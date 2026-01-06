Thứ Ba, 06/01/2026

TPB chính thức sở hữu 51% tại Chứng khoán Tiên Phong

Hà Anh

06/01/2026, 07:50

ORS đã phát hành gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Sơ đồ giá cổ phiếu ORS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu ORS trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (mã OS-HOSE) thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu và Nghị quyết HĐQT công ty.

Theo đó, Chứng khoán Tiên Phong công bố đã hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (mã TPB-HOSE). Giao dịch được thực hiện vào ngày 31/12/2025.

Theo báo cáo mà ORS công bố, ORS đã phát hành gần 288 triệu cổ phiếu cho TPBank và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.

Với mức giá 12.500 đồng một cổ phiếu, TPS thu về gần 3.600 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên 6.239 tỷ đồng và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tăng lên 623.930.904 cổ phiếu.

Nguồn vốn thu được sẽ được phân bổ vào nhiều hoạt động kinh doanh chính. Khoảng 60% được sử dụng cho hoạt động môi giới, cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán; 30% dành cho hoạt động tự doanh và phần còn lại cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh khác. Việc giải ngân số vốn này dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Sau đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu của TPBank tại TPS tăng từ 9,01% lên hơn 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm 51% và chính thức trở thành công ty mẹ, nắm quyền chi phối tại Chứng khoán Tiên Phong.

Được biết TPB đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 với thu nhập từ hoạt động kinh doanh (TOI) đạt 13,6 nghìn tỷ đồng (+5,5% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 6,1 nghìn tỷ đồng (+10,7% cùng kỳ năm trước), hoàn thành lần lượt 76% và 73% dự báo cả năm của VCSC. Như vậy, so với cùng kỳ quý trước, TOI quý 3/2025 đã giảm 2,0% và lợi nhuận trước thuế giảm 6,7%, chủ yếu do khoản lỗ ngoại hối, trong khi các mảng dịch vụ cốt lõi ghi nhận mức tăng trưởng một chữ số trong cả thu nhập lãi ròng (NII) và tổng thu nhập phí ròng (NFI) thuần. Nhìn chung, kết quả kinh doanh 9 tháng 2025 của TPB phù hợp với dự báo của VCSC, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Theo VCSC, tăng trưởng tín dụng 9 tháng 2025 đạt 16,0%, cao hơn mức tăng trưởng toàn hệ thống là 13,4%. Động lực tăng trưởng đến từ mức tăng 18,3% của dư nợ cho vay khách hàng, trong khi dư nợ trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục giảm 35,4%. Trong cơ cấu cho vay khách hàng, cho vay hộ gia đình đã tăng 15,6% so với đầu năm, và cho vay doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng mạnh 20,8% so với đầu năm. Đáng chú ý, hoạt động cho vay đối với các chủ đầu tư BĐS ghi nhận mức tăng mạnh nhất, tăng 37,7% so với đầu năm và chiếm 9,9% tổng danh mục cho vay của TPB.

Tăng trưởng tiền gửi khách hàng 9 tháng 2025 đạt 7,2%. Tăng trưởng huy động vốn (bao gồm tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá) đạt mức 10,0%. Hầu hết các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý 3, và đều cho thấy tăng trưởng huy động vốn tăng chậm hơn so với tăng trưởng tín dụng, qua đó khiến thanh khoản bị thắt chặt. Do đó, các ngân hàng – đặc biệt là những ngân hàng quy mô nhỏ như TPB – có thể sẽ cần phải tăng lãi suất huy động trong các tháng tới để đảm bảo có đủ nguồn vốn cho kế hoạch tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ dự kiến trong quý 4/2025. Ngoài ra, tỷ lệ CASA quý 3/2025 của TPB chỉ đạt 19% (-3,5 điểm % cùng kỳ quý trước).

NIM 9 tháng 2025 giảm 66 điểm cơ bản cùng kỳ năm trước xuống còn 3,09%. So với cùng kỳ quý trước, NIM của TPB đã giảm 16 điểm cơ bản xuống muốn 3,03%, do phải chịu áp lực từ cả mức tăng của chi phí huy động và mức giảm của lợi suất cho vay trong quý.

Tổng thu nhập ngoài lãi (NOII) 9 tháng 2025 đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (+25,1% cùng kỳ năm trước), nhờ được thúc đẩy bởi diễn biến khả quan của cả NFI thuần (+19,5% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối (+7,3 lần cùng kỳ năm trước).

Chất lượng tài sản suy giảm nhẹ cùng kỳ quý trước trong quý 3/2025, với tỷ lệ nợ xấu tăng 18 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước lên mức 2,23%. Tỷ lệ nợ nhóm 2 trên tổng dư nợ giảm nhẹ 2 điểm cơ bản cùng kỳ quý trước xuống mức 1,78% trong quý 3/2025. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) của TPB đã giảm xuống mức 61,2% (-1,5 điểm % cùng kỳ quý trước). Tuy nhiên, tỷ lệ xử lý nợ xấu hàng năm trong 9 tháng 2025 vẫn thấp hơn đáng kể so với năm ngoái, chỉ đạt mức 0,59%, so với 1,46% trong 9 tháng 2024.

Tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) 9 tháng 2025 đạt 39,3% (+4,6 điểm % cùng kỳ năm trước) do TOI tăng trưởng chậm trong khi chi phí hoạt động (OPEX) ghi nhận mức tăng 19,3% cùng kỳ năm trước.

