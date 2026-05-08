Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp

08/05/2026, 14:37

Thành phố cũng đặt mục tiêu 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp. Số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm; riêng các cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên...

Ảnh minh họa.

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch 171/KH-UBND triển khai Chương trình “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” trên địa bàn nhằm cụ thể hóa Quyết định số 336/QĐ-TTg ngày 25/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố đặt mục tiêu 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và 15% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp. Đồng thời, 35% học sinh trung học phổ thông, 15% học sinh trung học cơ sở và 10% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.

Bình quân hằng năm, tối thiểu 5% học sinh trung học phổ thông và 2% học sinh trung học cơ sở tham gia ít nhất một dự án hoặc hoạt động khởi nghiệp do cơ sở giáo dục hoặc cơ quan liên quan tổ chức.

Đối với các cơ sở đào tạo, Kế hoạch yêu cầu 100% cơ sở đào tạo ban hành và công khai quy chế hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cổng thông tin; đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phố cũng đặt mục tiêu 85% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia ít nhất một khóa học kỹ năng khởi nghiệp.

Một chỉ tiêu đáng chú ý khác là số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 50/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm; riêng các cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên. Hằng năm, tối thiểu 40% cơ sở đào tạo duy trì chương trình ươm tạo khởi nghiệp cho sinh viên.

Có ít nhất 20% cơ sở đào tạo có từ 20 dự án khởi nghiệp sinh viên được ươm tạo mỗi năm và 50% số dự án hoàn tất ươm tạo đạt ngưỡng ra thị trường. Đối với cơ sở đào tạo trọng điểm, chỉ tiêu là tối thiểu 50 dự án được ươm tạo mỗi năm.

Ở nhóm đầu tư và kết nối nguồn lực, Thành phố đặt mục tiêu mỗi năm có ít nhất 40 dự án khởi nghiệp của nhà giáo và người học được đầu tư hoặc kết nối vốn; trong đó tối thiểu 30% dự án có nữ tham gia và ít nhất 10% dự án của học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số.

Đến giai đoạn 2031 - 2035, các chỉ tiêu tiếp tục được nâng lên. Theo đó, 65% học sinh trung học phổ thông, 35% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học được định hướng khởi nghiệp; 50% học sinh trung học phổ thông, 25% học sinh trung học cơ sở và 15% học sinh tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng, tư duy khởi nghiệp.

Thành phố cũng đặt mục tiêu 95% sinh viên hoàn thành học phần khởi nghiệp hoặc tham gia tối thiểu một khóa học kỹ năng khởi nghiệp; số sinh viên khởi nghiệp mới đạt tối thiểu 100/10.000 sinh viên chính quy mỗi năm, riêng cơ sở đào tạo trọng điểm đạt tối thiểu 150/10.000 sinh viên.

Trong các xã hội có tốc độ già hóa nhanh của châu Á, AI đang được tận dụng để chăm sóc người cao tuổi. Ngoài tác dụng bầu bạn, các chatbot còn giúp báo động tình trạng sức khỏe và giảm các triệu chứng sa sút trí tuệ…

Ở các lĩnh vực khác nhau, nhân viên y tế sẽ có mức hưởng phụ cấp ưu đãi nghề trung bình khác nhau, phần lớn họ đang hưởng mức 40%...

Dự án xây dựng nhà ở chống chịu thiên tai tại Thái Nguyên là giải pháp thiết thực giúp người dân phục hồi sau bão lũ năm 2025. Những công trình này không chỉ đảm bảo an cư mà còn nâng cao khả năng thích ứng bền vững, bảo vệ cộng đồng trước biến đổi khí hậu khắc nghiệt...

Sau những đợt mưa bão liên tiếp trong năm 2025 khiến nhiều vùng quê ở Hà Tĩnh chịu thiệt hại nặng nề, tỉnh này vừa quyết định phân bổ hơn 671,2 tỷ đồng để hỗ trợ khôi phục sản xuất. Nguồn kinh phí lớn được kỳ vọng sẽ giúp người dân sớm ổn định đời sống, khôi phục đồng ruộng và tái thiết sinh kế sau thiên tai.

