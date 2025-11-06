TP. Hồ Chí Minh áp dụng cơ chế đặc thù cho 6 công trình, dự án trọng điểm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Thanh Thủy
06/11/2025, 16:00
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025 của Chính phủ...
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 của Chính phủ về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.
Danh mục 6 dự án gồm: Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ; Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế; Dự án tuyến đường sắt đô thị nối trung tâm TP. Hồ Chí Minh - Cần Giờ; Dự án Khu đô thị đường 3/2 (96 ha); Dự án hạ tầng kỹ thuật, cải tạo địa chất Khu đô thị Cù lao Bến Đình (110 ha); Dự án sân bay Côn Đảo cấp CHK 4E, quy mô 510 ha.
Đây là nhóm công trình dự án được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP.
Theo đó, công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc thẩm quyền chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định áp dụng theo cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết này.
UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư có liên quan rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng khoáng sản nhóm III, nhóm IV để báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định áp dụng cơ chế chính sách đặc thù theo quy định của Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP; đề xuất các khu vực mỏ khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo tiêu chí của Nghị quyết số 66.4/NQ-CP.
Bên cạnh đó, UBND các xã, phường, đặc khu được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp, tạo mọi điều kiện cần thiết để các nhà đầu tư, nhà thầu thi công các dự án đầu tư công tìm kiếm các vị trí mỏ vật liệu đủ điều kiện để đưa vào khai thác; thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất cho nhà đầu tư, nhà thầu thi công, sớm đưa mỏ vật liệu vào khai thác theo đúng quy định tại Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP.
Đối với các sở, ngành chức năng, UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; ngăn chặn tình trạng buôn bán hóa đơn, hợp thức hóa vật liệu không rõ nguồn gốc; bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực mỏ và các tuyến vận chuyển vật liệu. Đồng thời, giám sát chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đối với các mỏ khoáng sản khai thác theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết.
Nghị quyết số 66.4/2025 cho phép việc thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III làm vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản nhóm IV để phục vụ thi công các công trình, dự án được ưu tiên không phải thực hiện thủ tục quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư.
Không phải căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm, không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, trừ đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh. Không phải thực hiện thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm III, giấy phép khai thác khoáng sản nhóm IV cho nhà thầu thi công, nhà đầu tư thi công các công trình, dự án, nhiệm vụ.
16:07, 04/11/2025
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), dự kiến khởi công trong quý 4/2026…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 287/2025/NĐ-CP quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026...
Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình mang tính đột phá, góp phần tái cấu trúc mạng lưới hàng không theo mô hình “trung tâm kép”, hướng tới vận hành theo chuẩn quốc tế 5 sao, phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027...
Việc nâng cấp hệ thống soát vé nhằm tối ưu hóa trải nghiệm hành khách, tăng cường an toàn và tiện lợi, đồng thời từng bước triển khai giao thông thông minh trong vận hành đường sắt đô thị tại Hà Nội...
TP.Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiếp nhận hồ sơ quan tâm của các nhà đầu tư dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, tổ chức đấu thầu và dự kiến sẽ hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư trong tháng 11/2025...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: