TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu vào năm 2030 nâng tổng tỷ suất sinh đạt mức 1,6 con/phụ nữ

Thi Nguyễn

06/04/2026, 15:44

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nỗ lực đưa tổng tỷ suất sinh đạt 1,6 con/phụ nữ vào năm 2030, Thành phố xác định chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển...

Ảnh minh họa - Ảnh: Thảo Phương
Ảnh minh họa - Ảnh: Thảo Phương

TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026 - 2030, với trọng tâm là giải quyết tình trạng mức sinh thấp và nâng cao chất lượng dân số gắn với mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Theo kế hoạch, Thành phố đặt mục tiêu từng bước nâng tổng tỷ suất sinh lên mức 1,6 con/phụ nữ vào năm 2030. Thành phố xác định chuyển trọng tâm chính sách từ kế hoạch hóa gia đình sang cách tiếp cận dân số và phát triển, qua đó xử lý đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số.

Cùng với đó, các chỉ tiêu cụ thể được đưa ra cho giai đoạn đến năm 2030. Quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 14,5 triệu người; tỷ số giới tính khi sinh được kiểm soát ở mức không quá 107 bé trai trên 100 bé gái. Cơ cấu dân số tiếp tục được điều chỉnh theo hướng thích ứng với già hóa, với tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi khoảng 22% và người từ 65 tuổi trở lên khoảng 11%.

Thành phố đặt mục tiêu nâng tuổi thọ bình quân lên 77 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu đạt 68 năm. Về thể chất, chiều cao trung bình của nam thanh niên 18 tuổi phấn đấu đạt 169 cm và nữ đạt 158 cm. Đồng thời, trên 90% cặp đôi được khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Đối với nhóm dân số cao tuổi, mục tiêu đặt ra là 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được quản lý sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc phù hợp tại gia đình, cộng đồng hoặc các cơ sở tập trung. 

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, UBND Thành phố chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đổi mới tư duy, xem công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài. Các giải pháp đột phá bao gồm: Nghiên cứu thí điểm các chính sách hỗ trợ kinh tế (nhà ở, giáo dục, bảo hiểm) cho cặp vợ chồng sinh đủ hai con; đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ chăm sóc người cao tuổi; ứng dụng 100% công nghệ số trong quản lý dữ liệu dân cư.

Theo Cục Dân số, Bộ Y tế, năm 2025, trung bình mỗi phụ nữ Việt Nam sinh 1,93 con, tăng nhẹ so với mức thấp nhất trong lịch sử (năm 2024) là 1,91 nhưng vẫn chưa đạt mức sinh thay thế (2,1 con) và có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền.

Đồng thời, Thành phố tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lạm dụng khoa học - công nghệ để lựa chọn giới tính thai nhi. Việc phân bổ dân cư phải đảm bảo người nhập cư được tiếp cận công bằng, đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản, gắn với quá trình đô thị hóa bền vững của Thành phố.

Năm 2024, tỷ suất sinh của TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,45 con/phụ nữ và tăng lên khoảng 1,51 con/phụ nữ vào năm 2025. Dù vậy, mức sinh hiện vẫn thấp hơn đáng kể so mức duy trì dân số 2,1 con/phụ nữ.

Thành phố xác định mục tiêu duy trì đà phục hồi mức sinh, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm ổn định cấu trúc dân số. Định hướng được nhấn mạnh là chuyển từ khuyến khích chung sang các giải pháp “khuyến khích có điều kiện”, phù hợp với đặc thù đô thị lớn.

Cụ thể, từ ngày 1/9/2025, theo Nghị quyết số 32/2025/NQ-HĐND, phụ nữ cư trú tại TP. Hồ Chí Minh (bao gồm cả thường trú và tạm trú) sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ một lần 5 triệu đồng. Đây là một trong những chính sách trực tiếp nhằm thúc đẩy quyết định sinh con trong bối cảnh chi phí nuôi dạy con ngày càng gia tăng.

Song song đó, Thành phố triển khai Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 26/5/2025 phê duyệt Đề án Chăm sóc sức khỏe toàn diện giai đoạn 2025 - 2030. Đề án tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng dân số ngay từ đầu vào, như hỗ trợ khám sức khỏe tiền hôn nhân, tiêm vắc xin trước khi mang thai và tăng cường chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Các chính sách này được kỳ vọng không chỉ góp phần cải thiện mức sinh mà còn nâng cao chất lượng dân số, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh trong những năm tới.

Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

09:58, 06/04/2026

Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

15:35, 04/04/2026

Lần đầu tiên tổ chức Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4

Tăng lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống của người lao động

14:43, 01/04/2026

Tăng lương tối thiểu phải đảm bảo mức sống của người lao động

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Lĩnh án 30 năm tù vì làm giấy tờ giả, chiếm đoạt tiền tỷ của ngân hàng

Do có nợ xấu và không đủ điều kiện vay vốn, Phạm Văn Hảo đã thuê làm giả CMND, sổ hộ khẩu, trích lục kết hôn để qua mặt hệ thống tra cứu tín dụng, từ đó lập hồ sơ vay tiền tại nhiều tổ chức tín dụng. Ngoài ra, Hảo còn nhờ người khác đứng tên mua xe, thế chấp ngân hàng và đánh tráo giấy đăng ký xe thật – giả nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng...

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Hướng dẫn sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử

Bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế bản điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Theo đó, người dân có thể sử dụng bản điện tử để xuất trình khi thực hiện các thủ tục về bảo hiểm xã hội hoặc khi đi khám chữa bệnh…

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách đạt mức cao nhất từ trước đến nay

Sáng 6/4, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã nghe Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cùng Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

Quý 1/2026, tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát

Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động quý 1/2026 khoảng 1,06 triệu người, nhìn chung không biến động đáng kể so với quý trước và tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cũng hầu như không thay đổi, cho thấy tình trạng thất nghiệp cơ bản được kiểm soát, theo Cục Thống kê...

Trách nhiệm người quản trị hội nhóm về các quy định an ninh trên không gian mạng

Trách nhiệm người quản trị hội nhóm về các quy định an ninh trên không gian mạng

Việc xác thực định danh chủ quản hội nhóm và làm rõ trách nhiệm của người quản trị là giải pháp cần thiết nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên không gian mạng, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh mạng, trật tự an toàn xã hội…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Một cổ phiếu bất động sản vào danh sách chờ loại khỏi rổ VnDiamond

Hệ thống siêu thị GO! triển khai chương trình "Giá luôn bất bại"

Nhà giàu Trung Quốc đua nhau mua nhà ở Zimbabwe

Chiến sự Iran đang tái định hình ngành hàng không toàn cầu

Hải Phòng phân quyền giải quyết thủ tục đất cho cấp xã

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

