21.000 cuộc hẹn B2B và triển vọng du lịch MICE của TP.HCM

Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.HCM cho hay sau 3 ngày hoạt động sôi nổi, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 20 (ITE HCMC 2026) đã khép lại với những kết quả tăng trưởng nổi bật về quy mô, mức độ quốc tế hóa và hiệu quả kết nối du lịch...

Ảnh minh họa: Lữ hành Vietluxtour

Kỳ hội chợ năm nay thu hút 47.960 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến. Cùng với đó, đã có hơn 21.000 cuộc hẹn B2B được tổ chức giữa người mua quốc tế và các đơn vị triển lãm. Danh sách người mua quốc tế năm nay tới TP.HCM có nhiều doanh nghiệp du lịch quốc tế như TUI Deutschland, DERTOUR Deutschland, Intrepid Travel, Flight Centre Travel Group, Luxury Escapes, JTB Corp., HIS, Yatra Online...

Bên cạnh đó là các doanh nghiệp chuyên về du lịch công vụ và MICE như American Express Global Business Travel, BCD Meetings & Events, HelmsBriscoe, MCI Middle East và FCM Travel Solutions India… Trong đó, nhiều thương hiệu quốc tế lần đầu tham gia ITE HCMC như TUI Group, Bunnik Tours, GetYourGuide, Trip.com và Uniworld Boutique River Cruises. Đây là nhóm đối tác có khả năng mở rộng thêm kênh phân phối sản phẩm du lịch Việt Nam tại các thị trường quốc tế.

Đặc biệt, lần đầu tiên, TP.HCM đăng cai đồng thời 03 Hội nghị Bộ trưởng Du lịch tiểu vùng Mê Kông (CLV lần thứ 1, ACMECS lần thứ 7, CLMV lần thứ 8) cùng các phiên họp Quan chức cấp cao (SOM). Việc thống nhất các văn kiện chung và chiến lược hành động đã đưa TP.HCM trở thành điểm gặp gỡ của ngoại giao du lịch khu vực.

21.000 cuộc hẹn B2B được tổ chức giữa người mua quốc tế và các đơn vị triển lãm. Ảnh: ITE HCMC

Cùng với đó là chuỗi 15 diễn đàn, hội nghị, hội thảo quy tụ 26 diễn giả quốc tế và 25 chuyên gia trong nước, thu hút hơn 1.100 lượt đại biểu tham dự trực tiếp và 8.500 lượt theo dõi trực tuyến. Ngoài hoạt động chính, ban tổ chức cũng triển khai 16 hành trình khảo sát đa dạng cho hơn 400 đại biểu quốc tế, kết nối di sản văn hóa nội đô TP.HCM với hạ tầng nghỉ dưỡng, du lịch golf, du lịch xanh vùng Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và tuyến sinh thái Đồng bằng sông Cửu Long (TP.HCM - Vĩnh Long)…

Sự kiện thúc đẩy các giải pháp công nghệ hiện đại thông qua Tọa đàm về Trí tuệ nhân tạo (AI), du lịch y tế (phối hợp với EuroCham) hay phương thức tiếp cận thị trường du khách thông qua các nền tảng số quốc tế như Xiaohongshu. Việc đưa các giải pháp công nghệ AI và mô hình khởi nghiệp vào du lịch mở ra hướng đi tiên phong, hiện đại hóa trải nghiệm du khách.

Tâm điểm của chuỗi sự kiện là Diễn đàn Du lịch cấp cao “Du lịch MICE trong kỷ nguyên mới: Bền vững - Kết nối - Cơ hội” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức.

Có gian hàng tại ITE TP.HCM năm nay, ông Trần Thế Dũng, Tổng giám đốc Vietluxtour, cho biết khi các dòng khách du lịch cá nhân, du lịch đoàn khá bão hòa thì du lịch MICE tiếp tục cho thấy vai trò trong thúc đẩy tăng trưởng của thị trường chung. Hiện tăng trưởng dòng khách MICE của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm khá tốt, đến từ nhóm doanh nghiệp dược, sản xuất, tài chính....

