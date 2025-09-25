Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

TPBank Mastercard FEST: Chiếc thẻ “must-have” của tín đồ concert

Thu Hà

25/09/2025, 09:50

Không chỉ là một chiếc thẻ tín dụng thông thường, với những ưu đãi khác biệt và nổi bật, TPBank Mastercard FEST nhanh chóng trở thành “must-have item” của giới trẻ với vai trò như một "tấm vé thông hành" đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

TPBANK MASTERCARD FEST – “ĐƯỜNG TẮT” CHẠM TỚI CONCERT ĐỈNH CAO

Dù mới ra mắt, TPBank Mastercard FEST đã nhanh chóng trở thành chiếc thẻ “must-have” cho tín đồ giải trí. Chỉ trong thời gian ngắn chương trình Em Xinh “Say Hi” lên sóng, số lượng thẻ TPBank Mastercard phát hành đã tăng gấp ba lần.

TPBank Mastercard FEST là thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam dành cho tín đồ concert và giải trí.
TPBank Mastercard FEST là thẻ tín dụng đầu tiên tại Việt Nam dành cho tín đồ concert và giải trí.

Đặc biệt, ưu đãi mua vé concert với mức giảm 50% cho lần mua vé đầu tiên và 15% cho các lần tiếp theo trên Ticketbox đã biến TPBank Mastercard FEST thành “tấm vé thông hành” đưa các fan concert đến với những sân khấu đỉnh cao.

Điển hình như trong cuộc đua săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert, ngoài ưu đãi mặc định trên, Nhà tài trợ Kim cương TPBank còn liên tục tung ưu đãi săn vé free cho chủ thẻ FEST. Đáng chú ý, khi vé đêm 2 của Em Xinh “Say Hi” concert ngày càng “hot” và khó mua, TPBank Mastercard FEST mặc nhiên trở thành “đường tắt” đưa các Xinhiu (tên gọi người hâm mộ của Em Xinh “Say Hi”) đến gần hơn với thần tượng.

Thẻ TPBank Mastercard FEST trở thành “đường tắt” đưa các Xinhiu đến với Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 tại Hà Nội (11/10).
Thẻ TPBank Mastercard FEST trở thành “đường tắt” đưa các Xinhiu đến với Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 tại Hà Nội (11/10).

Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/9, chỉ cần mở thẻ TPBank Mastercard FEST, bạn sẽ có cơ hội được tặng vé tham dự Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 tại Hà Nội (ngày 11/10). Vé được chia làm 2 đợt trao thưởng, nên mở càng sớm, cơ hội trúng vé càng cao. Nếu số lượng mở thẻ quá lớn, TPBank sẽ ưu tiên những khách hàng chi tiêu bằng thẻ đạt mốc 3 triệu đồng sớm nhất mỗi tuần.

Chưa hết, với mỗi thẻ TPBank Mastercard FEST mở mới thành công trên App TPBank, khách hàng còn được cộng thêm 5 lượt quay trong chương trình “Vòng quay Em Xinh”, gia tăng cơ hội săn vé concert đình đám..

TPBank tiếp tục đồng hành cùng Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 tại Hà Nội (11/10) với vai trò là Nhà tài trợ Kim Cương.
TPBank tiếp tục đồng hành cùng Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 tại Hà Nội (11/10) với vai trò là Nhà tài trợ Kim Cương.

Nguyễn Mai Anh (22 tuổi, đến từ Hà Nội) - một trong những bạn trẻ may mắn quay trúng vé Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 - hào hứng chia sẻ: “Không ngờ chỉ cần mở thẻ FEST mà mình lại có vé đi concert. Vừa tiện, vừa lời, đúng kiểu “tiện ích đỉnh, sống đỉnh” luôn”.

