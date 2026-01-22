Hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin để không bỏ lọt chính sách

Việc phổ biến thông tin phù hợp với từng vùng đặc thù, từng nhóm đối tượng, giúp rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong chuyển đổi số, từ đó giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, chủ động tìm kiếm được các cơ hội phát triển...

Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân khiến nhiều hộ nghèo bị bỏ lỡ chính sách hỗ trợ là thiếu thông tin hoặc tiếp cận thông tin muộn. Dự án 6 “Truyền thông và giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được thiết kế nhằm khắc phục những hạn chế đó.

Mục tiêu trọng tâm là hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và người dân ở địa bàn đặc biệt khó khăn được tiếp cận thông tin thiết yếu, sử dụng dịch vụ viễn thông và tham gia vào môi trường số. Đồng thời, dự án chú trọng nâng cao năng lực hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm 100% xã đặc biệt khó khăn, xã đảo và huyện đảo có hệ thống loa truyền thanh hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền và điều hành tại chỗ.

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ tập trung vào hạ tầng, mà còn chú trọng cung cấp thông tin thiết yếu: chính sách giảm nghèo, kiến thức sản xuất - kinh doanh, kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, kinh nghiệm thị trường…

Việc phổ biến thông tin phù hợp với từng vùng đặc thù, từng nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, giúp rút ngắn khoảng cách bất bình đẳng trong chuyển đổi số, từ đó giúp người dân tiếp cận chính sách thuận lợi hơn, chủ động tìm kiếm được các cơ hội phát triển.

Giảm nghèo thông tin không chỉ là việc truyền tải dữ liệu, mà là giải pháp căn cơ để mở rộng công bằng xã hội, giúp người dân nắm bắt cơ hội từ các nguồn lực phát triển. Thực tiễn ở nhiều địa phương đã cho thấy hiệu quả thiết thực của dự án.

