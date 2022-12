TP.HCM triển khai nhiều giải pháp kích cầu du lịch chào năm mới 2023

Ngành du lịch TP.HCM đang đa dạng giải pháp kích cầu mùa du lịch cuối năm 2022 và đón chào năm mới 2023 với nhiều hoạt động trải nghiệm sôi động cho thị trường và du khách. Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành, cơ sở lưu trú, Sở Du lịch TP.HCM đã đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

NHIỀU HOẠT ĐỘNG KÍCH CẦU CHÀO ĐÓN NĂM MỚI

Với kỳ vọng trở thành điểm đến du khách không thể bỏ qua, thành phố đã triển khai chuỗi sản phẩm mới tôn vinh các giá trị văn hóa-lịch sử-kiến trúc gắn liền với sự phát triển của Sài Gòn-Gia Định và nhịp sống hiện đại của TP.HCM hiện nay. Điểm nhấn là chương trình “mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng,” cùng chuỗi sự kiện du lịch đặc sắc như lễ đón khách đầu năm, Lễ hội Áo dài, Ngày hội du lịch, Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM...

Vừa qua, UBND TP.HCM đã có kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Văn hoá - Nghĩa tình và chuỗi sự kiện mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023).

Cụ thể, triển lãm “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh” diễn ra từ ngày 17/1 - 5/2/2023 tại đường Đồng Khởi (phía trước Sở Văn hoá và Thể thao; đối diện Công viên Chi Lăng) và đường Pasteur - Lý Tự Trọng, Công viên Bến Bạch Đằng; Ngày hội Bánh Tét diễn ra từ ngày 15-16/1/2023 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hoá Dân tộc. Lễ dâng cúng bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức ngày 18/1/2023 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng, Đền Thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử - Văn hoá Dân tộc.

Ngoài ra, Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng diễn ra ngày 18/1/2023 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM, Phòng tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hoạt động văn hoá nghệ thuật “Mừng Xuân Quý Mão - Mừng Đảng quang vinh”, nổi bật là sự kiện bắn pháo hoa nghệ thuật ngày 22/1/2023; các buổi biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống phục vụ các tầng lớp Nhân dân; các hoạt động văn hoá, văn nghệ tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, các trường đại học, khu công nghiệp,… Năm nay, Lễ hội đường sách Tết Quý Mão năm 2023 được tổ chức từ ngày 19 - 26/1/2023 tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1.

Họp mặt truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TPHCM năm 2023 vào ngày 26/1/2023 tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi; Tổ chức họp mặt truyền thống Chiến khu An Phú Đông (An Phú Đông - Thạnh Lộc - Thạnh Xuân) tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông, quận 12.

Song song đó, chương trình sân khấu hoá kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2023) diễn ra ngày 26/1/2023 phía trước Nhà hát Thành phố; Lễ hội Tết Nguyên Tiêu Xuân Quý Mão 2023 và Ngày thơ Việt Nam diễn ra ngày 3 -5/2/2023 tại quận 5, quận 6, quận 11 và các Hội quán trên địa bàn quận 5.

Đặc biệt, chương trình biểu diễn nghệ thuật Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023) vào ngày 3/2/2023 tại khu vực phía trước Nhà hát Thành phố.

Bên cạnh đó là các hoạt động kỷ niệm 55 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân - 1968; Họp mặt kiều bào mừng Xuân Quý Mão năm 2023; Gặp Lãnh sự Đoàn các nước đầu năm 2023; Hội Hoa Xuân và Chợ hoa Tết; Chợ hoa Tết mang đậm dấu ấn đặc trưng “Trên bến dưới thuyền”; Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão;…

TP.HCM cũng có các hoạt động như thăm và tặng quà Tết cho các cán bộ lão thành và gia đình, các đơn vị quân đội, công an, các gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng xa,…; tổ chức trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố; tổ chức “Ngày hội Văn hoá - Thể thao cho công chức, viên chức, công nhân lao động”;…

Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM đã công bố các video mới phát sóng trên kênh truyền hình quốc tế CNN, với hai chủ đề “Welcome to Ho Chi Minh City” và “Ho Chi Minh City - Vibrant City.” Các video tập trung giới thiệu du lịch TP.HCM qua góc nhìn đa dạng, từ sự kiện, lễ hội đa sắc màu, ẩm thực đặc sắc... cho đến sản phẩm du lịch mới lạ, nhằm truyền cảm hứng cho du khách “xách balo lên và đi” để tận mắt ngắm nhìn, trải nghiệm sức sống của một đô thị sống động, thân thiện, hứng khởi và luôn hướng về tương lai.

Điểm nhấn có thể kể đến là chương trình “mỗi quận huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng,” cùng chuỗi sự kiện du lịch đặc sắc như lễ đón khách đầu năm, Lễ hội Áo dài, Ngày hội du lịch, Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh...

Hưởng ứng chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, hầu hết doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, các nhãn hàng, trung tâm thương mại, nhà hàng... trên địa bàn TP.HCM đã đưa ra hàng trăm chương trình khuyến mãi, dịch vụ phục vụ người dân và du khách. Trong khi đó, một số quận, huyện tiếp tục công bố sản phẩm đặc trưng của quận để góp phần phong phú sản phẩm du lịch của thành phố.

BÌNH CHỌN 100 ĐIỀU THÚ VỊ

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết, với những thế mạnh về vị trí địa lý, tự nhiên, con người, ngành du lịch TP.HCM đã và đang khẳng định vai trò là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước.

Sở Du lịch TP.HCM và các đơn vị đã công bố chương trình bình chọn "Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị"

Chiều 26/12, Sở Du lịch TP.HCM và các đơn vị đã công bố chương trình bình chọn "Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị" để đẩy mạnh quảng bá, kích cầu du lịch TP.HCM năm 2022-2023.

Chương trình bình chọn "Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị" mong muốn tìm và giới thiệu công bố “100 điều thú vị TP.HCM” để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu điểm đến TP.HCM là một thành phố cởi mở, trẻ trung, sống động, hứng khởi, hướng về tương lai.

Chương trình bình chọn có 10 tiêu thức tập trung ở các lĩnh vực như: Ẩm thực, văn hóa, kiến trúc, địa điểm tham quan, mua sắm, xã hội… Cụ thể, bao gồm các hạng mục bình chọn như: 10 chương trình tham quan TP.HCM thú vị; 10 điểm tham quan thú vị (bảo tàng; công trình kiến trúc; di tích lịch sử, văn hóa, nghệ thuật; điểm tham quan, giải trí;…); 10 điểm giải trí thú vị (show biểu diễn nghệ thuật, night club,…); 10 điểm mua sắm thú vị (chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng mua sắm,…); 10 cơ sở lưu trú du lịch thú vị; 10 nhà hàng thú vị; 10 quán cà phê thú vị; 10 sự kiện du lịch, văn hóa, thể thao thú vị; 10 điểm check-in thú vị và 10 món ngon thú vị.

Dịp này, ban tổ chức cũng đã công bố website Chương trình "Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị" để các đơn vị đơn vị kinh doanh các dịch vụ du lịch, người dân trong và ngoài nước, người tiêu dùng... có thể tự ứng cử tham gia chương trình tại website http://100e.visithcmc.vn/. Dự kiến, cuối tháng 7, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả của chương trình bình chọn "Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều thú vị".

Được biết, TP.HCM vừa sơ kết hợp tác phát triển du lịch giữa với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng giai đoạn 2021 - 2025 nhằm phát triển du lịch trong giai đoạn mới và đang là mô hình hiệu quả để hình thành các sản phẩm du lịch liên tuyến, liên vùng.

Qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên du lịch, phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Theo đó, tổng lượng khách đến với khu vực Tây Bắc và TP.HCM năm 2022 ước đạt hơn 45 triệu lượt, tăng gấp hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2021 (trong đó có hơn 100.000 lượt khách du lịch từ thị trường TP.HCM đã đến tham quan du lịch các tỉnh trong nhóm Tây Bắc mở rộng); tổng doanh thu ước đạt 153.000 tỷ đồng.