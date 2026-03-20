TP.HCM: Bắt giám đốc bất động sản để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/3/2026, Công an TP.HCM thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tiền là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng (GIS) và đại diện pháp luật của công ty. Công ty GIS được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, trụ sở tại phường Tân Hưng (TP.HCM).

Công ty này khởi đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng, mở rộng quy mô hoạt động.

Nguyễn Ngọc Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) ở tỉnh Kiên Giang. Dự án do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, vào đầu tháng 3/2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (trụ sở tại tỉnh Kiên Giang) và Công ty GIS ký hợp đồng hợp tác đầu tư. Mặc dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, dự án chưa đủ điều kiện mở bán nhưng công ty đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu số tiền tương ứng 95% giá trị lô đất của dự án trên từ nhiều khách hàng.

Một trong những nạn nhân là ông N.V.D. bị lừa số tiền hơn 4,2 tỷ đồng. Cụ thể, thông qua mối quan hệ, ông D. được người quen giới thiệu mua nền đất. Tổng cộng Công ty GIS đã nhận của ông D. hơn 4,2 tỷ đồng (tương đương 95% giá trị hợp đồng).

Theo hợp đồng, đến ngày 12/7/2019, ông D. sẽ thanh toán 5% số tiền còn lại nhưng công ty không thông báo và không thực hiện thỏa thuận với lý do dự án đang thay đổi quy hoạch. Ông D. nhiều lần liên hệ muốn nhận lại tiền đã chuyển nhưng công ty không giải quyết. Thấy có dấu hiệu lừa đảo nên ông D. làm đơn tố cáo.

Căn cứ kết quả điều tra, xác định dự án trên chưa đủ điều kiện mở bán, cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.

Bên cạnh đó, Công ty GIS chỉ được tìm kiếm khách hàng, khách hàng ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và tiền của khách hàng phải được chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư.

Mặc dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền - Giám đốc Công ty GIS vẫn ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỷ đồng. Đến nay có 13 khách hàng tố cáo việc công ty ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.), chiếm đoạt số tiền 41,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền.