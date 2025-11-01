TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư 20 dự án trọng điểm

TP. Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư vào 20 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực tài chính, dữ liệu, năng lượng tái tạo, logistics, đô thị thông minh và công nghệ cao… mục tiêu phát triển bền vững, trở thành trung tâm tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực…

Ngày 30/10, hội nghị “Gặp gỡ giữa lãnh đạo Thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) năm 2025” diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố (ITPC) tổ chức, thu hút hơn 400 đại biểu tham dự.

ĐỒNG HÀNH CÁC NHÀ ĐẦU TƯ ĐI ĐẾN KẾT QUẢ CUỐI CÙNG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được khẳng định: Chính quyền Thành phố cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; giải quyết nhanh, đúng, đồng bộ các vướng mắc của doanh nghiệp, và đồng hành cùng doanh nghiệp từ ý tưởng đến kết quả cuối cùng.

Lãnh đạo Thành phố cũng mong muốn các doanh nghiệp FDI tiếp tục mở rộng đầu tư gắn với chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, kinh tế tri thức; chia sẻ tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị với doanh nghiệp Việt Nam; phát triển văn hóa doanh nghiệp hài hòa, trách nhiệm, bền vững; cùng đóng góp sáng kiến chính sách cùng Thành phố hoàn thiện thể chế đặc thù.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, cho biết: đến cuối quý 3/2025, Thành phố có hơn 19.800 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 141,2 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng chín tháng đầu năm 2025, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đã đạt gần 7,13 tỷ USD, với mức tăng ấn tượng 37,43% so với cùng kỳ năm 2024.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh xác định 5 mũi đột phá trọng tâm, gồm: xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế; hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đông Nam bộ; phát triển hành lang đổi mới sáng tạo từ Thủ Đức đến các cụm công nghiệp, cảng biển; xây dựng cụm cảng logistics thông minh Cái Mép - Thị Vải - Cần Giờ; hình thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp Vũng Tàu - Cần Giờ.

Theo ông Toàn, Thành phố đang kêu gọi đầu tư vào 20 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực tài chính, dữ liệu, năng lượng tái tạo, logistics, đô thị thông minh và công nghệ cao. Đây là các lĩnh vực có khả năng tạo động lực phát triển bền vững, gắn với mục tiêu xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo của khu vực.

Tại hội nghị, ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, chia sẻ với các nhà đầu tư về tiềm năng cũng như định hướng phát triển giai đoạn 2025 – 2030. Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 11%/năm.

Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 14.000 - 15.000 USD. Thành phố đặt trọng tâm vào chất lượng tăng trưởng với mục tiêu đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng GRDP đạt 60% và kinh tế số chiếm từ 30 - 40%/GRDP. Tầm nhìn đến năm 2045 là trở thành siêu đô thị quốc tế, nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Thành phố sẽ tập trung vào năm nhóm giải pháp chiến lược, bao gồm: Hoàn thiện thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực.

Đặc biệt, hoàn thiện thể chế bằng cách đề xuất cơ chế đặc thù vượt khung, chính sách đột phá về năng lượng tái tạo và tháo gỡ điểm nghẽn bất động sản, vốn, đồng thời xây dựng khung pháp lý chuyển đổi số. Thành phố cam kết tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2 - 3% GRDP, và phát triển hạ tầng chiến lược với các dự án trọng điểm như cảng trung chuyển Cần Giờ và hạ tầng cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Về xã hội, Thành phố đặt mục tiêu nâng cao chất lượng sống và nguồn nhân lực: Chỉ số phát triển con người (HDI) được đặt ở mức trên 0,8. Đến năm 2030, tỉ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học đạt ít nhất 24% trở lên, và tỷ lệ học sinh/sinh viên ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật, công nghệ đạt ít nhất 35% trở lên…

MỘT CỬA FDI XANH VÀ SỐ HÓA

Trao đổi tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp FDI bày tỏ tin tưởng TP. Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực với môi trường kinh doanh minh bạch, năng động và tầm nhìn phát triển rõ ràng. Các doanh nghiệp FDI mong muốn tham gia sâu hơn vào 4 nhóm lĩnh vực trọng điểm gồm: chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; công nghệ số, đổi mới sáng tạo, dịch vụ tài chính; hạ tầng tri thức; công nghệ đô thị và môi trường.

Ông Travis Mitchell, Giám đốc điều hành Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), cho biết doanh nghiệp Hoa Kỳ đặc biệt đánh giá cao tiềm năng hợp tác của TP. Hồ Chí Minh trong thương mại số, hàng không, nông nghiệp công nghệ cao và logistics thông minh.

Ông Kenneth Atkinson, Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam, cho biết doanh nghiệp Anh mong muốn đầu tư vào Trung tâm Tài chính quốc tế; tài chính xanh, công nghệ tài chính (fintech), năng lượng tái tạo; giáo dục, đào tạo nghề; y tế - chăm sóc sức khỏe; kinh tế số và công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng; thương mại, đầu tư song phương…

Trong khi đó, các nhà đầu tư đến từ châu Âu, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực như fintech, bất động sản xanh, trung tâm dữ liệu, xử lý rác thải, phát điện từ rác và đào tạo nghề kỹ thuật cao.

Bên cạnh niềm tin và cơ hội, các hiệp hội cũng nêu những khó khăn mà doanh nghiệp FDI đang gặp phải, chủ yếu là: thủ tục hành chính còn rườm rà, quy trình cấp phép chưa thống nhất giữa các sở, ngành làm chậm tiến độ dự án; một số chính sách về thuế, phí, đất đai và hải quan còn thiếu đồng bộ, làm giảm sức cạnh tranh của môi trường đầu tư.

Đồng thời, đại diện 9 hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm: AmCham, EuroCham, AusCham, BritCham, ICham, JETRO, KOCHAM, SingCham, và NordCham đã đưa ra kiến nghị chiến lược nhằm cải thiện môi trường đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế (IFC), các hiệp hội kiến nghị Thành phố cần có cơ chế tự chủ và áp dụng thông lệ quốc tế để xây dựng IFC cạnh tranh trong khu vực. Trong đó, đề xuất tập trung vào tài chính xanh, fintech, và đổi mới sáng tạo để thu hút nhân tài và vốn đầu tư.

Về phát triển hạ tầng và logistics, các doanh nghiệp FDI kiến nghị đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm như metro, sân bay, cảng biển và phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD.

Về phát triển bền vững (ESG), Thành phố thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, quản lý khí thải và khuyến khích các chính sách tài chính xanh cũng như hợp tác PPP cho các dự án xanh.

Về phát triển nguồn nhân lực, các doanh nghiệp kiến nghị Thành phố tăng cường đào tạo nghề, kỹ năng số, kỹ năng xanh và hợp tác quốc tế để đào tạo nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các chuẩn mực quốc tế như IFRS, ESG, AI, và fintech. Đồng thời, các hiệp hội kiến nghị về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, yêu cầu khung pháp lý rõ ràng về an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

“Các doanh nghiệp kiến nghị Thành phố tăng cường tính minh bạch, số hóa quy trình cấp phép, cải thiện hạ tầng logistics và giao thông công cộng, đồng thời sớm hình thành cơ chế “một cửa FDI xanh và số hóa”, tạo thuận lợi quy trình đầu tư cho doanh nghiệp”, ông Erick Contreras, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) chia sẻ.