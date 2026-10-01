Vàng trượt giá dù số liệu lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (30/9), hoàn tất một tháng giảm sâu, dù số liệu lạm phát yếu hơn kỳ vọng của Mỹ khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10 sụt mạnh...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giá dầu tăng và mối lo về tình trạng dai dẳng của lạm phát trên mức mục tiêu, cùng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD tiếp tục gây áp lực mất giá lên kim loại quý.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.158 USD/oz, giảm 25 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm khoảng 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 60,54 USD/oz, giảm 1,05 USD/oz, tương đương giảm 1,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,2%, chốt phiên ở mức 4.186,7 USD/oz.

Ngay sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) yếu hơn dự báo, giá vàng đã bật tăng mạnh nhờ việc dữ liệu này làm suy giảm đặt cược của thị trường vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp tháng 10. Nhịp tăng này đưa giá vàng giao ngay đạt tới mức cao nhất của phiên ở 4.220 USD/oz, nhưng về cuối phiên, giá vàng quay đầu giảm.

Theo báo cáo trên, PCE toàn phần tháng 8 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong một cuộc khảo sát trước đó của hãng tin Dow Jones, các nhà phân tích dự báo mức tăng tương ứng 0,3% và 3,7%.

PCE lõi - thước đo không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Các con số dự báo tương ứng là 0,3% và 3,3%.

PCE là thước đo lạm phát được Fed chú trọng nhất trong quá trình hoạch định chính sách. Bởi vậy, số liệu PCE yếu hơn dự báo khiến thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng 38% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giảm từ xác suất 50% trước khi báo cáo được công bố - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Tuy nhiên, áp lực mất giá nhanh chóng quay trở lại thị trường kim loại quý khi các yếu tố gồm giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD tăng đồng thời phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư.

Những yếu tố này cho thấy áp lực lạm phát còn lớn, đồng nghĩa nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Theo FedWatch Tool, khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 đang ở mức khoảng 87%, dù đã giảm từ mức trên 90% của ngày hôm trước.

Giá dầu Brent và WTI cùng tăng khoảng 1% do đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran lại rơi vào ngưng trệ và thị trường nhiên liệu ở Mỹ thắt chặt.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 5,298%, cách không xa mức cao nhất kể từ năm 2007 thiết lập trong tuần này. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng gần 4 điểm cơ bản, đạt 5,632%, cao nhất từ năm 2002.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn gắn liền với triển vọng lãi suất Fed - gần như đi ngang, kết thúc phiên ở mức 4,895%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,09%, chốt phiên ở mức 101,46 điểm.

Giá dầu leo thang do cuộc chiến kéo dài ở Vùng Vịnh đã đẩy cao mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn trong tháng 9 vừa qua, từ đó gây áp lực giảm mạnh lên thị trường kim loại quý.

Giá vàng giao ngay đã giảm 6,6% trong tháng 9, trong khi giá dầu thô Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng 14%. Dollar Index tăng gần 1,9% trong tháng, còn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt đỉnh 19 năm.

“Với giá năng lượng tăng, lợi suất trái phiếu tăng, gây áp lực giảm lên giá kim loại quý. Phiên này, giá vàng lại gây thất vọng dù khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 đã giảm mạnh sau báo cáo PCE yếu hơn kỳ vọng”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,7 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.055,7 tấn vàng. Quỹ đã bán ròng 3,1 tấn vàng trong hai phiên vừa rồi, nhưng đã mua ròng hơn 13 tấn vàng trong tháng 9. Trước đó, quỹ mua ròng hơn 35 tấn vàng trong tháng 8.

Đầu giờ sáng nay (1/10) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc tiếp tục đương đầu áp lực giảm.

Lúc 6h35 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,1% so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.155 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,2%, còn 60,4 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 131 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.750 đồng (mua vào) và 26.160 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.