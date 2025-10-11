Thứ Bảy, 11/10/2025

Trang chủ Thế giới

Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế quan 100% lên Trung Quốc từ 1/11?

Bình Minh

11/10/2025, 07:45

Ông Trump cũng phát tín hiệu sẽ hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Bloomberg.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố nước này sẽ áp thuế quan mới 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc “ngoài bất kỳ thuế quan nào đang áp”, có hiệu lực từ ngày 1/11.

Ông Trump cho biết thêm rằng từ ngày 1/11, Mỹ sẽ áp biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với “bất kỳ và tất cả phần mềm quan trọng”.

Tuyên bố trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra trên mạng xã hội Truth Social chỉ vài giờ sau khi ông có một bài đăng khác dọa “áp thuế quan lớn” lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc để trả đũa việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trong bài đăng trước, ông Trump cũng phát tín hiệu sẽ hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc vào cuối tháng 10.

“Tôi lẽ ra sau gặp Chủ tịch Tập sau 2 tuần nữa ở APEC tại Hàn Quốc, nhưng bây giờ, có vẻ không còn lý do gì để gặp nữa”, ông Trump viết.

Hiện tại, hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu vào Mỹ đã bị áp thuế quan cao. Mức thuế cụ thể đối với từng mặt hàng không giống nhau, dao động từ 50% đối với thép và nhôm tới 7,5% đối với một số hàng hóa tiêu dùng, thuế quan có hiệu lực thực tế bình quân đối với hàng Trung Quốc vào Mỹ hiện ở mức 40% - theo dữ liệu của công ty Wells Fargo Economics và chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được hãng tin CNBC trích dẫn.

“Tôi đã được biết Trung Quốc có một lập trường cực kỳ gay gắt về thương mại khi họ gửi một thông điệp cực đoan tới thế giới, rằng từ ngày 1/11/2025, họ sẽ áp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với gần như mọi hàng hóa mà họ làm ra, và thậm chí cả những hàng hóa mà họ không làm ra”, ông Trump viết trong bài đăng.

“Việc này ảnh hưởng tới tất cả các quốc gia, không có một ngoại lệ nào, và rõ ràng là một kế hoạch mà họ đã vạch ra từ mấy năm trước. Đây là điều chưa từng có trong thương mại quốc tế”, ông Trump viết.

Ông giải thích rằng trên cơ sở đó, Trung Quốc sẽ bắt đầu áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/11 “hoặc sớm hơn tùy thuộc vào hành động tiếp theo hoặc thay đổi từ phía Trung Quốc”, và cho biết mức thuế mới này sẽ cộng thêm vào thuế quan đang có đối với hàng Trung Quốc.

“Cũng từ ngày 1/11, chúng tôi sẽ áp kiểm soát xuất khẩu đối với bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng”, ông Trump viết.

Trước khi có động thái này của ông Trump, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 9/10 tuyên bố từ ngày 1/12, các thực thể nước ngoài sẽ phải xin giấy phép xuất khẩu các sản phẩm có chứa thành phần từ 0,1% trở lên đất hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc, hoặc được sản xuất bằng công nghệ chiết tách, tinh luyện, sản xuất nam châm hoặc tái chế đất hiếm của Trung Quốc.

Từ khóa:

thế giới thuế quan Trump Trung Quốc

Chủ đề:

Chính sách thuế mới của Mỹ

Askonomy AI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy