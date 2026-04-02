Thứ Hai, 06/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

TP. Hồ Chí Minh định hình không gian phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm

Thiên Di

02/04/2026, 11:57

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ CHí Minh cho biết Thành phố đang định hình lại không gian phát triển đô thị theo hướng tích hợp, đa trung tâm, không còn bị chia cắt bởi địa giới hành chính, tạo nền tảng cho mô hình siêu đô thị vùng trong dài hạn...

Ảnh minh họa.

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 1/4, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cho biết Thành phố đang nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể và tổ chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, phù hợp với yêu cầu phát triển mới.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển. Trong đó, quy hoạch không gian được xác định giữ vai trò trung tâm, mang tính quyết định đối với việc định hình tương lai đô thị.

Theo ông Ngân, việc sáp nhập các tỉnh, thành đã mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thành phố với quy mô và cấu trúc vượt ra ngoài khuôn khổ của một đô thị đơn lẻ, hướng tới hình thành một siêu đô thị vùng có mức độ tích hợp cao. Điều này không chỉ làm thay đổi cách tiếp cận quy hoạch mà còn đặt ra yêu cầu mới về tổ chức phát triển và quản trị đô thị.

“Việc lập quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu về chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược, nhằm tạo nền tảng cho phát triển trong 50 - 100 năm tới”,  Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh.

Hiện nay, quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng một siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong đó, thành phố tiếp tục giữ vai trò là trung tâm tài chính, thương mại, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Ở cấp độ quốc gia, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được xác định là đầu tàu tăng trưởng, đồng thời, đóng vai trò trung tâm lan tỏa phát triển đối với vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu Long và là đầu mối kết nối quốc tế quan trọng.

Đáng chú ý, định hướng tổ chức lại không gian đô thị được xác lập theo hướng chuyển đổi căn bản mô hình phát triển, từ cách tiếp cận dựa trên địa giới hành chính sang tổ chức theo không gian chức năng và chuỗi giá trị. Đây được xem là bước chuyển mang tính đột phá trong tư duy quy hoạch.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển theo mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm, trong đó, các khu vực không tồn tại độc lập mà được tổ chức thành các cực phát triển có tính bổ trợ lẫn nhau. Cấu trúc tổng thể được định hình theo hướng “1 không gian - 3 vùng - 1 đặc khu”.

Cụ thể, vùng lõi tiếp tục giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình Dương trước đây được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao; khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhận vai trò cửa ngõ kinh tế biển, phát triển cảng biển và năng lượng; trong khi đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc thù.

Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho biết điểm cốt lõi của mô hình này là không gian phát triển không còn bị chia cắt bởi ranh giới hành chính, mà vận hành theo logic kinh tế, chức năng và liên kết vùng. Các cực phát triển sẽ được kết nối thông qua hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực và phối hợp phát triển, qua đó, khắc phục tình trạng phân mảnh, cạnh tranh nội bộ.

Bên cạnh đó, Thành phố sẽ định hình hệ thống các hành lang phát triển chiến lược, đóng vai trò là “khung xương” của cấu trúc không gian đô thị. Tổ chức phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị và liên vùng, nhằm nâng cao hiệu quả kết nối và thúc đẩy phát triển bền vững.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về thực hiện quy hoạch Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).

UBND Thành phố giao UBND phường Xóm Chiếu phối hợp cùng UBND phường An Khánh và phường Tân Thuận lập báo cáo kết quả rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo thẩm quyền được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Sở Văn hóa và Thể thao và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị tài trợ phương án ý tưởng (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời) để hoàn chỉnh ý tưởng quy hoạch toàn khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu Di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Trung tâm Quy hoạch và Kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) làm chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo quy định; lấy ý kiến của các Sở ban ngành liên quan, trình UBND Thành phố phê duyệt.

TP. HCM: Quy định mới về hệ số điều chỉnh mức thu nhập được mua nhà ở xã hội

10:08, 01/04/2026

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng "bài toán" phát triển 28.500 căn nhà ở xã hội năm 2026

15:08, 28/03/2026

TP. Hồ Chí Minh thực hiện các đồ án quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt

19:02, 25/03/2026

Từ khóa:

cấu trúc không gian đô thị Chính sách hạ tầng Nghị quyết 260 quy hoạch quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh siêu đô thị tổ chức phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia
Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dân sinh

2

Tài chính

3

Kinh tế xanh

4

Thế giới

5

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

VnEconomy