm trong khoảng 30-35 tỷ USD.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, dù được ông Trump thúc đẩy mạnh mẽ những ngày qua, số phận của TikTok Mỹ vẫn còn bấp bênh bởi phía Trung Quốc đến nay vẫn chưa công khai tuyên bố có phê duyệt thương vụ chuyển nhượng tại Mỹ hay không.

Trong tuyên bố vào tuần trước sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tập Cận Bình, Bộ Ngoại giao Trung Quốc không đề cập tới việc Bắc Kinh đã phê duyệt thỏa thuận mà chỉ khẳng định mọi thỏa thuận liên quan tới TikTok đều phải tuân thủ pháp luật Trung Quốc.

ByteDance cũng chưa đưa ra tuyên bố nào về việc chuyển nhượng đang được xúc tiến. Hiện tại cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Chính phủ Trung Quốc đã triển khai những thay đổi cần thiết về pháp luật để thực thi thỏa thuận chuyển nhượng.

Tiktok TikTok Mỹ Tổng thống Trump

1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Tân Thái Holdings “bắt tay” cùng WeLand, phát triển “bất động sản vùng lõi đô thị” Thái Nguyên

Bất động sản

3

Nông dân phải là chủ thể tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp

Thị trường

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

