TP. Hồ Chí Minh tăng tốc chuyển đổi công nghiệp hiện đại và bền vững

TP. Hồ Chí Minh đang bước vào “thời điểm vàng” để bứt phá trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo. Thành phố kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu…

Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ năng lượng Việt Nam 2025 - Vietnam Energy Week, do UBND TP. Hồ Chí Minh và Sở Công thương Thành phố chủ trì, phối hợp với Informa Markets Việt Nam và Công ty Cổ phần Adpex tổ chức sáng 5/11, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh, nhận định: “TP. Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô mở rộng và không gian phát triển đa chiều, mở ra giai đoạn phát triển bền vững, đột phá. Đây là thời điểm vàng để phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao”.

Theo Sở Công thương, Thành phố xác định phải chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, hướng đến công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sáng tạo và kinh tế tuần hoàn. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp công nghệ cao đạt trên 70% giá trị sản xuất công nghiệp, và đến năm 2045 trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

"Thành phố mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Thành phố cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, hướng tới những bước tiến bền vững và hiệu quả hơn trong thời gian tới", ông Hà Văn Út khẳng định.

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Từ góc độ quốc tế, ông Peter Lundberg, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Năng lượng Đô thị Châu Á – Thái Bình Dương, nhận định Việt Nam đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng là đạt phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050. Mặc dù thách thức còn lớn khi quốc gia vẫn phụ thuộc nhiều vào điện than, nhưng cơ hội cũng vô cùng rộng mở.

Ông Lundberg chỉ ra rằng Việt Nam sở hữu tiềm năng năng lượng tái tạo ước tính gấp hơn 15 lần tổng công suất lắp đặt hiện nay. Theo chiến lược quốc gia, năng lượng tái tạo dự kiến chiếm tới 20% cơ cấu năng lượng vào năm 2030 và có thể lên đến 70% vào năm 2045.

Bên cạnh đó, hiệu quả năng lượng là một trụ cột quan trọng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng là giải pháp hiệu quả nhất để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu. Việc hiện thực hóa tiềm năng cải thiện hiệu suất trong các ngành công nghiệp, tòa nhà và hệ thống làm mát là yếu tố then chốt để đạt mục tiêu phát thải ròng một cách hiệu quả.

Là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, TP. Hồ Chí Minh với vai trò như “đầu tàu” trong tiến trình chuyển đổi công nghiệp bền vững và năng lượng tái tạo. Với nhu cầu năng lượng lớn, hệ sinh thái công nghiệp – dịch vụ phát triển và tốc độ đô thị hóa nhanh, Thành phố được kỳ vọng dẫn dắt thử nghiệm mô hình năng lượng mới và tạo hiệu ứng lan tỏa cho vùng kinh tế phía Nam và cả nước.

Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Năng lượng Việt Nam 2025 được xem là cơ hội quan trọng để kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển. Sự kiện diễn ra từ ngày 5 – 7/11/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh,

Sự kiện quy tụ 3 triển lãm chuyên ngành và sự kiện quốc tế, bao gồm: Triển lãm quốc tế về Công nghệ điện, Năng lượng tái tạo và Lưu trữ năng lượng; Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và Thiết bị điện; Triển lãm quốc tế về Công nghệ HVAC, Hệ thống làm lạnh và Tòa nhà thông minh và Sự kiện quốc tế về Công nghệ Trung tâm dữ liệu và Điện toán đám mây.

Các triển lãm có sự tham gia của nhiều thương hiệu lớn như Huawei, Gree, Le Long, EVN, Taizhou, Horngyu, Mecc... cùng khoảng 200 gian hàng doanh nghiệp Việt Nam tham gia tại khu trưng bày chuyên đề, giới thiệu sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; thiết bị điện, giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng xanh; cùng các mô hình R&D (nghiên cứu và phát triển) và đổi mới sáng tạo.

Tham dự tại sự kiện, ông Colin Li, Giám đốc Phát triển kinh doanh mảng Năng lượng số Huawei khu vực Đông Nam Á, cho biết tại Việt Nam, Huawei Digital Power tiếp tục hợp tác chặt chẽ với hơn 300 đối tác để nâng cao năng lực địa phương, bảo đảm chất lượng dịch vụ và xây dựng hệ sinh thái bền vững.

Theo ông Colin Li, các ngành năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời là một hành trình dài hạn, không phải cuộc đua tốc độ. Do đó, ngành cần lựa chọn đúng đắn như: ưu tiên công nghệ và chất lượng cao thay vì các giải pháp giá rẻ ngắn hạn; tập trung xây dựng thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp thay vì chỉ hoạt động ở quy mô nhỏ và kiên định với chiến lược tăng trưởng bền vững, không chạy theo lợi nhuận trước mắt.