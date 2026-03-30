TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 28 doanh nghiệp thực hiện thí điểm nhà ở thương mại
Thiên Di
30/03/2026, 17:00
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho 28 doanh nghiệp triển khai thí điểm các dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15, mở thêm cơ chế tiếp cận quỹ đất và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất đống sản
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa
ban hành thông báo chấp thuận cho 28 tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện
các dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn. Danh mục này đã được HĐND
Thành phố thông qua trước đó, làm cơ sở pháp lý để triển khai theo quy định tại
Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Theo nội dung thông báo,
các doanh nghiệp được phép thực hiện dự án thông qua hai hình thức chính thỏa
thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quỹ đất đã có sẵn. Việc mở rộng cơ chế
tiếp cận đất đai theo hướng linh hoạt hơn được đánh giá là điểm mới đáng chú ý,
góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất của thị trường trong thời
gian qua, đó là tiếp cận quỹ đất hợp pháp để phát triển dự án.
Thông báo đồng thời nhấn
mạnh các cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp
triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp
luật.
Danh mục 28 dự án cho thấy
sự phân bổ rộng khắp từ khu trung tâm đến các đô thị vệ tinh, đặc biệt tập
trung tại TP. Thủ Đức (cũ), khu vực được xem là động lực tăng trưởng mới của thị
trường bất động sản.
Trong đó, nổi bật là dự
án khu phức hợp Thiên Hà tại TP. Thủ Đức (cũ) với quy mô hơn 135.000m2, tổng vốn
đầu tư khoảng 29.430 tỷ đồng được xem là dự án lớn nhất trong danh sách. Bên cạnh
đó, dự án khu hỗn hợp chung cư - thương mại dịch vụ Tân Kiên với diện tích gần
98.000m2, vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung cho khu Tây
thành phố.
Tại khu Đông, dự án chung
cư cao tầng Phước Long B (Opal City) có quy mô hơn 60.000m2, vốn đầu tư khoảng
6.200 tỷ đồng, tiếp tục gia tăng nguồn cung nhà ở tại TP.Thủ Đức (cũ) nơi đang
ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh.
Ngoài ra, nhiều dự án quy
mô trung bình cũng được đưa vào danh sách như chung cư thương mại Tân Phong (quận
7 cũ), khu nhà ở Yến Phương (quận 4 cũ) hay các dự án tại Bình Thạnh, Hóc Môn,
Nhà Bè… tạo nên nguồn cung đa dạng về phân khúc và vị trí.
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn áp dụng từ 1/7/2026, nhằm bảo
đảm tính khoa học, minh bạch và phù hợp biến động thị trường, làm cơ sở pháp lý
theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/QH15.
Dự án tập trung khảo sát,
thu thập dữ liệu giá đất theo khu vực, xác định thửa đất chuẩn, xây dựng bảng
so sánh và hoàn thiện phương pháp tính hệ số. Phạm vi triển khai toàn thành phố,
lấy cấp xã, phường làm đơn vị điều tra, với khoảng 29.000 phiếu khảo sát trên
9.746 tuyến đường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường
chủ trì thực hiện, phối hợp các đơn vị liên quan. Tổng kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng
từ ngân sách, triển khai từ tháng 3 đến 6/2026. Quyết định có hiệu lực từ
30/3/2026.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
