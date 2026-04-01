TP. HCM: Quy định mới về hệ số điều chỉnh mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định mới về hệ số điều chỉnh thu nhập và chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội, với mức thu nhập tối đa được nới rộng để phù hợp thực tiễn...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh mức thu nhập và các chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/4/2026.

Theo quyết định, các đối tượng được xem xét hưởng chính sách nhà ở xã hội bao gồm: Người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp; cùng với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Quyết định cũng quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập áp dụng tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, Thành phố áp dụng hệ số 1,25 để xác định mức thu nhập tối đa đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng mỗi tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 37,5 triệu đồng mỗi tháng và người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không vượt quá 50 triệu đồng mỗi tháng.

Đối với các trường hợp có từ ba người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình, hệ số điều chỉnh thu nhập được nâng lên 1,35. Khi đó, người độc thân có mức thu nhập tối đa không quá 27 triệu đồng mỗi tháng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 40,5 triệu đồng mỗi tháng; người đã kết hôn có tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 54 triệu đồng mỗi tháng. Đồng thời, các đối tượng này được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc từ hai phòng ngủ trở lên, nếu có.

Thu nhập được xác định dựa trên bảng tiền lương, tiền công do cơ quan, đơn vị hoặc doanh nghiệp nơi người đăng ký làm việc xác nhận.

UBND TP. Hồ Chí Minh giao các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ đăng ký mua, thuê mua, bảo đảm tuân thủ đúng điều kiện theo quy định.

Trước đó, Nghị định 261/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 quy định hướng dẫn Luật Nhà ở liên quan nhà ở xã hội đã quy định mức thu nhập bình quân để được mua nhà ở xã hội đối với người độc thân, người nuôi con, cặp vợ chồng theo các mức lần lượt là 20 triệu đồng/tháng, 30 triệu đồng/tháng và 40 triệu đồng/tháng.

Căn cứ điều kiện, mức thu nhập của từng khu vực trên địa bàn, chính sách ưu đãi về nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, số lượng người phụ thuộc theo quy định của pháp luật, UBND cấp tỉnh được quyết định hệ số điều chỉnh mức thu nhập nhưng không vượt quá tỷ lệ giữa thu nhập bình quân đầu người tại địa phương so với thu nhập bình quân đầu người của cả nước; quyết định chính sách khuyến khích tiếp cận nhà ở xã hội đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội có từ ba (3) người phụ thuộc trở lên trong cùng một hộ gia đình.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành hệ số điều chỉnh thu nhập để phù hợp với tình hình thực tiễn và chính sách khuyến khích mua nhà ở xã hội của Thành phố.