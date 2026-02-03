Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt thỏa thuận thuơng mại với Ấn Độ

Tổng thống Donald Trump ngày 2/2 tuyên bố Mỹ và Ấn Độ đã đạt thỏa thuận thương mại và sẽ ngay lập tức hạ thuế quan đối với hàng hóa của nhau...

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cũng cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhất trí mua thêm nhiều hàng hóa Mỹ. Tuyên bố này được ông Trump đưa ra sau một cuộc gọi với ông Modi.

Ngoài ra, ông Trump nói ông Modi đã cam kết “dừng mua dầu Nga, mua thêm nhiều dầu Mỹ, và có thể mua dầu Venezuela”.

Bài đăng của ông chủ Nhà Trắng khẳng định những nội dung đã được nhất trí trong cuộc gọi nói trên sẽ có hiệu lực ngay mà không có bất kỳ trì hoãn nào. Tuy nhiên, văn kiện thỏa thuận còn chưa được hoàn tất và chưa rõ đã có nội dung nào được ký kết hay chưa - hãng tin CNBC cho hay.

Hiện tại, các chuyên gia pháp lý và các nghị sỹ thuộc Đảng Dân chủ vẫn đặt câu hỏi liệu ông Trump có thể đạt được các thỏa thuận thương mại mang tính ràng buộc mà không cần tới sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ - dù ông đã đạt một loạt thỏa thuận kể từ khi nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai - hay không. Về phần mình, ông Trump và những người ủng hộ ông lập luận rằng Quốc hội Mỹ đã trao thẩm quyền cho bộ máy hành pháp để đi đến những thỏa thuận như vậy.

Trao đổi với CNBC, bà Lori Mullins, Giám đốc hoạt động của công ty Rogers & Brown Custom Brokers nói rằng ngành công nghiệp logistics đã học được một bài học là không nên phản ứng sớm với những tuyên bố thương mại của ông Trump. “Các tuyên bố chỉ trở thành chính thức khi Công báo Liên bang đăng bài với ngày, giờ và mức thuế rõ ràng”, bà Mullins nói.

Năm ngoái, đàm phán thương mại giữa Mỹ và Ấn Độ rơi vào ngưng trệ do hai bên không giải quyết được bất đồng trong một số vấn đề then chốt, bao gồm việc Ấn Độ mua dầu Nga. Hồi tháng 8, ông Trump áp thêm thuế quan 25% lên Ấn Độ nhằm đáp trả việc nước này mua dầu Nga. Cộng thêm thuế đối ứng 25% có hiệu lực trước đó, tổng thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Ấn Độ là 50%.

Trong bài đăng ngày 2/2, ông Trump cho biết thuế suất thuế quan đối ứng đối với Ấn Độ sẽ giảm còn 18%, “có hiệu lực ngay lập tức”. Ấn Độ “sẽ tiến tới giảm hàng rào thuế quan và phi thuế quan của họ đối với hàng hóa Mỹ về 0”, ông Trump viết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó cùng ngày, Thủ tướng Modi xác nhận việc Mỹ giảm thuế quan đối ứng đối với hàng hóa Ấn Độ.

“Thật vui mừng khi hàng hóa sản xuất ở Ấn Độ sẽ được Mỹ giảm thuế quan về 18%. Xin thay mặt 1,4 tỷ người dân Ấn Độ cảm ơn Tổng thống Trump vì tuyên bố tuyệt vời này”, ông Modi viết.

Tuyên bố của ông Trump về việc Mỹ - Ấn đạt thỏa thuận thương mại được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Ấn Độ đạt một thỏa thuận thương mại mang tính cột mốc với Liên minh châu Âu (EU). Ông Modi gọi thỏa thuận với EU là “mẹ của mọi thỏa thuận”.

Một số nhà phân tích cho rằng việc châu Âu và Ấn Độ đạt thỏa thuận thương mại có thể đã có tác dụng thúc đẩy tiến trình đàm phán để đi đến một thỏa thuận giữa Mỹ và Ấn Độ.