TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu cấp 61.200 sổ hồng tại 60 dự án trong năm 2026

Thiên Di

05/05/2026, 17:03

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trong năm 2026 rà soát, tháo gỡ vướng mắc tại 60 dự án, qua đó đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ và cấp 61.200 sổ hồng cho người dân theo quy định...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng (Tổ trưởng Tổ Công tác 1645) vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện của Tổ Công tác 1645 về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà tại các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, trong năm 2026, Tổ công tác 1645 sẽ tổ chức rà soát và xử lý khó khăn đối với 60 dự án, tương ứng khoảng 68.000 căn nhà và bất động sản các loại. Đây là cơ sở để thực hiện việc cấp sổ hồng theo đúng quy định hiện hành, đồng thời góp phần giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân.

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu xử lý trung bình khoảng 30% tổng số hồ sơ mỗi quý, phấn đấu hoàn thành cấp 61.200 sổ hồng trong năm 2026. Con số này tương đương khoảng 90% tổng số hồ sơ đủ điều kiện, tăng 15% so với kết quả thực hiện trong năm 2025.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thành phố sẽ triển khai tổng rà soát toàn diện các dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, bao gồm cả các loại hình như biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ nghỉ dưỡng đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được cấp sổ hồng. Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng sẽ xác định rõ các điểm nghẽn, nguyên nhân tồn tại để báo cáo Tổ công tác 1645 chỉ đạo tháo gỡ, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã giao Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ các đơn vị như Ban Tiếp công dân thành phố, Sở Xây dựng, UBND các phường, xã, đặc khu… nhằm thống kê đầy đủ danh mục các dự án chưa hoàn tất việc cấp sổ hồng cho người mua.

Các thành viên Tổ Công tác 1645 có trách nhiệm rà soát hồ sơ, nghiên cứu vướng mắc, tham mưu hướng xử lý và thực hiện đúng tiến độ các kết luận nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.

Trong đó, Sở Xây dựng tập trung rà soát, đề xuất hướng xử lý đối với 4 nhóm vướng mắc lớn tại các dự án nhà ở thương mại, gồm: chưa hoàn tất quỹ nhà tái định cư; chưa xác định hình thức thực hiện nhà ở xã hội; chưa bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; và chưa bàn giao quỹ bảo trì chung cư.

Cơ quan thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư và người mua nhà, làm cơ sở cho việc hoàn tất các thủ tục liên quan. Đồng thời, UBND các xã, phường sẽ thực hiện việc lập danh sách các dự án đã bàn giao nhà nhưng chưa được cấp sổ hồng, làm rõ nguyên nhân cụ thể để phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tổ công tác 1645 là tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 5013/2024 và được kiện toàn theo Quyết định số 1645/2025, có nhiệm vụ xử lý các nội dung liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

