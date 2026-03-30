Thứ Ba, 31/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 28 doanh nghiệp thực hiện thí điểm nhà ở thương mại

Thiên Di

30/03/2026, 17:00

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho 28 doanh nghiệp triển khai thí điểm các dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15, mở thêm cơ chế tiếp cận quỹ đất và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất đống sản

Ảnh minh họa

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo chấp thuận cho 28 tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện các dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn. Danh mục này đã được HĐND Thành phố thông qua trước đó, làm cơ sở pháp lý để triển khai theo quy định tại Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo nội dung thông báo, các doanh nghiệp được phép thực hiện dự án thông qua hai hình thức chính thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quỹ đất đã có sẵn. Việc mở rộng cơ chế tiếp cận đất đai theo hướng linh hoạt hơn được đánh giá là điểm mới đáng chú ý, góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất của thị trường trong thời gian qua, đó là tiếp cận quỹ đất hợp pháp để phát triển dự án.

Thông báo đồng thời nhấn mạnh các cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Danh mục thông qua khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (28 dự án) - Ảnh chụp màn hình.

Danh mục 28 dự án cho thấy sự phân bổ rộng khắp từ khu trung tâm đến các đô thị vệ tinh, đặc biệt tập trung tại TP. Thủ Đức (cũ), khu vực được xem là động lực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Trong đó, nổi bật là dự án khu phức hợp Thiên Hà tại TP. Thủ Đức (cũ) với quy mô hơn 135.000m2, tổng vốn đầu tư khoảng 29.430 tỷ đồng được xem là dự án lớn nhất trong danh sách. Bên cạnh đó, dự án khu hỗn hợp chung cư - thương mại dịch vụ Tân Kiên với diện tích gần 98.000m2, vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung cho khu Tây thành phố.

Tại khu Đông, dự án chung cư cao tầng Phước Long B (Opal City) có quy mô hơn 60.000m2, vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, tiếp tục gia tăng nguồn cung nhà ở tại TP.Thủ Đức (cũ) nơi đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh.

Ngoài ra, nhiều dự án quy mô trung bình cũng được đưa vào danh sách như chung cư thương mại Tân Phong (quận 7 cũ), khu nhà ở Yến Phương (quận 4 cũ) hay các dự án tại Bình Thạnh, Hóc Môn, Nhà Bè… tạo nên nguồn cung đa dạng về phân khúc và vị trí.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng Hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn áp dụng từ 1/7/2026, nhằm bảo đảm tính khoa học, minh bạch và phù hợp biến động thị trường, làm cơ sở pháp lý theo Luật Đất đai 2024 và Nghị quyết 254/2025/QH15.

Dự án tập trung khảo sát, thu thập dữ liệu giá đất theo khu vực, xác định thửa đất chuẩn, xây dựng bảng so sánh và hoàn thiện phương pháp tính hệ số. Phạm vi triển khai toàn thành phố, lấy cấp xã, phường làm đơn vị điều tra, với khoảng 29.000 phiếu khảo sát trên 9.746 tuyến đường.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp các đơn vị liên quan. Tổng kinh phí hơn 12,6 tỷ đồng từ ngân sách, triển khai từ tháng 3 đến 6/2026. Quyết định có hiệu lực từ 30/3/2026.

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng "bài toán" phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt

TP.HCM thu hồi đất cho dự án Khu liên hợp thể thao quốc gia

Từ khóa:

bất động sản dự án dự án thí điểm nhà ở thương mại giá đất TP. Hồ Chí Minh Hệ số điều chỉnh giá đất Nghị quyết 171/2024/QH15 thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

Hà Nội tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng các công trình công cộng tại các khu đô thị

Lãnh đạo TP. Hà Nội đã yêu cầu các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất UBND Thành phố thu hồi dự án, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất mà quá thời hạn triển khai thực hiện dự án…

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu có nhu cầu, nhà chung cư sẽ được phân hạng

Nếu chủ đầu tư, chủ sở hữu có nhu cầu thì nhà chung cư sẽ được phân hạng: hạng 1, hạng 2, hạng 3 dựa trên các tiêu chí cụ thể...

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Nhiều địa phương đưa ra hàng loạt giải pháp bình ổn giá vật liệu xây dựng

Theo một số khảo sát, giá vật liệu xây dựng nhìn chung đang đà tăng mạnh: tháng 3/2026, nhiều loại vật liệu đã tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ đó, gây khó khăn lớn cho các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng và có thể làm ảnh hưởng tới tiến độ dự án...

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Huế mời gọi đầu tư Khu đô thị hơn 1.800 tỷ đồng tại phía Bắc thành phố

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, Thành phố Huế mời gọi nhà đầu tư tham gia dự án Khu đô thị phía Bắc 2, tổng vốn hơn 1.803 tỷ đồng, tích hợp nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và các công trình dịch vụ.

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết để chủ động hơn trong quản lý, đổi mới và phát triển

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội được trao thêm quyền tự quyết, tạo điều kiện chủ động hơn trong quản lý, phát triển và thử nghiệm cơ chế mới. Điều này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian để thành phố tiếp tục đổi mới và phát triển…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy