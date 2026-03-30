TP. Hồ Chí Minh chấp thuận 28 doanh nghiệp thực hiện thí điểm nhà ở thương mại

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận cho 28 doanh nghiệp triển khai thí điểm các dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024/QH15, mở thêm cơ chế tiếp cận quỹ đất và tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất đống sản

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành thông báo chấp thuận cho 28 tổ chức kinh doanh bất động sản thực hiện các dự án thí điểm nhà ở thương mại trên địa bàn. Danh mục này đã được HĐND Thành phố thông qua trước đó, làm cơ sở pháp lý để triển khai theo quy định tại Nghị quyết 171/2024/QH15 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Theo nội dung thông báo, các doanh nghiệp được phép thực hiện dự án thông qua hai hình thức chính thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quỹ đất đã có sẵn. Việc mở rộng cơ chế tiếp cận đất đai theo hướng linh hoạt hơn được đánh giá là điểm mới đáng chú ý, góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt lớn nhất của thị trường trong thời gian qua, đó là tiếp cận quỹ đất hợp pháp để phát triển dự án.

Thông báo đồng thời nhấn mạnh các cơ quan quản lý nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các bước tiếp theo, đảm bảo tiến độ và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Danh mục thông qua khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh (28 dự án) - Ảnh chụp màn hình.

Danh mục 28 dự án cho thấy sự phân bổ rộng khắp từ khu trung tâm đến các đô thị vệ tinh, đặc biệt tập trung tại TP. Thủ Đức (cũ), khu vực được xem là động lực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản.

Trong đó, nổi bật là dự án khu phức hợp Thiên Hà tại TP. Thủ Đức (cũ) với quy mô hơn 135.000m2, tổng vốn đầu tư khoảng 29.430 tỷ đồng được xem là dự án lớn nhất trong danh sách. Bên cạnh đó, dự án khu hỗn hợp chung cư - thương mại dịch vụ Tân Kiên với diện tích gần 98.000m2, vốn đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng, góp phần bổ sung nguồn cung cho khu Tây thành phố.

Tại khu Đông, dự án chung cư cao tầng Phước Long B (Opal City) có quy mô hơn 60.000m2, vốn đầu tư khoảng 6.200 tỷ đồng, tiếp tục gia tăng nguồn cung nhà ở tại TP.Thủ Đức (cũ) nơi đang ghi nhận tốc độ đô thị hóa nhanh.

Ngoài ra, nhiều dự án quy mô trung bình cũng được đưa vào danh sách như chung cư thương mại Tân Phong (quận 7 cũ), khu nhà ở Yến Phương (quận 4 cũ) hay các dự án tại Bình Thạnh, Hóc Môn, Nhà Bè… tạo nên nguồn cung đa dạng về phân khúc và vị trí.