Có thể thấy, TPBank Mastercard FEST không chỉ mang đến ưu đãi tức thì, mà còn định vị như “tấm thẻ thông hành” giúp các bạn trẻ mở khóa hành trình tới những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

CHI TIÊU THÔNG MINH, GIẢI TRÍ CỰC ĐỈNH

Không chỉ “chịu chơi” với ưu đãi concert, TPBank Mastercard FEST còn chiều lòng giới trẻ với combo giải trí tiết kiệm. Từ nay đến hết tháng 12/2025, giá vé xem phim tại CGV Cinemas Vietnam hoặc Lotte Cinema Vietnam chỉ 95.000 đồng/2 vé khi thanh toán bằng thẻ FEST. Sau thời gian này, TPBank Mastercard FEST tiếp tục hoàn 20% giá trị khi thanh toán vé xem phim tại CGV, Lotte, BHD Star… với hóa đơn từ 100.000 đồng trở lên (tối đa 200.000 đồng/tháng).

Trong những ngày chỉ muốn ở nhà “chill”, TPBank Mastercard FEST vẫn đồng hành cùng bạn với deal hoàn tiền 20% mỗi tháng (tối đa 200.000 đồng, áp dụng cho giao dịch từ 100.000 đồng) khi thanh toán Spotify, Netflix, Youtube Premium bằng thẻ FEST.

Chưa hết, mọi giao dịch với thẻ TPBank Mastercard FEST đều có thể chia nhỏ trả góp 0% trong 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. Chủ thẻ còn được miễn 100% phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu và cả các năm tiếp theo nếu đạt điều kiện chi tiêu.

MỞ THẺ SIÊU NHANH ĐỂ SẴN SÀNG TẬN HƯỞNG

Điều khiến TPBank Mastercard FEST “ghi điểm” mạnh mẽ chính là tốc độ mở thẻ. Chỉ với 5 phút thao tác trên App TPBank, không cần chứng minh thu nhập hay thủ tục rườm rà, bạn đã có ngay chiếc thẻ FEST để dùng liền tay – từ săn vé concert, đặt vé xem phim cho đến tận hưởng dịch vụ online.

Với loạt ưu đãi vượt trội, TPBank Mastercard FEST chứng minh mình không chỉ là thẻ tín dụng, mà còn là “tấm thẻ thông hành tiện ích” giúp giới trẻ mở khóa cả thế giới giải trí. Và hành trình ấy hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước, khi những đặc quyền mới tiếp tục được bật mí, mang đến cho chủ thẻ FEST những khoảnh khắc bùng nổ không thể bỏ lỡ.

Từ khóa:

TPBank Mastercard FEST

Đọc thêm

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Các quỹ ETF đã trở thành một nguồn cầu quan trọng hơn trên thị trường vàng toàn cầu trong năm nay, bên cạnh các ngân hàng trung ương. Ở thời điểm cuối tháng 6/2025, các quỹ ETF vàng nắm tổng lượng vàng gần 3.616 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022...

Giá vàng lao dốc vì đồng USD tăng mạnh

Giá vàng lao dốc vì đồng USD tăng mạnh

Áp lực giảm giá vàng trong phiên ngày thứ Tư đến từ sự phục hồi của đồng USD...

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng vọt 202% so với cùng kỳ

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản tăng vọt 202% so với cùng kỳ

Trong tháng 8, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đạt hơn 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 295% so với tháng 7 và 202% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số lớn nhất so với các tháng trong năm…

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Ngày 24/9, Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 12.280,19 tỷ đồng qua kênh thị trường mở. Tính đến cuối ngày, tổng khối lượng OMO đang lưu hành trên thị trường đạt 133.647,05 tỷ đồng…

Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi

Bốn bộ, ngành bàn cách đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách Xám" của FATF

Bộ Tài chính và các bộ, ngành cùng nhấn mạnh đến mục tiêu tăng cường tuân thủ pháp luật, bảo vệ an ninh tài chính – tiền tệ khi khung pháp lý về phòng, chống rửa tiền tiếp tục được siết chặt nhằm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách Xám của FATF…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ hai liên tiếp, giá dầu cao nhất 7 tuần

Thế giới

2

Vì sao nhà đầu tư vẫn ưu tiên lựa chọn căn hộ?

Bất động sản

3

Đất Xanh Bắc Trung Bộ phân phối The Campus 2 của nhà sáng lập Ecopark

Bất động sản

4

Người mẹ hai con quyết định “thử sức” với thương mại điện tử

Doanh nghiệp

5

The Pearl: Tạo tác bên dòng di sản

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy