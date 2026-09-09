Thị trường du lịch cùng thú cưng không ngừng mở rộng

Ngày càng có nhiều người vừa yêu thích du lịch, yêu thích những trải nghiệm du lịch hạng sang, vừa không muốn phải lựa chọn giữa điều đó và việc được ở bên thú cưng yêu quý của mình. Nỗi lo lớn nhất của họ chính là việc làm sai điều gì đó trong quá trình chuẩn bị. Có quá nhiều bước và mốc thời gian phức tạp cần tuân thủ, mà nói thẳng ra, phần lớn mọi người không muốn tự mình phải tìm hiểu và xử lý.
Vào năm 2024, công ty nghiên cứu thị trường và tư vấn Grand View Research định giá thị trường dịch vụ du lịch cùng thú cưng toàn cầu ở mức 2,4 tỷ USD, và dự báo con số này sẽ tiến gần đến mốc 4 tỷ USD vào năm 2030. Đây rõ ràng là mức tăng trưởng đáng kể, và du lịch cùng thú cưng ở phạm vi quốc tế được dự báo sẽ là phân khúc tăng trưởng nhanh nhất trong toàn ngành du lịch.
Để dễ hình dung, theo Hiệp hội Sản phẩm Thú cưng Hoa Kỳ, người dân Mỹ đã chi tới 158 tỷ USD cho thú cưng trong năm 2025, trong khi có tới 95 triệu hộ gia đình tại Mỹ nuôi ít nhất một thú cưng.
Trong Báo cáo Xu hướng năm 2026 của Hilton, dựa trên nghiên cứu tại 14 quốc gia, chuỗi khách sạn này phát hiện rằng 64% chủ nuôi thú cưng ưu tiên nhu cầu của thú cưng hơn cả nhu cầu của chính mình khi lên kế hoạch cho một chuyến đi.
Tương tự, trong một nghiên cứu được Marriott International công bố cùng thời điểm, "gần một nửa (47%)" số người được khảo sát cho biết việc chỗ ở có "thân thiện với thú cưng" hay không là điều quan trọng đối với họ.
Bên cạnh đó, Hilton cũng cho biết cụm từ "thân thiện với thú cưng" (pet-friendly) hiện đã trở thành bộ lọc tìm kiếm phổ biến thứ năm trên trang web của hãng.
Đơn vị vận hành các chuyến bay charter công cộng chuyên phục vụ thú cưng K9 Jets hiện đang quảng cáo giá vé quốc tế dao động từ khoảng 8.000 đến 16.000 USD trên nhiều tuyến bay khác nhau, chủ yếu giữa Mỹ và châu Âu, cũng như giữa Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh. BARK Air có mức giá dao động từ 10.000 đến 13.000 USD, và tuyến bay từ New York đến London của hãng này đã kín chỗ đến tận tháng 11/2026.
"Chúng tôi thường xuyên nhận được yêu cầu từ những khách hàng sẵn sàng chi trả hơn 10.000 USD cho một chỗ ngồi trên các chuyến bay riêng này, chỉ để chú chó của họ có thể ngồi cùng khoang với chủ nhân trong suốt chuyến bay," bà Hoskins cho biết.
Tuy nhiên, việc sử dụng hàng không tư nhân chỉ giải quyết được một phần của vấn đề. "Nhiều người thường nghĩ rằng: Tôi đã đi máy bay riêng rồi, tôi không cần phải lo về việc tuân thủ quy định nữa," bà Hoskins cho biết.
Tuy nhiên, các quy định về nhập cảnh, giấy chứng nhận sức khỏe, tiêm phòng và hạn chế theo từng điểm đến vẫn luôn được áp dụng, bất kể một người sẵn sàng chi bao nhiêu tiền cho phương tiện di chuyển.
Điều này tạo ra một bài toán kinh doanh khá thú vị: những khách hàng giàu có hoàn toàn có thể chi tiền để tránh né một số rào cản trong quá trình di chuyển, nhưng lại không thể "mua" được sự đơn giản hóa đối với các quy định pháp lý phức tạp.
Dù vậy, dịch vụ di chuyển thú cưng không phải là một lĩnh vực hoàn toàn mới, và đã có không ít đơn vị chuyên môn xử lý các trường hợp di chuyển quốc tế cho thú cưng từ trước. Các đơn vị vận hành cao cấp như BARK Air và K9 Jets đang trực tiếp giải quyết bài toán về phương tiện vận chuyển, trong khi nhiều hãng hàng không khác, công ty du lịch hay các nền tảng dịch vụ di chuyển quy mô lớn hơn cũng hoàn toàn có thể tự phát triển công nghệ riêng của mình.
Quan trọng hơn cả, việc kinh doanh dựa trên yếu tố tuân thủ quy định cũng tiềm ẩn không ít rủi ro riêng, đặc biệt khi các chuyến đi có mức độ rủi ro cao. Các quy định pháp lý khác nhau tùy theo từng quốc gia và hãng hàng không, và có thể thay đổi tùy theo giống loài, tuyến bay, loại máy bay hoặc thời điểm trong năm. Bất kỳ sai sót nào cũng có thể không chỉ đơn thuần gây bất tiện, mà còn dẫn đến việc bị từ chối lên máy bay hoặc phải cách ly kiểm dịch.
Một sai sót như vậy trong quá trình di chuyển thông thường có thể còn khắc phục được, nhưng đối với một chuyến đi trị giá hàng triệu USD kéo dài hai tuần, nơi từng phút giây đều quan trọng, hậu quả của sai sót đó có thể sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Dù vậy, rủi ro này dường như vẫn hoàn toàn xứng đáng, bởi hành vi tiêu dùng của khách hàng ngày càng khó có thể bị xem nhẹ. Du khách ngày càng xem thú cưng như một thành viên thực sự trong gia đình, các khách sạn cũng đang dần điều chỉnh sản phẩm dịch vụ của mình để đáp ứng một thị trường đang không ngừng mở rộng, và nhu cầu sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm này vốn đã hiện hữu rõ ràng trong nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế khá giả.
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