Thứ Tư, 05/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi công nghiệp hiện đại và bền vững

Minh Huy

05/11/2025, 20:12

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào “thời điểm vàng” để bứt phá trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Thành phố kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ năng lượng Việt Nam 2025 - Vietnam Energy Week, do UBND TP. Hồ Chí Minh và Sở Công thương Thành phố chủ trì, phối hợp với Informa Markets Việt Nam và Công ty Cổ phần Adpex tổ chức sáng 5/11, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, nhận định: “TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô mở rộng và không gian phát triển đa chiều, mở ra giai đoạn phát triển bền vững, đột phá. Đây là thời điểm vàng để phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao”.

Theo Sở Công thương, Thành phố xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, hướng đến công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo và kinh tế tuần hoàn. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao đạt trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp, và đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

"Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hướng tới những bước tiến bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới", ông Hà Văn Út khẳng định.

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.
Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Từ góc độ quốc tế, ông Peter Lundberg, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Năng lượng Đô thị Châu Á – Thái Bình Dương, nhận định Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Mặc dù thách thức còn lớn khi quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào điện than, nhưng cơ hội cũng vô cùng rộng mở.

Ông Lundberg chỉ ra rằng Việt Nam sở hữu tiềm năng năng lượng tái tạo ước tính gấp hơn 15 lần tổng công suất lắp đặt hiện nay. Theo chiến lược quốc gia, năng lượng tái tạo dự kiến chiếm tới 20% cơ cấu năng lượng vào năm 2030 và có thể lên đến 70% vào năm 2045.

Bên cạnh đó, hiệu quả năng lượng là một trụ cột quan trọng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là giải pháp hiệu quả nhất để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu. Việc hiện thực hóa tiềm năng cải thiện hiệu suất trong các ngành công nghiệp, tòa nhà và hệ thống làm mát là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu phát thải ròng một cách hiệu quả.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh với vai trò như “đầu tàu” trong tiến trình chuyển đổi công nghiệp bền vững và năng lượng tái tạo. Với nhu cầu năng lượng lớn, hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ phát triển và tốc độ đô thị hóa nhanh, Thành phố được kỳ vọng dẫn dắt thử nghiệm mô hình năng lượng mới và tạo hiệu ứng lan tỏa cho vùng kinh tế phía Nam và cả nước.

VnEconomy
VnEconomy

Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 được xem là cơ hội quan trọng để kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Sự kiện diễn ra từ ngày 5 – 7/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh,

Sự kiện quy tụ 3 triển lãm chuyên ngành và sự kiện quốc tế, bao gồm: Triển lãm quốc tế về Công nghệ điện, Năng lượng tái tạo và Lưu trữ năng lượng; Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Thiết bị điện; Triển lãm quốc tế về Công nghệ HVAC, Hệ thống làm lạnh và Tòa nhà thông minh và Sự kiện quốc tế về Công nghệ Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây.

Các triển lãm có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như Huawei, Gree, Le Long, EVN, Taizhou, Horngyu, Mecc... cùng khoảng 200 gian hàng doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại khu trưng bày chuyên đề, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; thiết bị điện, giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh; cùng các mô hình R&D (nghiên cứu và phát triển) và đổi mới sáng tạo.

Tham dự tại sự kiện, ông Colin Li, Giám đốc Phát triển kinh doanh mảng Năng lượng số Huawei khu vực Đông Nam Á, cho biết tại Việt Nam, Huawei Digital Power tiếp tục hợp tác chặt chẽ với hơn 300 đối tác để nâng cao năng lực địa phương, bảo đảm chất lượng dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái bền vững.

Theo ông Colin Li, các ngành năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời là một hành trình dài hạn, không phải cuộc đua tốc độ. Do đó, ngành cần lựa chọn đúng đắn như: ưu tiên công nghệ và chất lượng cao thay vì các giải pháp giá rẻ ngắn hạn; tập trung xây dựng thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp thay vì chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ và kiên định với chiến lược tăng trưởng bền vững, không chạy theo lợi nhuận trước mắt.

Thiếu quy định cụ thể, điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp vẫn khó phát triển

08:01, 16/05/2025

Thiếu quy định cụ thể, điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp vẫn khó phát triển

TP. Hồ Chí Minh triển khai loạt giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

09:51, 05/11/2025

TP. Hồ Chí Minh triển khai loạt giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường ngoài nước

Triển lãm chuyên ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh

16:04, 01/11/2025

Triển lãm chuyên ngành làm đẹp và chăm sóc sức khỏe diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh

Từ khóa:

hiệp hội năng lượng đô thị Châu Á – Thái Bình Dương TP. Hồ Chí Minh Tuần lễ năng lượng Việt Nam 2025

Đọc thêm

Hộ kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán mới từ năm 2026

Hộ kinh doanh sẽ áp dụng chế độ kế toán mới từ năm 2026

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho hộ và cá nhân kinh doanh, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 88/2021/TT-BTC, đồng bộ với các quy định thuế sửa đổi, hướng tới hệ thống kế toán thống nhất, minh bạch và phù hợp thực tiễn quản lý hộ kinh doanh...

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Huế khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư hạ tầng số

Với định hướng phát triển hạ tầng số gắn liền chuyển đổi số quốc gia, thành phố Huế đang triển khai kế hoạch cụ thể khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông, dữ liệu, và công nghệ thông minh, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong thập kỷ tới.

Gỡ rào cản, tạo cơ chế phát triển công nghiệp môi trường thành ngành kinh tế độc lập

Gỡ rào cản, tạo cơ chế phát triển công nghiệp môi trường thành ngành kinh tế độc lập

Ngành công nghiệp môi trường phải vượt qua nhiều rào cản nội tại về vốn, công nghệ và cơ chế chính sách. Đây chính là "cú huých" cần thiết để kiến tạo một hệ sinh thái công nghiệp môi trường hiện đại, bứt phá trong kỷ nguyên kinh tế tuần hoàn...

VnEconomy

"Doanh nghiệp Việt đừng chờ lớn mới xanh mà hãy xanh để lớn"

Các doanh nghiệp cần hành động chuyển đổi mô hình sản xuất để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn xanh từ các thị trường xuất khẩu lớn như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và Nhật Bản...

Thanh Hoá: Báo động tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Thanh Hoá: Báo động tình trạng doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội kéo dài

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Thanh Hóa, tính đến hết ngày 30/9, toàn tỉnh có 3.326 đơn vị, doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền chậm đóng hơn 508,5 tỷ đồng...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Viễn cảnh “xã hội già” đặt nền kinh tế Việt Nam trước những thách thức lớn

Dân sinh

2

Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi): Tháo gỡ nhiều "điểm nghẽn"

Dân sinh

3

Grand Marina, Saigon - Biểu tượng phong cách sống “hàng hiệu” mang dấu ấn Marriott toàn cầu

Bất động sản

4

80 năm ngành Nông nghiệp: Khát vọng vươn tầm phát triển xanh

Thị trường

5

Thành phố Huế và Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ Việt Nam ký kết bản ghi nhớ hợp tác

Nhà đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy