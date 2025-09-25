TPBank Mastercard FEST: Chiếc thẻ “must-have” của tín đồ concert
Thu Hà
25/09/2025, 09:50
Không chỉ là một chiếc thẻ tín dụng thông thường, với những ưu đãi khác biệt và nổi bật, TPBank Mastercard FEST nhanh chóng trở thành “must-have item” của giới trẻ với vai trò như một "tấm vé thông hành" đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.
TPBANK MASTERCARD FEST – “ĐƯỜNG TẮT” CHẠM TỚI CONCERT ĐỈNH CAO
Dù mới ra mắt, TPBank Mastercard FEST đã nhanh chóng trở thành chiếc thẻ “must-have” cho tín đồ giải trí. Chỉ trong thời gian ngắn chương trình Em Xinh “Say Hi” lên sóng, số lượng thẻ TPBank Mastercard phát hành đã tăng gấp ba lần.
Đặc biệt, ưu đãi mua vé concert với mức giảm 50% cho lần mua vé đầu tiên và 15% cho các lần tiếp theo trên Ticketbox đã biến TPBank Mastercard FEST thành “tấm vé thông hành” đưa các fan concert đến với những sân khấu đỉnh cao.
Điển hình như trong cuộc đua săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert, ngoài ưu đãi mặc định trên, Nhà tài trợ Kim cương TPBank còn liên tục tung ưu đãi săn vé free cho chủ thẻ FEST. Đáng chú ý, khi vé đêm 2 của Em Xinh “Say Hi” concert ngày càng “hot” và khó mua, TPBank Mastercard FEST mặc nhiên trở thành “đường tắt” đưa các Xinhiu (tên gọi người hâm mộ của Em Xinh “Say Hi”) đến gần hơn với thần tượng.
Cụ thể, từ nay đến hết ngày 30/9, chỉ cần mở thẻ TPBank Mastercard FEST, bạn sẽ có cơ hội được tặng vé tham dự Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 tại Hà Nội (ngày 11/10). Vé được chia làm 2 đợt trao thưởng, nên mở càng sớm, cơ hội trúng vé càng cao. Nếu số lượng mở thẻ quá lớn, TPBank sẽ ưu tiên những khách hàng chi tiêu bằng thẻ đạt mốc 3 triệu đồng sớm nhất mỗi tuần.
Chưa hết, với mỗi thẻ TPBank Mastercard FEST mở mới thành công trên App TPBank, khách hàng còn được cộng thêm 5 lượt quay trong chương trình “Vòng quay Em Xinh”, gia tăng cơ hội săn vé concert đình đám..
Nguyễn Mai Anh (22 tuổi, đến từ Hà Nội) - một trong những bạn trẻ may mắn quay trúng vé Em Xinh “Say Hi” Concert đêm 2 - hào hứng chia sẻ: “Không ngờ chỉ cần mở thẻ FEST mà mình lại có vé đi concert. Vừa tiện, vừa lời, đúng kiểu “tiện ích đỉnh, sống đỉnh” luôn”.
Có thể thấy, TPBank Mastercard FEST không chỉ mang đến ưu đãi tức thì, mà còn định vị như “tấm thẻ thông hành” giúp các bạn trẻ mở khóa hành trình tới những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.
CHI TIÊU THÔNG MINH, GIẢI TRÍ CỰC ĐỈNH
Không chỉ “chịu chơi” với ưu đãi concert, TPBank Mastercard FEST còn chiều lòng giới trẻ với combo giải trí tiết kiệm. Từ nay đến hết tháng 12/2025, giá vé xem phim tại CGV Cinemas Vietnam hoặc Lotte Cinema Vietnam chỉ 95.000 đồng/2 vé khi thanh toán bằng thẻ FEST. Sau thời gian này, TPBank Mastercard FEST tiếp tục hoàn 20% giá trị khi thanh toán vé xem phim tại CGV, Lotte, BHD Star… với hóa đơn từ 100.000 đồng trở lên (tối đa 200.000 đồng/tháng).
Trong những ngày chỉ muốn ở nhà “chill”, TPBank Mastercard FEST vẫn đồng hành cùng bạn với deal hoàn tiền 20% mỗi tháng (tối đa 200.000 đồng, áp dụng cho giao dịch từ 100.000 đồng) khi thanh toán Spotify, Netflix, Youtube Premium bằng thẻ FEST.
Chưa hết, mọi giao dịch với thẻ TPBank Mastercard FEST đều có thể chia nhỏ trả góp 0% trong 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. Chủ thẻ còn được miễn 100% phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu và cả các năm tiếp theo nếu đạt điều kiện chi tiêu.
MỞ THẺ SIÊU NHANH ĐỂ SẴN SÀNG TẬN HƯỞNG
Điều khiến TPBank Mastercard FEST “ghi điểm” mạnh mẽ chính là tốc độ mở thẻ. Chỉ với 5 phút thao tác trên App TPBank, không cần chứng minh thu nhập hay thủ tục rườm rà, bạn đã có ngay chiếc thẻ FEST để dùng liền tay – từ săn vé concert, đặt vé xem phim cho đến tận hưởng dịch vụ online.
Với loạt ưu đãi vượt trội, TPBank Mastercard FEST chứng minh mình không chỉ là thẻ tín dụng, mà còn là “tấm thẻ thông hành tiện ích” giúp giới trẻ mở khóa cả thế giới giải trí. Và hành trình ấy hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ phía trước, khi những đặc quyền mới tiếp tục được bật mí, mang đến cho chủ thẻ FEST những khoảnh khắc bùng nổ không thể bỏ lỡ.
