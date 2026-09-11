TP. Hồ Chí Minh đặt chất lượng và giá trị gia tăng làm trọng tâm phát triển du lịch

TP. Hồ Chí Minh sẽ chuyển mạnh tư duy phát triển du lịch từ chú trọng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng, với 3 hướng đột phá về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và tăng cường quản trị dựa trên dữ liệu...

Ảnh: Trịnh Cường

Với không gian phát triển được mở rộng, TP. Hồ Chí Minh có thêm dư địa để tái cấu trúc ngành du lịch theo hướng chất lượng và hiệu quả.

ĐỘT PHÁ VỀ THỂ CHẾ, HẠ TẦNG VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU

Theo Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, để cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngành du lịch Thành phố xác định 3 hướng đột phá, gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng phục vụ khách chi tiêu cao và đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu.

Về thể chế, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng nghị quyết trình HĐND Thành phố nhằm hỗ trợ các mô hình du lịch mới. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, đề xuất thí điểm có kiểm soát mô hình trung tâm du lịch - giải trí - thương mại hoạt động 24/7; nghiên cứu cơ chế hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách du lịch tại các trung tâm thương mại, điểm mua sắm đủ điều kiện.

Về hạ tầng, Thành phố định hướng phát triển hệ thống phục vụ phân khúc khách có khả năng chi tiêu cao, gồm tăng số lượng khách sạn cao cấp; xây dựng trung tâm hội nghị có sức chứa tối thiểu 5.000 người; trung tâm triển lãm quốc tế quy mô 60.000 - 80.000 m2 sàn trong nhà; hệ thống cảng tàu khách du lịch quốc tế, bến du thuyền và các trung tâm mua sắm hàng hiệu có ưu đãi về giá theo chuẩn quốc tế. Các nhu cầu này đã được Sở Du lịch chuyển đến cơ quan lập Quy hoạch tổng thể Thành phố để tích hợp vào quy hoạch.

Về quản trị dựa trên dữ liệu, Thành phố xác định đây là một trong những đột phá quan trọng. Đến hết năm 2028, ngành du lịch phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu du lịch kết nối với cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch quốc gia; số hóa 100% dữ liệu tài nguyên và điểm đến, qua đó phục vụ hoạch định chính sách và đầu tư phát triển.

Để cụ thể hóa yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngành du lịch Thành phố xác định 3 hướng đột phá. Ảnh: INT.

Trong không gian phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh có điều kiện kết nối các lớp tài nguyên từ đô thị di sản, sáng tạo, công nghiệp, đô thị dịch vụ đến biển đảo. Theo Sở Du lịch, Thành phố sẽ tập trung cấu trúc các sản phẩm hiện có thành những chuỗi trải nghiệm liền mạch thay vì chỉ tạo thêm sản phẩm.

Không gian du lịch được định hướng theo các cực kinh tế và hành lang chức năng. Trong đó, Sài Gòn - Chợ Lớn - Thủ Thiêm là cửa ngõ và trung tâm hội nghị, mua sắm, ẩm thực, y tế, giải trí ban đêm; các tuyến sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Soài Rạp, Thị Vải là trục kết nối; dải Cần Giờ - Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Tràm - Côn Đảo là điểm cuối hành trình.

Đến hết năm 2028, ngành du lịch phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu du lịch kết nối với cơ sở dữ liệu và nền tảng số du lịch quốc gia. Ảnh: Mộc Đình.

Ngành du lịch tập trung hình thành 3 chuỗi trải nghiệm: đô thị - sông - biển; MICE kết hợp hội nghị, triển lãm với mua sắm, ẩm thực và kinh tế đêm; du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe kết hợp nghỉ dưỡng.

Về thị trường, ngành du lịch chuyển từ tiếp cận theo quốc gia sang từng phân khúc, tập trung vào khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, khách MICE, du lịch y tế và khách tàu biển. Sở Du lịch sẽ nghiên cứu chi tiêu, thời gian lưu trú, mức độ hài lòng để doanh nghiệp cùng khai thác. Mỗi phường, xã, đặc khu xây dựng ít nhất một sản phẩm du lịch đặc thù, tạo nguồn để doanh nghiệp lữ hành thiết kế tuyến, tour phù hợp.

Để chuyển sang quản trị hệ sinh thái và chuỗi giá trị du lịch, TP. Hồ Chí Minh xác định các điểm nghẽn cần tháo gỡ, trong đó có khoảng trống pháp lý với các mô hình mới như kinh tế đêm, kinh tế ven sông, hoạt động 24/7, kinh tế chia sẻ và nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất thí điểm.

Về hạ tầng, Thành phố cần đầu tư các công trình phục vụ khách chi tiêu cao, nhất là trung tâm triển lãm, cảng hành khách tàu biển chuyên dụng và các bến nội địa; đồng thời thu hút đầu tư vào các dự án động lực, đặc biệt tại Cần Giờ và Côn Đảo.

ỨNG DỤNG AI, DỮ LIỆU LỚN NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM DU KHÁCH

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nâng cao năng lực quản trị du lịch hiện đại, TP. Hồ Chí Minh sẽ từng bước kết nối, khai thác dữ liệu từ cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, điểm tham quan và các nguồn phù hợp để phân tích dòng khách, nhu cầu và hành vi tiêu dùng.

Ngành du lịch định hướng ứng dụng AI và các công cụ dự báo để nâng cao hiệu quả xúc tiến, lựa chọn đúng thị trường, phân khúc và sản phẩm. Cùng với đó là số hóa tài nguyên, điểm đến, sự kiện; phát triển bản đồ du lịch tương tác, công cụ 3D/360 độ, trợ lý ảo đa ngôn ngữ, mã QR, thuyết minh tự động và các giải pháp số giúp du khách tra cứu thông tin, xây dựng hành trình, tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn.

Không gian du lịch được định hướng theo các cực kinh tế và hành lang chức năng. Ảnh: ittpa.baria-vungtau.gov

TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW theo 4 nhóm, trong đó số lượng khách không còn là chỉ tiêu trung tâm.

Nhóm thứ nhất là hiệu quả kinh tế, với mục tiêu tổng thu từ khách du lịch đạt 684.000 tỷ đồng vào năm 2030, tương đương khoảng 25 tỷ USD; du lịch đóng góp 12% GRDP của Thành phố. Các chỉ tiêu được phân bổ theo từng năm để xây dựng kế hoạch hành động.

Nhóm thứ hai là chất lượng trải nghiệm, gồm thời gian lưu trú bình quân, mức chi tiêu bình quân theo từng phân khúc và chỉ số hài lòng của du khách.

Nhóm thứ ba là năng lực điểm đến, gồm số buồng lưu trú và tỷ trọng buồng 4 - 5 sao; số doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế đặt trụ sở tại Thành phố; số sự kiện thương hiệu, sự kiện quốc tế được đăng cai hàng năm và số việc làm do ngành du lịch tạo ra.

Nhóm thứ tư là phát triển bền vững và chuyển đổi số, gồm tỷ lệ khu, điểm du lịch trọng điểm áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh; tiến độ hoàn thành cơ sở dữ liệu du lịch và mức độ số hóa dữ liệu tài nguyên, điểm đến.

Qua đó, TP. Hồ Chí Minh hướng tới chuyển trọng tâm phát triển du lịch từ tăng số lượng sang nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; lấy mức chi tiêu, thời gian lưu trú, chất lượng trải nghiệm, năng lực cạnh tranh, đóng góp vào GRDP, tính bền vững và mức độ chuyển đổi số làm những thước đo quan trọng trong giai đoạn mới.