TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết các dự án tồn đọng, với 838 dự án và khu đất đã được tháo gỡ vướng mắc. Đây là một phần của Kế hoạch 34, một sáng kiến nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong phát triển đô thị…

Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan việc thực hiện Kế hoạch 34 về xử lý các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Quách Ngọc Tuấn cho biết, sau khi thống kê, rà soát và cập nhật danh mục, TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, tổng mức đầu tư của các dự án này lên tới hơn 206.000 tỷ đồng, với diện tích trên 17.000 ha. Trong số 838 dự án, 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, 393 dự án cơ bản hoàn thành, và 28 dự án đang trong quá trình thực hiện tháo gỡ. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Thành phố trong việc khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai các kế hoạch mới, dựa trên Kết luận 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 29 của Quốc hội. Những chính sách này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và hợp pháp của Thành phố.

Một điểm đáng chú ý là việc Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đề xuất chọn 100 dự án chưa hoàn thành tháo gỡ để tiếp tục thanh tra, kiểm tra nguyên nhân chậm trễ. Điều này không chỉ giúp xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan mà còn tạo cơ sở cho việc cải thiện quy trình quản lý dự án trong tương lai.

Kết quả đạt được từ Kế hoạch 34 đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời được Trung ương đánh giá cao. Đây là minh chứng cho sự cầu thị và quyết liệt của TP. Hồ Chí Minh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và đóng góp tích cực cho ngân sách Thành phố.

Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục duy trì đà phát triển này bằng cách tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận và nghị quyết mới. Điều này không chỉ giúp giải quyết các dự án tồn đọng mà còn mở ra cơ hội mới cho sự phát triển đô thị bền vững và toàn diện.