TP. Hồ Chí Minh chấp thuận nhà đầu tư dự án cảng Cần Giờ gần 129.000 tỷ đồng

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo đó, liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC), Công ty CP Cảng Sài Gòn và Terminal Investment Limited Holding S.A (TiL) sẽ thực hiện dự án.

Cơ cấu vốn cho thấy nhà đầu tư nước ngoài TiL nắm 49% vốn, tương đương hơn 9.472 tỷ đồng. Trong khi đó, VIMC góp khoảng 6.959 tỷ (36%) và Cảng Sài Gòn góp gần 2.900 tỷ (15%). Tổng vốn góp của nhà đầu tư vào dự án vào khoảng 19.331 tỷ đồng, chiếm 15% tổng mức đầu tư. Phần còn lại dự kiến huy động từ các nguồn khác .

Terminal Investment Limited Holding S.A là thành viên của hãng tàu MSC - đơn vị vận tải container lớn nhất thế giới, hiện khai thác hơn 23 triệu TEU mỗi năm và kết nối trên 500 cảng biển. Tại Việt Nam, hãng đang hoạt động tại Hải Phòng, Đà Nẵng và khu vực Cái Mép - Thị Vải.

Dự án có quy mô khoảng 571 ha, tổng chiều dài cầu cảng chính 7,5 km. Công suất thiết kế đến năm 2030 đạt 4,8 triệu TEU, tăng lên 16,9 triệu TEU vào năm 2047. Giai đoạn đầu, cảng có 2 - 4 bến, tiếp nhận tàu trọng tải tới 250.000 tấn; dài hạn có thể mở rộng lên 13 bến. Đến năm 2050, cảng có thể phát triển khoảng 13 bến, tiếp nhận tàu trọng tải lên tới 250.000 tấn hoặc lớn hơn khi đủ điều kiện.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn tất trong vòng 20 năm kể từ khi được bàn giao mặt bằng. Trong đó giai đoạn 1 đến năm 2030 sẽ hoàn thành ít nhất 2 cầu cảng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Đáng chú ý, quyết định chấp thuận nhà đầu tư đặt ra nhiều điều kiện ràng buộc chặt chẽ. Trong đó, liên danh không được chuyển nhượng dự án trong 10 năm đầu, đồng thời phải giải ngân tối thiểu 50.000 tỷ đồng trong giai đoạn này. Trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về vốn, tiến độ hoặc các điều kiện khác, nhà đầu tư có thể không được hưởng các cơ chế ưu đãi theo chính sách đặc thù của Quốc hội .

Ngoài ra, dự án cũng phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường, đặc biệt trong bối cảnh dự án nằm gần Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, cũng như các tiêu chuẩn về quốc phòng, an ninh và công nghệ cảng xanh, cảng thông minh.

Trước đó, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương từ năm 2025. Việc chốt nhà đầu tư là cơ sở để TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khởi động và công bố đối tác chiến lược cho dự án vào ngày 30/4 tới.

Khu vực Cần Giờ cũng đang được quy hoạch nhiều dự án hạ tầng lớn như khu đô thị biển gần 2.870 ha, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và các tuyến đường kết nối liên vùng, nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông.