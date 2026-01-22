Hưng Yên nỗ lực giảm tỷ lệ hộ nghèo

Giá vàng trong nước và thế giới
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
Tỉnh Hưng Yên đang đồng loạt triển khai nhiều chính sách an sinh, hỗ trợ y tế, giáo dục, tín dụng và nhà ở, chuyển đổi số, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, để tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhiều năm qua được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các dự án, tiểu dự án về truyền thông thông tin, chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, hướng trực tiếp đến nhóm yếu thế.
Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên, mục tiêu đến năm 2030 là giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Tỉnh đặt trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân.
Đến năm 2035, Hưng Yên phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn thu nhập và giảm mạnh hộ nghèo đa chiều, với mục tiêu người dân có việc làm ổn định, được tiếp cận y tế, giáo dục, nước sạch và nhà ở.
Trong lĩnh vực sản xuất, tỉnh tiếp tục hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, cây con giống chất lượng, phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, bảo đảm an ninh lương thực và tăng thu nhập. Công tác đào tạo nghề được gắn chặt với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Về dinh dưỡng, các chương trình phòng chống suy dinh dưỡng, thiếu vi chất cho trẻ em và bà mẹ tiếp tục được triển khai, đồng thời tăng cường chăm sóc dinh dưỡng học đường cho trẻ 5 - 16 tuổi.
Trong lĩnh vực lao động, tỉnh đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, xây dựng sàn giao dịch việc làm trực tuyến, cập nhật cơ sở dữ liệu nhân lực theo thời gian thực và đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, bảo đảm an toàn, đồng thời mở rộng truyền thông và tập huấn cho cán bộ cơ sở nhằm nâng cao năng lực triển khai chính sách.
Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây dựng phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương...
Theo lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu, năm 2026, lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường sẽ nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2025); đối với lao động nữ là 57 tuổi, tăng 4 tháng. Một số trường hợp đặc biệt, người lao động sẽ được nghỉ hưu sớm, song vẫn phải đảm bảo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu...
Những năm qua, các hợp tác xã nông nghiệp tại Việt Nam đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả, qua đó giúp hàng ngàn nông dân vươn lên làm giàu một cách bền vững...
Sầu riêng là sản phẩm nông sản chủ đạo của các tỉnh như Lâm Đồng, thành phố Hồ Chí Minh... Những năm qua, nhiều tổ hợp tác nông nghiệp, các hộ dân tại các địa phương này đã thực hiện nhiều giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để góp phần nâng cao chất lượng loại nông sản đặc biệt này...
