TPBank lấy ý kiến cổ đông mua thêm cổ phần để TPS trở thành công ty con, chiếm tỷ lệ 51%

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã TPB-HOSE) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến là ngày 10/9 tới.

Theo đó, Hội đồng Quản trị TPB lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ TPB; thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV quản lý nợ và Khai khác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC).

TPB cho biết, việc thành lập Công ty AMC là một nhu cầu tất yếu khách quan đối với TPBank và có căn cứ pháp lý. Việc thành lập Công ty AMC sẽ giúp nâng cao hiệu quả xử lý các khoản nợ khó thu hồi của TPBank, góp phần tích cực cho hoạt động của TPBank ngày càng phát triển vững mạnh, nâng cao vị thế và khả nâng cạnh tranh trên thị truờng, đạt được các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Theo tờ trình của TPB, dự kiến số tiền góp vốn của TPB trong TPBank AMC là 100 tỷ, tương ứng 100%, mức góp vốn của TPB vào công ty này so với vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TPB tại ngày 30/6/2025 là 0,32%.

Đáng chú ý, ngân hàng trình cổ đông thông qua việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên phong (TPS) trở thành Công ty con của TPBank.

Hiện TPBank sở hữu cổ phần ở hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát (TPBank nắm giữ 99,9% cổ phần) và Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong - TPS (TPBank nắm giữ 9,01% cổ phần).

Theo định hướng và trên cơ sở đánh giá thực tế hoạt động của TPBank, Hội đồng Quản trị nhận thấy việc góp vốn, mua cổ phần để TPS trở thành công ty con của TPBank là thực sự cần thiết và đảm bảo tính khả thi vì theo TPB đây là một quyết định chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, cung cấp chuỗi giá trị dịch vụ tài chính trọn gói đến khách hàng.

TPBank cho rằng, việc góp vốn, mua cổ phần và sở hữu công ty con là công ty chứng khoán đã, đang được thực hiện bởi rất nhiều ngân hàng tại Việt Nam, từ các ngân hàng thuộc Big 4 (như Vietcombank với VCBS, Vietinbank với CTS, BIDV với BSC, Agribank với Agriscco) đến các ngân hàng cổ phần lớn (như Techcombank với TCBS, MBBank với MBS, ACB với ACBS, VPBank với VPBankS...). Gần đây, một số ngân hàng thương mại đã trình ĐHĐCĐ và được thông qua về chủ trương góp vốn, mua cổ phần của công ty trong lĩnh vực chứng khoán để trở thành công ty con của ngân hàng như Sacombank, MSB, SeABank. Do đó, có thể thấy việc có công ty con là công ty chứng khoán là nhu cầu khách quan và chiến lược phát triển của nhiều ngân hàng Việt Nam.

TPBank bắt đầu góp vốn, mua cổ phần của TPS từ năm 2019 và liên tục duy trì tỷ lệ sỡ hữu tại TPS (hiện TPBank sở hữu 30.273.600 cổ phiếu ORS, tương đương 9,01% vốn điều lệ TPS).

Trong 06 tháng đầu năm 2025, trên thị trường xuất hiện một số thông tin tiêu cực đã ảnh hưởng bất lợi tới hoạt động của TPS, khiến doanh thu công ty sụt giảm trong khi chi chí chưa được cắt giảm tương ứng. TPS đã và đang tiến hành quyết liệt các hoạt động tái cấu trúc về quản trị doanh nghiệp, chuyển dịch chiến lược đối với các mảng kinh doanh trọng tâm... và bắt đầu có hiệu quả từ tháng 06/2025. Việc TPS trở thành công ty con của TPBank sẽ mở ra nhiều lợi ích và thay đổi đáng kể cả về tài chính, chiến lược lẫn hoạt động, quản trị rủi ro đối với TPS. Từ đó, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận và giá trị của TPS, góp phần tăng hiệu quả đầu tư và đem lại những lợi ích khác cho Ngân hàng, phù hợp với xu thế của thị trường.

Theo nội dung TPBank đề xuất sẽ mua cổ phiếu thông qua đợt phát hành tăng vốn của TPS để nâng sở hữu của TPBank tại TPS dự kiến sau khi hoàn tất là 51%, đảm bảo TPS trở thành công ty con TPBank. Giá mua theo phương án phát hành tăng vốn của TPS là tối đa 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện trong năm 2025 và/hoặc phù hợp với chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Về kết quả quả kinh doanh của Chứng khoán Tiên Phong, TPS ghi nhận doanh thu giảm 29,24% xuống gần 742 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 1,54% lên gần 842 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế giảm 145,65% và 161,14% tương ứng đạt âm hơn 100 tỷ và âm gần 113 tỷ đồng.

Theo giải trình từ TPS, doanh thu giảm mạnh 29.24% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu thực hiện giảm 328,4 tỷ đồng - tương đương giảm 35% do điều kiện thị trường không thuận lợi, đồng thời công ty chủ động điều chỉnh, tái cấu trúc, thu hẹp một số hoạt động theo dịnh hướng an toàn và bền vững.

Doanh thu đánh giá lại tài sản tài chính theo FVTPL tăng 21,88 đồng do hoàn nhập đánh giá danh mục đã bán trong kỳ.

Lợi nhuận trước thuế giảm 319 tỷ đồng, tương đương giảm 145,65%, chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu do trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu sụt giảm trong khi chi phí chưa được cắt giám tương ứng.