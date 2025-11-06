TP. Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế đặc thù cho 6 công trình, dự án trọng điểm

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025 của Chính phủ...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Danh mục 6 dự án gồm: Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế; Dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ; Dự án Khu đô thị đường 3/2 (96 ha); Dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất Khu đô thị Cù lao Bến Đình (110 ha); Dự án sân bay Côn Đảo cấp CHK 4E, quy mô 510 ha.

Đây là nhóm công trình dự án được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP.

Theo đó, công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết này.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định áp dụng cơ chế chính sách đặc thù theo quy định của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP; đề xuất các khu vực mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết số 66.4/NQ-CP.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, đặc khu được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công tìm kiếm các vị trí mỏ vật liệu đủ điều kiện để đưa vào khai thác; thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công, sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác theo đúng quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP.

Đối với các sở, ngành chức năng, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc; bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực mỏ và các tuyến vận chuyển vật liệu. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản khai thác theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết.