TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

Thanh Thủy

14/04/2026, 15:09

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ tổng vốn gần 129.000 tỷ đồng...

Phối cảnh dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo đó, liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (TiL) sẽ thực hiện dự án.

Cơ cấu vốn cho thấy nhà đầu tư nước ngoài TiL nắm 49% vốn, tương đương hơn 9.472 tỷ đồng. Trong khi đó, VIMC góp khoảng 6.959 tỷ (36%) và Cảng Sài Gòn góp gần 2.900 tỷ (15%). Tổng vốn góp của nhà đầu tư vào dự án vào khoảng 19.331 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư. Phần còn lại dự kiến huy động từ các nguồn khác .

Terminal Investment Limited Holding S.A là thành viên của hãng tàu MSC - đơn vị vận tải container lớn nhất thế giới, hiện khai thác hơn 23 triệu TEU mỗi năm và kết nối trên 500 cảng biển. Tại Việt Nam, hãng đang hoạt động tại Hải Phòng, Đà Nẵng và khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng chiều dài cầu cảng chính 7,5 km. Công suất thiết kế đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Giai đoạn đầu, cảng có 2 - 4 bến, tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 tấn; dài hạn có thể mở rộng lên 13 bến. Đến năm 2050, cảng có thể phát triển khoảng 13 bến, tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất trong vòng 20 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng. Trong đó giai đoạn 1 đến năm 2030 sẽ hoàn thành ít nhất 2 cầu cảng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận nhà đầu tư đặt ra nhiều điều kiện ràng buộc chặt chẽ. Trong đó, liên danh không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm đầu, đồng thời phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn này. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về vốn, tiến độ hoặc các điều kiện khác, nhà đầu tư có thể không được hưởng các cơ chế ưu đãi theo chính sách đặc thù của Quốc hội .

Ngoài ra, dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, đặc biệt trong bối cảnh dự án nằm gần Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, cũng như các tiêu chuẩn về quốc phòng, an ninh và công nghệ cảng xanh, cảng thông minh.

Trước đó, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2025. Việc chốt nhà đầu tư là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược cho dự án vào ngày 30/4 tới.

Khu vực Cần Giờ cũng đang được quy hoạch nhiều dự án hạ tầng lớn như khu đô thị biển gần 2.870 ha, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và các tuyến đường kết nối liên vùng, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông.

Nhiều đường bay du lịch từ Hà Nội và TP.HCM dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đang tăng giá mạnh, phổ biến 2,5–4,5 triệu đồng/chiều, trong khi nhiều chuyến đến Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng đã kín vé phổ thông ở khung giờ thuận lợi...

Máy đào hầm TBM số 2 “Táo Bạo” đã về đích tại ga S12 – ga Hà Nội, hoàn tất hành trình khoan 4 km hầm ngầm, đánh dấu cột mốc quan trọng của dự án metro Nhổn – ga Hà Nội...

Quý 1/2026 ghi nhận sự mở rộng của hoạt động vận tải theo chu kỳ mùa vụ. Bước sang quý 2/2026, trong bối cảnh chi phí nhiên liệu tăng và nhu cầu vận chuyển bước vào cao điểm, hệ thống vận tải đang đứng trước yêu cầu điều chỉnh về tổ chức khai thác và kiểm soát chi phí...

Khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam dù đã lớn mạnh đáng kể, nhưng vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc: mất cân đối ngành nghề, quy mô nhỏ bé, năng suất thấp, thiếu tích lũy công nghệ, phụ thuộc FDI và thiếu chiến lược quốc tế hóa…

Nhà ga quốc tế T2 tại sân bay Đà Nẵng ghi dấu ấn mạnh mẽ khi ba năm liên tiếp đạt chuẩn 5 sao Skytrax, một trong những tiêu chuẩn đánh giá uy tín nhất trong ngành hàng không…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

ADB dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 7,2% trong năm 2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

