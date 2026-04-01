TP. HCM: Quy định mới về hệ số điều chỉnh mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

Thiên Di

01/04/2026, 10:08

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định mới về hệ số điều chỉnh thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội, với mức thu nhập tối đa được nới rộng để phù hợp thực tiễn...

Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và các chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Theo quyết định, các đối tượng được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội bao gồm: Người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cùng với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Thành phố áp dụng hệ số 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng mỗi tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng mỗi tháng và người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với các trường hợp có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình, hệ số điều chỉnh thu nhập được nâng lên 1,35. Khi đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng mỗi tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng mỗi tháng; người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 54 triệu đồng mỗi tháng. Đồng thời, các đối tượng này được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ hai phòng ngủ trở lên, nếu có.

Thu nhập được xác định dựa trên bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người đăng ký làm việc xác nhận.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, bảo đảm tuân thủ đúng điều kiện theo quy định.

Trước đó, Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 quy định hướng dẫn Luật Nhà ở liên quan nhà ở xã hội đã quy định mức thu nhập bình quân để được mua nhà ở xã hội đối với người độc thân, người nuôi con, cặp vợ chồng theo các mức lần lượt là 20 triệu đồng/tháng, 30 triệu đồng/tháng và 40 triệu đồng/tháng.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (3) người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành hệ số điều chỉnh thu nhập để phù hợp với tình hình thực tiễn và chính sách khuyến khích mua nhà ở xã hội của Thành phố.

TP. Hồ Chí Minh được Chính phủ giao chỉ tiêu hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hộiđến năm 2030. Tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, Thành phố đã hoàn thành 17.902 căn. Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, Sở Xây dựng cho biết hiện có 11 dự án đã được cấp phép và đang thi công (quy mô 11.587 căn); 47 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư (quy mô khoảng 34.000 căn). Các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi công, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 28.500 căn trong năm 2026.

Không có hai nhà hàng, khách sạn hay tòa căn hộ Nobu giống hệt nhau. Mỗi điểm đến đều mang một phong cách riêng bởi mỗi quốc gia mà Nobu đặt chân đến đều sở hữu một nền văn hóa khác nhau. Nobu tôn trọng và tôn vinh những đặc trưng ẩm thực và kiến trúc của các nền văn hóa. Tuy nhiên, triết lý Kokoro (phục vụ từ trái tim) – kim chỉ nam cho mọi tiêu chuẩn dịch vụ là điều chưa bao giờ thay đổi.

Ngày càng nhiều du khách lựa chọn các chuyến đi gần nhằm đối phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao, các chuyến bay nội địa, quốc tế bị cắt giảm hoặc phụ thu 200% nhiên liệu. Các điểm đến giúp du khách tiết kiệm chi phí đi lại mà vẫn tận hưởng được trọn vẹn những trải nghiệm đáng giá như Vân Đồn được dự báo sẽ dẫn đầu xu thế dịch chuyển này.

Ngày 31/3, KDI Holdings tổ chức lễ meeting kỷ niệm 10 năm thành lập, đồng loạt trên toàn hệ thống của Tập đoàn, mở đầu cho chuỗi sự kiện kéo dài trong tháng 4 với nhiều điểm nhấn tại Nha Trang.

Bước vào năm 2026, ngành xây dựng và bất động sản đối mặt nhiều áp lực, chi phí đầu vào tăng mạnh, năng lực hạn chế, cùng chính sách tín dụng thắt chặt và lãi suất cao đang đẩy nhiều doanh nghiệp vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Trong bối cảnh này, ưu tiên trước mắt của doanh nghiệp là “tồn tại”…

Theo công bố của Bộ Xây dựng, với công trình chung cư đến 50 tầng, suất vốn đầu tư cao nhất năm 2025 là 19,912 triệu đồng/m2, chỉ nhỉnh hơn 406 nghìn đồng/m2 so với suất vốn đầu tư năm 2024.

