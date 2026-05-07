TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc, xử lý 838 dự án và khu đất tồn đọng

Minh Hà

07/05/2026, 10:43

TP. Hồ Chí Minh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong việc giải quyết các dự án tồn đọng, với 838 dự án và khu đất đã được tháo gỡ vướng mắc. Đây là một phần của Kế hoạch 34, một sáng kiến nhằm xử lý các vấn đề tồn đọng trong phát triển đô thị…

TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng 838 dự án tồn đọng - Ảnh minh họa.

Ngày 6/5, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan việc thực hiện Kế hoạch 34 về xử lý các dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Quách Ngọc Tuấn cho biết, sau khi thống kê, rà soát và cập nhật danh mục, TP. Hồ Chí Minh có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính, tổng mức đầu tư của các dự án này lên tới hơn 206.000 tỷ đồng, với diện tích trên 17.000 ha. Trong số 838 dự án, 417 dự án đã hoàn thành tháo gỡ vướng mắc, 393 dự án cơ bản hoàn thành, và 28 dự án đang trong quá trình thực hiện tháo gỡ. Điều này cho thấy sự quyết tâm của Thành phố trong việc khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục triển khai các kế hoạch mới, dựa trên Kết luận 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 29 của Quốc hội. Những chính sách này nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực. Đây là bước đi cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững và hợp pháp của Thành phố.

Một điểm đáng chú ý là việc Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đề xuất chọn 100 dự án chưa hoàn thành tháo gỡ để tiếp tục thanh tra, kiểm tra nguyên nhân chậm trễ. Điều này không chỉ giúp xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan mà còn tạo cơ sở cho việc cải thiện quy trình quản lý dự án trong tương lai.

Kết quả đạt được từ Kế hoạch 34 đã tạo niềm tin cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đồng thời được Trung ương đánh giá cao. Đây là minh chứng cho sự cầu thị và quyết liệt của TP. Hồ Chí Minh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực và đóng góp tích cực cho ngân sách Thành phố.

Trong thời gian tới, TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục duy trì đà phát triển này bằng cách tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận và nghị quyết mới. Điều này không chỉ giúp giải quyết các dự án tồn đọng mà còn mở ra cơ hội mới cho sự phát triển đô thị bền vững và toàn diện.

Sáng 6/5, Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững và giảm phát thải ngày càng rõ nét, việc thúc đẩy phát triển vật liệu xây dựng xanh đang đặt ra nhiều yêu cầu về đổi mới cách tiếp cận, từ khâu thiết kế, hoàn thiện cơ chế thực thi đến nâng cao nhận thức thị trường, nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả hơn…

Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, đề xuất nhiều mức hỗ trợ cụ thể…

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai dự kiến tập trung vào nhóm các nội dung đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, yêu cầu tăng trưởng kinh tế hai con số và quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai…

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị, nâng cao hiệu năng, hiệu lực quản lý nhà nước trong việc giám sát các hoạt động xây dựng, Hà Nội yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các dự án trên địa bàn...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Ngành xi măng trước sức ép hạn ngạch carbon

30 nền kinh tế nhập khẩu nhiều nhất thế giới, Việt Nam cũng có mặt

Các quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới năm 2026

