TP. Hồ Chí Minh sẽ thiết lập tối thiểu 10 trạm cấp cứu 115 vệ tinh đường thủy

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 5749/KH-SYT về triển khai hoạt động cấp cứu đường thủy và công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn Thành phố giai đoạn từ nay đến 2030 và những năm tiếp theo.

Theo kế hoạch, lực lượng y tế sẽ triển khai hai nhiệm vụ gồm tiếp nhận, cấp cứu người bệnh tại bến tàu tiếp nhận, theo dõi điều trị và vận chuyển an toàn đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục điều trị; đồng thời phối hợp với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, theo tàu cứu nạn và tàu cứu thương chuyên dụng ra hiện trường trên sông, biển để trực tiếp tiếp cận người bệnh, thực hiện cấp cứu, theo dõi và đưa nạn nhân an toàn vào đất liền.

Thành phố cũng dự kiến phát triển mạng lưới các trạm cấp cứu 115 vệ tinh, sẵn sàng phối hợp thực hiện cấp cứu y tế đường thủy khi được điều động. Các trạm này sẽ được bố trí tại các cơ sở y tế hiện hữu dọc theo các tuyến thủy nội địa và khu vực cảng biển như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Bé, sông Soài Rạp - sông Lòng Tàu, sông Thị Vải - Cái Mép và khu vực Côn Đảo.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ đề xuất trang bị tàu cứu thương cùng các thiết bị, máy móc chuyên dụng phục vụ cấp cứu đường thủy, bảo đảm luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động và vận hành an toàn tại các khu vực xã đảo, đặc khu của Thành phố.

Theo lộ trình triển khai, giai đoạn 2026 - 2027 sẽ tập trung xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong công tác cấp cứu y tế đường thủy giữa lực lượng y tế và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Ngay trong năm 2026, Thành phố dự kiến đào tạo, tuyển dụng tối thiểu 21 nhân sự cho Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố cùng một số nhân sự tại các trạm cấp cứu vệ tinh; đồng thời, đề xuất cơ chế phụ cấp ưu đãi đối với lực lượng tham gia cấp cứu đường thủy. Công tác phổ cập kiến thức sơ cấp cứu tai nạn trên nước cũng sẽ được triển khai đến 100% xã, phường ven biển và khu vực đảo.

Giai đoạn 2028 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu thiết lập tối thiểu 10 trạm cấp cứu 115 vệ tinh phối hợp cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu đường thủy; trang bị ít nhất một tàu cứu thương chuyên dụng đạt chuẩn “phòng cấp cứu di động” cho khu vực xã đảo Thạnh An.

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh đề nghị các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế phường, xã và đặc khu phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố cùng các đơn vị liên quan để thiết lập các trạm cấp cứu 115 vệ tinh, sẵn sàng tham gia cấp cứu y tế đường thủy và hỗ trợ cấp cứu đường bộ khi được điều phối.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ cử nhân sự tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện sơ cấp cứu dành cho nhân viên y tế và lái xe cứu thương; phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông, phổ cập kiến thức và kỹ năng thực hành sơ cấp cứu, đặc biệt là kỹ năng xử lý đuối nước, cho cộng đồng tại đơn vị và địa phương.