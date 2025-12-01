TP. Hồ Chí Minh tiếp tục gỡ vướng cho 05 dự án

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 01/12/2025
Tổ Công tác 1645 vừa làm việc với chủ đầu tư của 05 dự án trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, bao gồm: Khu nhà ở Bông Sao, Khu dân cư số 1, Khu nhà ở nông thôn An Điền, Khu nhà ở FC Trường An và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2, nhằm khơi thông thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cả chủ đầu tư và người mua nhà…
Tổ Công tác 1645 (Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các dự án phát triển nhà ở thương mại theo Quyết định số 1645/QĐ-UBND của UBND TP.HCM) đang tiếp tục nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở.
Cụ thể, Tổ Công tác 1645 của Thành phố vừa làm việc với chủ đầu tư của 05 dự án, bao gồm: Khu nhà ở Bông Sao, Khu dân cư số 1, Khu nhà ở nông thôn An Điền, Khu nhà ở FC Trường An và Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2. Những dự án này đã gặp phải nhiều vướng mắc pháp lý, đặc biệt là trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua.
Tại dự án Bông Sao, vấn đề chính nằm ở việc chủ đầu tư đã xây dựng trên diện tích đất do Nhà nước quản lý mà chưa được cấp phép, dẫn đến việc không thể cấp sổ hồng cho 44 căn nhà còn lại. Tổ công tác đã yêu cầu chủ đầu tư làm việc với Sở Xây dựng và UBND phường để xác định rõ trách nhiệm và giải quyết các vấn đề tồn đọng. Tương tự, dự án Khu dân cư số 1 cũng đang trong quá trình rà soát kỹ lưỡng do liên quan đến việc sử dụng tài sản nhà nước và thay đổi mục tiêu đầu tư.
Ba dự án còn lại, nằm trên địa bàn Bình Dương cũ, gặp khó khăn chủ yếu ở nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích kinh doanh từ bán nhà sang bán đất nền. Tổ công tác đã yêu cầu chủ đầu tư cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung nếu cần thiết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua nhà.
Sau hơn một năm hoạt động, Tổ Công tác 1645 đã tổ chức hơn 40 cuộc họp, xử lý gần 200 dự án gặp vướng mắc pháp lý. Những nỗ lực này không chỉ giúp khơi thông thị trường bất động sản mà còn tạo niềm tin cho các nhà đầu tư và người mua nhà. Điển hình là dự án Lotus Residences Phú Thuận, sau khi được gỡ vướng pháp lý, đã nhanh chóng triển khai các hạng mục còn lại và dự kiến bàn giao nhà vào quý 1/2026.
Những động thái tích cực từ Tổ Công tác 1645 đang mở ra triển vọng tươi sáng cho thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh. Việc tháo gỡ vướng mắc không chỉ giúp các dự án hoàn thành đúng tiến độ mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sở hữu nhà ở hợp pháp. Đây là bước đi quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản trong tương lai.
