TP.HCM đề xuất xây cầu cạn tại khu vực đất yếu để đẩy nhanh tiến độ Vành đai 3

Chiều 11/3, Đoàn kiểm tra số 7 do Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long liên quan đến tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận các địa phương đã nỗ lực cố gắng trong giải phóng mặt bằng để đạt được kết quả bước đầu khá tốt. Tuy nhiên, so với tiến độ vẫn chậm so với yêu cầu do một số nguyên nhân khách quan.

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CHẬM DO VƯỚNG MẶT BẰNG, VẬT LIỆU VÀ GIẢI NGÂN

Về tình hình triển khai Dự án Thành phần 1 (TP.HCM là cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông TP.HCM là chủ đầu tư), với tổng chiều dài tuyến 47,3 km, tổng mức đầu tư là 22.411 tỷ đồng.

Hiện, Thành phố đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng còn lại 0,15 km vướng cục bộ một số hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường hoặc có tranh chấp, địa phương dự kiến cưỡng chế trong tháng 3/2025. Về hạ tầng kỹ thuật có 7 vị trí điện cao thế đã di dời xong. Về tái định cư dự án xây dựng 2 khu tại huyện Củ Chi, Hóc Môn đã hoàn thành.

Đến nay, vật liệu xây dựng, vật liệu đá đã đưa về công trường 0,4 triệu m3, nhu cầu còn lại khoảng 2,4 triệu m3; Vật liệu cát đã đưa về công trường 1,6 triệu m3 chủ yếu từ nguồn thương mại và cát Campuchia, nhu cầu còn lại khoảng 5 triệu m3. Trong đó, 3 địa phương cần cung cấp với tổng trữ lượng cát là 10,0 triệu m3 (Vĩnh Long 1,4 triệu m3; Tiền Giang 6,6 triệu m3 và Bến Tre 2,0 triệu m3).

Theo đó, các địa phương đã xác định được nguồn cung cấp cho Dự án tổng trữ lượng 8,6 triệu m3 từ 13 mỏ cát, đến nay tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang đã cấp phép, khai thác 6/13 mỏ trữ lượng 3,35 triệu m3, tuy nhiên do công suất thấp, nhiều tạp chất nên khai thác chậm, 2 mỏ chồng lấn luồng hàng hải ảnh hưởng đến trữ lượng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Dự án đã bố trí 37.147 tỷ đồng nguồn vốn, trong đó năm 2023 bố trí 22.351 tỷ đồng, năm 2024 bố trí 6.303 tỷ đồng, năm 2025 bố trí 8.493 tỷ đồng. Hiện đã giải ngân 17.918 tỷ đồng/37.147 tỷ đồng, trong đó năm 2023 giải ngân 15.021/22.351 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023, đạt 67%; năm 2024 giải ngân 2.836/6.303 tỷ đồng, đạt 45%; năm 2025 giải ngân 61,2/8.493 tỷ đồng, đạt 0,7%.

Theo chủ đầu tư, nguyên nhân giải ngân không hoàn thành do dự kiến chi phí giải phóng mặt bằng quá lớn so với số liệu khi triển khai bồi thường thực tế, dự án được bố trí vốn xây lắp cao so với sản lượng thi công năm 2024.

Về Dự án Thành phần 3 (Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông Đồng Nai là chủ đầu tư), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư 65/65 ha, đạt 100%. Tuy nhiên thực tế mặt bằng thi công được khoảng 64,8ha, đạt khoảng 99% (0,2 ha chưa thi công được do một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường nhưng chưa di dời tài sản trên đất).

Đến nay sản lượng thi công của dự án đạt 21% giá trị hợp đồng, chậm 12,8% so với tiến độ hợp đồng. Khả năng hoàn thành theo tiến độ hợp đồng và tiến độ 31/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

“Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc năm 2025. Tuy nhiên, trong thời gian 21 tháng kể từ khi khởi công (tháng 6/2023) đến nay mới hoàn thành 21% hợp đồng, đã chậm 12,8% giá trị hợp đồng so với tiến độ. Trong đó 1 gói thầu số 32 mới khởi công từ tháng 9/2024. Do vậy, việc hoàn thành 79% khối lượng hợp đồng còn lại trong thời gian 9 tháng là rất khó khăn”, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thông tin.

