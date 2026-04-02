TP. Hồ Chí Minh định hình không gian phát triển đô thị theo hướng đa trung tâm

Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 5,
nhiệm kỳ 2025 - 2030, diễn ra chiều 1/4, ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, cho biết Thành phố đang nghiên cứu định hướng quy hoạch tổng thể và tổ
chức lại không gian phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, phù hợp với yêu
cầu phát triển mới.
Trong bối cảnh triển khai
Nghị quyết 260 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 của Quốc hội, TP. Hồ Chí Minh
đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tái cấu trúc toàn diện mô hình phát triển.
Trong đó, quy hoạch không gian được xác định giữ vai trò trung tâm, mang tính
quyết định đối với việc định hình tương lai đô thị.
Theo ông Ngân, việc sáp nhập
các tỉnh, thành đã mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho Thành phố với quy mô và cấu trúc vượt ra ngoài khuôn khổ của một đô thị đơn lẻ, hướng tới
hình thành một siêu đô thị vùng có mức độ tích hợp cao. Điều này không chỉ làm
thay đổi cách tiếp cận quy hoạch mà còn đặt ra yêu cầu mới về tổ chức phát
triển và quản trị đô thị.
“Việc lập quy hoạch tổng thể
TP. Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu về chuyên môn mà còn là nhiệm vụ chính trị
có ý nghĩa chiến lược, nhằm tạo nền tảng cho phát triển trong 50 - 100 năm
tới”, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh.
Hiện nay, quy hoạch tổng thể
TP. Hồ Chí Minh đang được nghiên cứu với tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng
một siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á - Thái
Bình Dương. Trong đó, thành phố tiếp tục giữ vai trò là trung tâm tài chính,
thương mại, logistics, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực.
Ở cấp độ quốc gia, TP. Hồ
Chí Minh tiếp tục được xác định là đầu tàu tăng trưởng, đồng thời, đóng vai trò
trung tâm lan tỏa phát triển đối với vùng Đông Nam Bộ, vùng Đồng bằng sông Cửu
Long và là đầu mối kết nối quốc tế quan trọng.
Đáng chú ý, định hướng tổ
chức lại không gian đô thị được xác lập theo hướng chuyển đổi căn bản mô hình
phát triển, từ cách tiếp cận dựa trên địa giới hành chính sang tổ chức theo
không gian chức năng và chuỗi giá trị. Đây được xem là bước chuyển mang tính
đột phá trong tư duy quy hoạch.
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ
phát triển theo mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm, trong đó, các khu
vực không tồn tại độc lập mà được tổ chức thành các cực phát triển có tính bổ
trợ lẫn nhau. Cấu trúc tổng thể được định hình theo hướng “1 không gian - 3 vùng - 1 đặc khu”.
Cụ thể, vùng lõi tiếp tục
giữ vai trò trung tâm tài chính, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; khu vực Bình
Dương trước đây được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao;
khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đảm nhận vai trò cửa ngõ kinh tế biển, phát triển
cảng biển và năng lượng; trong khi đặc khu Côn Đảo được định hướng phát triển
thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đặc thù.
Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến
trúc cho biết điểm cốt lõi của mô hình này là không gian phát triển không còn
bị chia cắt bởi ranh giới hành chính, mà vận hành theo logic kinh tế, chức năng
và liên kết vùng. Các cực phát triển sẽ được kết nối thông qua hệ thống hạ tầng
đồng bộ, tạo điều kiện chia sẻ nguồn lực và phối hợp phát triển, qua đó, khắc
phục tình trạng phân mảnh, cạnh tranh nội bộ.
Bên
cạnh đó, Thành phố sẽ định hình hệ thống các hành lang phát triển chiến
lược, đóng vai trò là “khung xương” của cấu trúc không gian đô thị. Tổ chức
phát triển đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là các tuyến
đường sắt đô thị và liên vùng, nhằm nâng cao hiệu quả kết nối và thúc đẩy phát
triển bền vững.
UBND
TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến
trúc về thực hiện quy hoạch Khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di
tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP. Hồ Chí Minh).
UBND
Thành phố giao UBND phường Xóm Chiếu phối hợp cùng UBND phường An Khánh và phường
Tân Thuận lập báo cáo kết quả rà soát quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 dự án Cảng
Nhà Rồng - Khánh Hội theo thẩm quyền được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn làm cơ sở triển khai các bước tiếp
theo; trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Sở
Văn hóa và Thể thao và Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh phối hợp
chặt chẽ cùng đơn vị tài trợ phương án ý tưởng (Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời)
để hoàn chỉnh ý tưởng quy hoạch toàn khu Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng
Khu Di tích, Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Trung
tâm Quy hoạch và Kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) làm chủ đầu tư lập
quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội theo quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định.
Sở
Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cảng
Nhà Rồng - Khánh Hội theo quy định; lấy ý kiến của các Sở ban ngành liên quan,
trình UBND Thành phố phê duyệt.