Du lịch MICE trở thành tâm điểm của chuỗi sự kiện tại hội chợ năm nay. Ảnh: Lữ hành Vietluxtour

"Các khách hàng hiện nay không chỉ đóng khung trong những hoạt động cố định hội họp – sau đó vui chơi, mà còn lồng ghép các hoạt động thể thao, từ thiện, trách nhiệm xã hội vào trong các phiên làm việc... Do đó các giải pháp MICE của doanh nghiệp cũng luôn đảm bảo ba yếu tố: tối ưu ngân sách cho doanh nghiệp, chuẩn hóa kịch bản vận hành và nâng tầm đẳng cấp thương hiệu cho khách hàng", ông Dũng cho biết.

Tương tự, đại diện Saigontourist Group cho biết trong ba ngày hội chợ, phần lớn người mua quốc tế đến gian hàng và tiếp xúc với các đơn vị trong hệ thống cũng bày tỏ sự quan tâm đến sản phẩm MICE ở Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, nếu như trước đây việc đón các đoàn MICE quy mô từ vài trăm đến 1.000 khách khá phức tạp, thì hiện nay năng lực của các công ty lữ hành trong nước đã được nâng cao, cải thiện rất nhiều. Từ hạ tầng, xe đến nhân sự thực hiện các hoạt động dịch vụ có số lượng khách lớn trong một thời điểm, ngày càng chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết, xu hướng của thị trường MICE đang thay đổi rất nhanh khi các nhà tổ chức và khách hàng quốc tế ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng trải nghiệm, ứng dụng công nghệ, yếu tố xanh và trách nhiệm xã hội. Vì vậy, thành phố cần chuyển từ tư duy gia tăng số lượng sự kiện sang nâng cao giá trị của từng sự kiện và năng lực cạnh tranh của toàn bộ điểm đến.

Phát triển MICE không chỉ nhằm tăng số lượng đoàn khách hay sự kiện quốc tế mà còn hướng tới mục tiêu nâng cao vị thế của TP.HCM trong mạng lưới các điểm đến MICE của khu vực và thế giới. Ảnh: ITE HCMC

Ông Nguyễn Lộc Hà cũng khẳng định, để MICE trở thành động lực tăng trưởng mới, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hãng hàng không, cơ sở lưu trú, đơn vị tổ chức sự kiện và các ngành thương mại - dịch vụ. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp trong việc hoàn thiện môi trường phát triển MICE, nâng cao chất lượng hạ tầng và xây dựng các sản phẩm MICE có bản sắc, đủ sức cạnh tranh trong khu vực.

Để hỗ trợ phát triển du lịch MICE, UBND TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm và hoạt động du lịch trên địa bàn. Cụ thể, mô hình dịch vụ du lịch ban đêm sẽ được hỗ trợ một phần chi phí đầu tư ban đầu đối với hạng mục phục vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh tại khu vực dịch vụ du lịch ban đêm được công nhận. Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí hợp lệ, không quá 1 tỉ đồng/mô hình.

Nhóm được hưởng chính sách gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp có phương án được cấp thẩm quyền chấp thuận và cam kết duy trì hoạt động tối thiểu 36 tháng. Bên cạnh hỗ trợ tiền, thành phố còn có các hình thức khác như tạo điều kiện tiếp cận tài sản công, ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính, miễn phí giới thiệu trên cổng thông tin và bản đồ số, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, xây dựng thương hiệu và kết nối với doanh nghiệp lữ hành.

TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về cơ chế hỗ trợ phát triển mô hình dịch vụ, sản phẩm và hoạt động du lịch trên địa bàn. Ảnh: ITE HCMC

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết ITE 2026 là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp hơn, kết nối, gặp gỡ để tạo ra những khách hàng mới, đặc biệt là khách chất lượng cao. "Ngành du lịch TP.HCM đặt kỳ vọng vào các tháng cao điểm cuối năm, hướng tới đạt và vượt kế hoạch 330.000 tỉ đồng doanh thu. Trong đó việc nâng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách được xem là những trọng tâm, và động lực chính sẽ đến từ dòng khách MICE", ông Bình nói.