Đối với Dự án Thành phần 7 (Ủy ban nhân dân tỉnh Long An là cơ quan chủ quản, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An là chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết với tổng chiều dài tuyến là 6,37 km trên địa phận tỉnh Long An (huyện Bến Lức), tổng mức đầu tư là 3.040 tỷ đồng. Hiện, tỉnh đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công ngoại trừ một số vị trí cục bộ nhà dân đang ở chờ bố trí lô nền tái định cư.

“Dự án đi qua tỉnh Long An có nhu cầu còn lại không quá lớn, các vật liệu nêu trên mua từ nguồn thương mại đến nay chưa có vướng mắc. Tuy nhiên, khi các dự án lân cận tập trung thi công đồng thời, để đảm bảo tiến độ hoàn thành trong năm 2025”, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cho biết.

Đến nay, sản lượng thi công của dự án đạt 57,4% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ. Khả năng hoàn thành theo tiến độ hợp đồng và tiến độ 31/12/2025, Chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc năm 2025.

Đối với Dự án Thành phần 5 (Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương là cơ quan chủ quản, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Bình Dương là Chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương thông tin hiện bàn giao mặt bằng 71,9/79,9 ha đạt 89,9%, còn vướng khoảng 0,8 km do một số hộ dân chưa nhận tiền đền bù, chưa hoàn thiện thủ tục tái định cư.

Đến nay, sản lượng thi công của dự án đạt 26% giá trị hợp đồng, chậm 4,6% hợp đồng so với tiến độ; các địa phương phấn đấu hoàn thành phần tuyến chính cao tốc năm 2025. Tuy nhiên do các khó khăn về mặt bằng, vướng hạ tầng kỹ thuật, nguồn cát, trong thời gian 21 tháng kể từ khi khởi công (tháng 6/2023) đến nay mới hoàn thành 26% hợp đồng, đã chậm 4,6% giá trị hợp đồng so với tiến độ.

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhận định việc hoàn thành 74% khối lượng hợp đồng còn lại trong thời gian 9 tháng là rất khó khăn. Hiện các tỉnh và TP.HCM đang nỗ lực giải quyết các khó khăn về nguồn cát, chỉ đạo nhà thầu lập lại tiến độ, có giải pháp thi công "3 ca 4 kíp" bù lại sản lượng đã chậm.

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG CẦU CẠN TẠI KHU VỰC ĐẤT YẾU

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết hiện các tỉnh, thành trong dự án đã giải phóng mặt bằng gần xong, TP.HCM còn khoảng 0,2% và sẽ thực hiện dứt điểm trong tháng 3/2025.

Tuy nhiên, dự án cũng đang cần khối lượng lớn vật liệu cát, vì vậy Thành phố đề nghị các tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang có mỏ cát cố gắng hỗ trợ hơn nữa để các đơn vị thi công có đủ nguồn vật liệu hoàn thành san lấp mặt bằng đường của dự án xây dựng đường Vành đai 3 theo đúng tiến độ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc - Nguồn: Cổng thông tin điện tử TP.HCM.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết TP.HCM và các tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng cam kết với Thủ tướng Chính phủ nếu được đảm bảo đủ vật liệu.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM kiến nghị Chính phủ cho phép nghiên cứu giải pháp xây dựng cầu cạn cho các vùng đất yếu. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sớm có quy chuẩn cầu cạn để giảm tối đa chi phí xây dựng các dự án giao thông ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Đối với việc khai thác cát, ông Nguyễn Văn Được cho rằng thời gian qua Chính phủ đã cho phép sử dụng chính sách đặc thù trong việc triển khai dự án Vành đai 3, TP.HCM kiến nghị Chính phủ kéo dài thêm thời gian và xem xét có cơ chế đặc thù hơn về thủ tục, như các mỏ cát vừa khai thác vừa làm thủ tục để thúc đẩy nhanh tiến độ dự án.