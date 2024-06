TP.HCM: Chú trọng công tác bảo mật tại điểm in sao đề thi tốt nghiệp THPT 2024

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM cho biết, để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, TP.HCM tổ chức 162 điểm thi với hơn 90.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Trong đó, có 87 điểm thi có thí sinh tự do. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức được huy động tham gia phục vụ kỳ thi là 15.900 người.

Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM phối hợp Công an TPHCM đảm bảo công tác bảo mật tại điểm in sao đề thi, vận chuyển đề thi, chấm thi. Tất cả điểm in sao đề thi, điểm thi, chấm thi đều được bố trí máy phát điện dự phòng, triển khai các biện pháp phòng tránh dịh bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,… trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi.

Trước khi diễn ra kỳ thi 1 tuần, Sở giáo dục đào tạo TPHCM sẽ có các đoàn kiểm tra cơ sở vật chất và công tác chuẩn bị ở tất cả các khâu tổ chức kỳ thi, đảm bảo công tác phối hợp an toàn, thông suốt.

“TPHCM xác định kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nên đề cao tinh thần trách nhiệm của tất cả các khâu, bộ phận tham gia phối hợp tổ chức kỳ thi. Trong đó, ngành giáo dục tập trung tuyên truyền quy chế thi cho thí sinh, cha mẹ học sinh và những người tham gia công tác coi thi để hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm quy chế”, ông Nguyễn Văn Hiếu nói.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cho biết, TPHCM đã có sự chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

“Tới đây, công tác phối hợp giữa Sở giáo dục đào tạo và các sở, ban, ngành trên địa bàn TPHCM sẽ tiếp tục được thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi. Trong đó, các vấn đề về y tế, an toàn thực phẩm, hỗ trợ về tâm lý cho thí sinh tại các điểm thi được tập trung đẩy mạnh nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi”, bà Thúy nhấn mạnh.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Khoa, Phó cục trưởng cục A06, Bộ Công an cho biết, trong quá trình kiểm tra điểm thi và khu vực in sao đề thi tại TPHCM còn một số nguy cơ. Trong đó, tại khu vực in sao đề thi còn nhiều cáp mạng, cáp điện thoại. Do đó, ông Khoa đề nghị TPHCM cần sớm có phương án đưa cáp mạng ra khỏi khu vực in sao đề thi, khu bảo quản bài thi. Nếu không đưa ra được thì cần có phương án niêm phong tất cả các cáp mạng.

Ngoài ra, theo ông Khoa, tại điểm tổ chức thi còn khu vực tiếp giáp với nhà dân chưa có rèm che. Do vậy ông đề nghị thành phố có phương án bổ sung, nếu không có phương án lắp được rèm thì phải lắp kính huỳnh quanh để bên ngoài không nhìn vào được,...

Theo thống kê của Bộ Giáo dục Đào tạo, năm 2024, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, với gần 2.300 điểm thi và 45.000 phòng thi. Trong đó, TPHCM là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo lưu ý, TPHCM là một trong hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất cả nước. Do đó, TPHCM phải chú trọng đến khu vực in sao đề. Đây là khu vực rất quan trọng, chỉ cần xảy ra yếu tố nhỏ sẽ ảnh hưởng đến cả nước.

Bên cạnh đó, TPHCM cũng cần thực hiện tốt quy trình coi thi; cần đẩy mạnh truyền thông cho giáo viên, học sinh về quy chế thi, về những vật dụng không được mang vào phòng thi, đặc biệt là điện thoại di động tránh vi phạm quy chế thi…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cho biết, từ đây đến ngày diễn ra kỳ thi còn hơn 2 tuần, các Đoàn công tác của Bộ Giáo dục Đào tạo kiểm tra công tác chuẩn bị của các địa phương nhằm sớm có sự hỗ trợ, quán triệt tinh thần chuẩn bị chu đáo, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

“Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của TPHCM để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, với đặc thù địa bàn đông dân cư có thể phát sinh nhiều vấn đề phức tạp. Vì vậy đề nghị TPHCM tiếp tục rà soát, bám sát các chỉ đạo của Bộ Giáo dục Đào tạo về quy chế thi tốt nghiệp THPT để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc nhưng không gây căng thẳng cho thí sinh, tạo điều kiện cho các em tham gia kỳ thi với tinh thần thoải mái nhất”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh.