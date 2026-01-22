Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin để không bỏ lọt chính sách

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Nhật Dương
22/01/2026, 16:49
Việc phổ biến thông tin phù hợp với từng vùng đặc thù, từng nhóm đối tượng, giúp rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong chuyển đổi số, từ đó giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, chủ động tìm kiếm được các cơ hội phát triển...
Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến nhiều hộ nghèo bị bỏ lỡ chính sách hỗ trợ là thiếu thông tin hoặc tiếp cận thông tin muộn. Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế đó.
Mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân ở địa bàn đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin thiết yếu, sử dụng dịch vụ viễn thông và tham gia vào môi trường số. Đồng thời, dự án chú trọng nâng cao năng lực hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm 100% xã đặc biệt khó khăn, xã đảo và huyện đảo có hệ thống loa truyền thanh hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và điều hành tại chỗ.
Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ tập trung vào hạ tầng, mà còn chú trọng cung cấp thông tin thiết yếu: chính sách giảm nghèo, kiến thức sản xuất - kinh doanh, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, kinh nghiệm thị trường…
Việc phổ biến thông tin phù hợp với từng vùng đặc thù, từng nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, giúp rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong chuyển đổi số, từ đó giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, chủ động tìm kiếm được các cơ hội phát triển.
Giảm nghèo thông tin không chỉ là việc truyền tải dữ liệu, mà là giải pháp căn cơ để mở rộng công bằng xã hội, giúp người dân nắm bắt cơ hội từ các nguồn lực phát triển. Thực tiễn ở nhiều địa phương đã cho thấy hiệu quả thiết thực của dự án.
Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 nhằm mục đích giúp hộ nghèo, cận nghèo và người dân vùng khó khăn tiếp cận dịch vụ viễn thông, thông tin, nâng cao năng lực hệ thống thông tin cơ sở, đảm bảo 100% xã đặc biệt khó khăn có đài truyền thanh hiệu quả, qua đó hỗ trợ họ tự chủ vươn lên thoát nghèo bền vững, tham gia kinh tế - xã hội hiện đại thông qua chuyển đổi số.
Một số nội dung định hướng mới trong thực hiện công tác giảm nghèo thời gian tới là dự kiến tích hợp giảm nghèo vào phát triển nông thôn toàn diện và bền vững; Áp dụng chuyển đổi số và công nghệ cao trong giảm nghèo; Tập trung vào giảm nghèo đa chiều và nâng cao chất lượng sống, phát triển sinh kế và việc làm bền vững...
Khi được tiếp cận thông tin, người dân có cơ sở để lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp, tránh tình trạng sản xuất manh mún, tự phát, giúp gia tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo...
Tại tỉnh Ninh Bình, nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số đã góp phần giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của tỉnh. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò mở ra hướng đi bền vững cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của người dân địa phương...
Hưng Yên đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm tối thiểu 1/3 số hộ nghèo so với năm 2026; bảo đảm 100% hộ nghèo có nhu cầu được tiếp cận đầy đủ dịch vụ xã hội cơ bản. Trọng tâm vào nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm bền vững và cải thiện sinh kế người dân...
