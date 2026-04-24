Trang chủ Đầu tư

TP.HCM: Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng bộ với tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ

Thanh Thủy

24/04/2026, 16:19

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc đồng thời mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và triển khai tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ bảo đảm tính đồng bộ trong đầu tư...

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sớm chấp thuận phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Anh Tú
Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh kiến nghị sớm chấp thuận phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - Ảnh: Anh Tú

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh vừa có tờ trình gửi UBND Thành phố về việc chấp thuận phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Ngoài ra, Sở cũng lưu ý phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành chưa được UBND Thành phố xem xét chấp thuận. Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND Thành phố giao Sở Xây dựng tham mưu, sớm trình HĐND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với thời gian triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8 km, quy mô đường đôi điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350km/h. Hướng tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Theo đề xuất, dự án được xây đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng khoảng 54 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục.

Về hướng tuyến, điểm đầu đặt gần chợ Bến Thành, đi về Đông Nam dọc đường Ký Con, vượt rạch Bến Nghé sang Vĩnh Khánh, cắt Hoàng Diệu và vào đường Nguyễn Tất Thành.

Sau khi vào xã Cần Giờ, hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về vị trí cuối tuyến tại Khu đất 39 ha.

Đến khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển sang Nguyễn Văn Linh, qua nút giao cầu Phú Mỹ, tiếp tục theo hướng Nguyễn Lương Bằng - đường 15B - đường D1, vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè, qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp đến Bình Khánh.

Từ Bình Khánh, tuyến đi song song cao tốc Bến Lức - Long Thành, vượt cao tốc tại Km18+800, qua đường Rừng Sác, tiếp tục qua xã An Thới Đông, vượt các sông An Nghĩa, Lôi Giang, Dinh Bà để đến Cần Giờ.

Đoạn cuối, tuyến bám theo đường Rừng Sác đến nút giao Duyên Hải, kết thúc tại khu đất 39 ha. Hướng tuyến đi qua vùng đệm, không đi vào vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.

Ở giai đoạn 1, dự án dự kiến bố trí hai nhà ga chính tại Bến Thành và Cần Giờ. Theo đánh giá, hướng tuyến dự án cơ bản phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng và mở rộng không gian kinh tế về phía Nam Thành phố.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường đã có chỉ đạo đối với khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội, tiếp thu ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp, nghiên cứu phương án bố trí đoạn tuyến đi ngầm qua khu vực này. Đồng thời, bố trí điểm chuyển tiếp từ đoạn tuyến đi ngầm lên đoạn tuyến đi trên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh, kết hợp bố trí nhà ga phù hợp.

Tuy nhiên, phía chủ đầu tư  hiện vẫn bảo lưu đề xuất đoạn tuyến đi nổi từ Km3+284 trên trục Nguyễn Tất Thành thay vì đi ngầm. Doanh nghiệp cho rằng phương án này đã cân nhắc các yếu tố kinh tế, kỹ thuật và thẩm mỹ, nhằm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Cần Giờ dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ hạ tầng mở rộng đường Nguyễn Tất Thành Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM

Quốc hội thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026–2030 với quy mô 8,22 triệu tỷ đồng

